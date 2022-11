Un projet de l’UBC sollicite la contribution des long-courriers COVID

Des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique recherchent des personnes atteintes de COVID-19 depuis longtemps pour agir en tant que «citoyens scientifiques» dans un projet national.

L’objectif du projet Long COVID Patient Experience, selon les chercheurs, est d’aider à comprendre les symptômes que certaines personnes éprouvent encore trois mois ou plus après avoir contracté le virus. Les résultats indiqueront où les recherches futures sont dirigées et comment soigner au mieux ceux qui souffrent encore.

Une récente enquête fédérale a révélé que près de 15% des adultes qui ont contracté le COVID-19 ont présenté des symptômes à long terme, tels que brouillard cérébral, fatigue, maux de tête, bourdonnements d’oreilles, essoufflement et perte de goût ou d’odorat. Parmi les répondants à l’enquête, près de la moitié ont déclaré avoir ces symptômes depuis plus d’un an, et 20 % ont déclaré que ces symptômes avaient un impact sur leurs activités quotidiennes.

L’équipe de l’UBC espère élargir ce corpus de recherche encore très restreint. Ils demandent aux personnes atteintes de COVID de longue durée qui ont 19 ans ou plus de partager leurs expériences via un site Web de crowdsourcing appelé patientscientist.ca. L’équipe affirme qu’il s’agit du seul site du genre au Canada.

Les informations fournies par les personnes resteront confidentielles et leur permettront de comparer leurs symptômes et leurs expériences avec d’autres utilisateurs du site, a déclaré l’équipe de l’UBC. Ils analyseront également les réponses pour éclairer leurs recherches.

