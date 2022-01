Un projet de règles sur les introductions en bourse à l’étranger s’appliquera à Hong Kong

Les gens portent des masques de protection alors qu’ils se tiennent devant la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) dans la rue financière le 17 avril 2020 à Pékin, Emmanuel Wang | Getty Images Actualités | Getty Images

BEIJING – Les prochaines règles de la Chine sur les introductions en bourse à l’étranger s’appliqueront aux entreprises chinoises qui souhaitent s’inscrire à Hong Kong, a déclaré vendredi à CNBC la China Securities Regulatory Commission. Dans une interview exclusive avec CNBC, le directeur général du département des affaires internationales de la commission, Shen Bing, a expliqué ce que le projet de règles signifierait pour les entreprises chinoises qui envisagent de s’inscrire aux États-Unis et sur d’autres marchés après la répression de l’été dernier. « Par outre-mer, nous entendons, bien sûr, vous savez, n’importe où en dehors de la Chine continentale », a déclaré Shen dans une interview de grande envergure. « Bien sûr, cela inclut Hong Kong. » Shen a déclaré que les règles s’appliqueraient non seulement aux entreprises chinoises souhaitant proposer des actions H à Hong Kong, mais également à une catégorie appelée « red chips », qui n’avait auparavant pas besoin de l’approbation de la CSRC. Les actions H font référence aux actions émises par des sociétés de Chine continentale qui négocient à Hong Kong, et les jetons rouges sont des actions commerciales à Hong Kong de sociétés qui exercent la plupart de leurs activités sur le continent mais sont constituées en dehors de la Chine continentale. Depuis juillet 2021, la ruée vers les introductions en bourse chinoises aux États-Unis s’est tarie. Au cours des derniers mois, Pékin a révisé le processus permettant aux entreprises nationales de lever des fonds en dehors de ses frontières par le biais d’offres d’actions. L’une des raisons invoquées pour ces changements est la sécurité nationale, que Washington a également citée lorsqu’il a mis sur liste noire certaines entreprises chinoises et a décidé de réduire l’exposition des investisseurs américains aux actions prétendument liées à l’armée chinoise au cours des dernières années. À partir du 15 février, l’administration chinoise du cyberespace, de plus en plus puissante, exigera officiellement des examens de sécurité des données pour certaines entreprises avant qu’elles ne soient autorisées à s’inscrire à l’étranger.

La CSRC et le Conseil d’État – le plus haut organe exécutif en Chine – ont publié un projet de règles plus complet, et la période de consultation publique s’est terminée dimanche. Comme proposé, les règles obligeront les entreprises chinoises à déposer auprès de la CSRC avant de s’inscrire à l’étranger, et la commission a déclaré qu’elle répondrait dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de tous les documents. Le projet de règles stipule que les cotations à l’étranger sont interdites dans certaines des situations suivantes : lorsque d’autres ministères considèrent l’offre comme une menace pour la sécurité nationale ; s’il existe des litiges sur la propriété des principaux actifs de l’entreprise ; ou s’il y a infraction pénale par un actionnaire majoritaire ou un dirigeant au cours des trois dernières années. Cependant, Shen a déclaré que les règles n’empêcheraient « pas nécessairement » une entreprise chinoise de s’inscrire à l’étranger si elle opérait dans un secteur soumis à des restrictions ou à des interdictions d’investissement étranger en Chine continentale. La priorité du CSRC en 2022 est d’ouvrir davantage le marché chinois aux étrangers, a déclaré Shen. « L’inscription à l’étranger fait partie du régime d’ouverture, donc je pense [that] en soi serait aussi notre priorité. »

Ralentissement des introductions en bourse à l’étranger

En avril 2021, environ 60 entreprises chinoises cherchaient à entrer en bourse aux États-Unis. Cette ruée vers les cotations à New York s’est essentiellement arrêtée cet été. Quelques jours seulement après l’introduction en bourse d’environ 4 milliards de dollars américains de l’application chinoise Didi fin juin, le régulateur chinois de la cybersécurité a ordonné à l’entreprise de suspendre les nouveaux enregistrements d’utilisateurs et de supprimer son application des magasins d’applications. Le régulateur avait déclaré que l’une des raisons de l’enquête sur la cybersécurité était de maintenir la sécurité nationale. On ne sait pas quand Didi pourra recommencer à ajouter de nouveaux clients.

