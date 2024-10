Un projet de port riverain de New Bedford de 42 millions de dollars pourrait attirer la pêche commerciale et l’énergie éolienne offshore

NEW BEDFORD — Il existe une version maritime du vieil adage de Mark Twain selon lequel acheter des terres parce qu’ils n’en font plus.

Autorité portuaire de New Bedford Le directeur exécutif Gordon Carr a déclaré que cela ressemble à ceci : « La propriété industrielle riveraine doit être préservée à tout prix parce qu’ils n’en tirent plus profit. »

Il a ajouté avec un sourire: « Et même si je suis plutôt d’accord avec cela, aujourd’hui, bienvenue à New Bedford – parce que nous en avons fait davantage. »

Cette remarque a suscité les applaudissements de la foule rassemblée sous une tente au 242, boulevard Herman Melville. sur le front de mer de New Bedford mardi pour célébrer l’achèvement du projet d’extension du terminal nord.

Carr a déclaré que l’agrandissement du terminal fournit 965 pieds linéaires de cloison, dragués à 23 pieds, sur 10,5 acres d’espace terminal.

Les sénateurs Warren, Markey et le représentant Keating sont présents

Parmi les célébrants figuraient la sénatrice Elizabeth Warren, le sénateur Edward Markey et le représentant américain William Keating, du D-9e district.

Le coût du projet, d’une durée de six ans, de 42,7 millions de dollars, a bénéficié d’une subvention fédérale de 15 millions de dollars en 2018.

Il a également bénéficié d’un financement fourni par MassWorks Infrastructure et le programme de dragage du Massachusetts, le MassCEC Offshore Wind Industry Ports Investment Challenge, le Massachusetts Seaport Economic Council, la ville de New Bedford et l’autorité portuaire de New Bedford, selon un communiqué de presse.

Le site pourrait héberger plusieurs utilisations

Des propositions de développement seront recherchées plus tard cette année, a-t-il déclaré. Le terminal sera probablement une installation à usage multiple, a-t-il ajouté.

« Il a déjà été largement utilisé pour la pêche commerciale et nous pensons que cela va très probablement continuer », a déclaré Carr.

D’autres utilisations pourraient inclure la construction maritime et/ou l’exploitation et la maintenance de l’énergie éolienne offshore, a-t-il déclaré.

Mitchell : le projet a bénéficié du côté positif du Superfund

Le maire Jon Mitchell a déclaré que le projet « complexe » bénéficiait également d’une « lueur d’espoir » pour que New Bedford devienne le premier site marin du Superfund aux États-Unis. L’EPA lui a donné cette désignation au début des années 1980.

Une disposition de la loi fédérale permet d’obtenir des autorisations accélérées pour construire des installations portuaires sur des sites qui ont été nettoyés, a déclaré Mitchell.

Sans cette disposition, le projet serait encore en attente de permis aujourd’hui, a-t-il déclaré.

Warren : exemple de partenariats à leur meilleur

Warren a déclaré que le projet d’extension « est une démonstration de la manière dont le partenariat fonctionne au mieux ».

Elle a déclaré que la délégation fédérale de l’État a travaillé très dur pour s’assurer que le Massachusetts bénéficie du financement fédéral disponible.

« Si ces arbres doivent porter les fruits du gouvernement fédéral, alors nous avons l’intention d’en cueillir autant que possible et de les rapporter au Massachusetts », a-t-elle déclaré.

Markey : Une vision sans financement est une hallucination

Le sénateur Edward Markey a déclaré que le gouvernement fédéral avait fourni 118 millions de dollars de financement à New Bedford ces dernières années, y compris 15 millions de dollars pour l’extension et 72 millions de dollars en argent de remise en état du site de l’EPA Superfund.

Markey a ajouté : « Le sénateur Warren et moi en parlons au Sénat : une vision sans financement est une hallucination. Vous devez avoir le financement pour que le travail puisse être fait. »

Keating : Le secteur privé ne pourrait pas faire ça

Keating a déclaré : « Vous connaissez ces gens qui disent que le secteur privé peut faire les choses mieux que le gouvernement ? Je peux dire dans ce cas, avec 100 % de certitude, que ce n’est tout simplement pas vrai. Le secteur privé, s’il est chargé de cette réalisation, nous que nous célébrons aujourd’hui, échouerait parce qu’il n’aurait même pas essayé. Personne dans le secteur privé n’aurait pris le risque de monter un projet aussi compliqué. »

Une vingtaine de personnes ont manifesté devant l’entrée du terminal, certaines avec des pancartes indiquant « sauvez notre mer » et « plus de parcs éoliens ». Un manifestant portait une tenue de baleine.