Nous avons remarqué le ralentissement de la cotation à l’étranger depuis le second semestre de l’année dernière, et nous espérons qu’avec ces nouvelles règles, les choses reprendront. Shen Bing directeur du département international, CSRC

La société a annoncé en décembre son intention de se retirer de la Bourse de New York et de poursuivre une cotation à Hong Kong, mais n’a pas divulgué de calendrier. « Nous avons remarqué le ralentissement de la cotation à l’étranger depuis le second semestre de l’année dernière, et nous espérons qu’avec ces nouvelles règles, les choses reprendront », a déclaré Shen, refusant de commenter des sociétés spécifiques. « Nous espérons que les entreprises utiliseront pleinement ces nouvelles règles et reprendront leur cotation sur n’importe quel marché étranger. » Shen a déclaré qu’il reconnaissait qu’une force du marché américain était « une forte inclusion pour les nouvelles start-ups dans de nouvelles industries », alors même que les marchés de la Grande Chine rattrapaient leur retard.

Plus de communication, des règles plus claires

Un autre événement qui a ébranlé la confiance des investisseurs étrangers dans les actions et les marchés chinois a été la soudaine suspension de l’introduction en bourse d’Ant Group, affilié à Alibaba. La nouvelle est arrivée moins de deux jours avant ce qui aurait été une cotation record à Shanghai et à Hong Kong. Lorsqu’on lui a demandé si les nouvelles règles élimineraient la possibilité que toute introduction en bourse soit suspendue deux jours avant une cotation prévue, Shen a déclaré: « L’un des objectifs de ces règles est d’éviter une telle situation, [with] plus de communication et des règles plus claires. »

Shen a de nouveau confirmé que les introductions en bourse chinoises à l’étranger pouvaient utiliser la structure d’entité à intérêt variable (VIE). « S’ils se conforment aux règles et réglementations en vigueur, ils peuvent toujours déposer une demande auprès de la CSRC », a-t-il déclaré. « Nous utiliserons le régime interministériel pour vérifier les problèmes de conformité avant de donner une réponse à leur dépôt. » Un VIE crée une cotation par l’intermédiaire d’une société écran, souvent basée aux îles Caïmans, ce qui empêche les investisseurs dans les actions cotées aux États-Unis d’avoir des droits de vote majoritaires sur la société chinoise. De nombreuses entreprises chinoises ont utilisé la structure pour s’inscrire aux États-Unis Dans l’ensemble, Shen a souligné que la commission souhaitait que le processus de dépôt soit « aussi efficace que possible » et a déclaré que la commission travaillait avec les départements concernés pour inclure des directives plus détaillées sur la manière dont les entreprises devraient communiquer avec les régulateurs afin de s’inscrire à l’étranger.

« Dans ce cours, nous pouvons fournir des conseils réglementaires aux [the] entreprises afin qu’elles ne perdent pas de temps à faire quelque chose qui ne serait finalement pas possible », a déclaré Shen. Il a noté que le délai de réponse de 20 jours du CSRC serait distinct de la période d’examen des autres départements. Shen n’a pas dit exactement quand les règles finales seraient publiées ou mises en œuvre. « Les autorités compétentes ont atteint assez [a] degré élevé de consensus sur les règles, nous nous attendons donc à ce que le processus procédural d’approbation soit assez efficace », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il espérait une « publication rapide » des règles finales.

L’inquiétude des banques d’investissement

Certains analystes ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont les règles proposées pourraient augmenter les problèmes de conformité pour les banques étrangères qui souhaitent travailler avec les introductions en bourse chinoises. Mais Shen a décrit les règles comme ayant une approche « très légère » dans laquelle les banques d’investissement doivent alerter la CSRC lorsqu’elles entrent dans le secteur de la souscription d’introductions en bourse chinoises et divulguent chaque année le nombre de ces projets de cotation à l’étranger qu’elles ont réalisés.