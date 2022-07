Un projet de loi visant à stimuler la production de puces américaines et la concurrence avec la Chine lève un obstacle clé au Sénat

Un projet de loi bipartisan visant à renforcer la fabrication nationale de semi-conducteurs et à stimuler la compétitivité des États-Unis avec la Chine a autorisé un vote clé du Sénat, le préparant pour un passage final à la chambre dans les prochains jours.

Le soi-disant vote de cloture pour briser l’obstruction législative était initialement prévu pour lundi soir, mais avait été reporté à mardi matin après que de violents orages sur la côte Est aient perturbé les plans de voyage de certains sénateurs.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il espérait que les législateurs “pourraient rester sur la bonne voie pour terminer cette législation dès que possible”.

Le paquet, connu sous le nom de “CHIPS-plus”, comprend environ 52 milliards de dollars de financement pour les entreprises américaines produisant des puces informatiques et une disposition qui offre un crédit d’impôt pour l’investissement dans la fabrication de puces. Il fournit également des fonds pour stimuler l’innovation et le développement d’autres technologies américaines.

S’il passe au Sénat comme prévu, la Chambre se penchera alors sur le projet de loi. Les partisans du projet de loi espèrent que le Congrès l’adoptera et l’enverra au président Joe Biden pour sa signature avant les vacances d’août, qui commencent dans deux semaines.

La législation, disent ces partisans, est vitale pour les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis dans un monde de plus en plus dépendant du progrès technologique. Ils soutiennent également que le projet de loi pourrait aider à contrer les effets d’une pénurie mondiale de puces induite par Covid et placer les États-Unis sur une base plus compétitive avec la Chine, qui a investi massivement dans ses propres capacités de fabrication de puces.

“L’Amérique a inventé le semi-conducteur. Il est temps de le ramener à la maison”, a déclaré Biden lors d’une réunion à la Maison Blanche lundi après-midi. Le président, qui a été testé positif au Covid la semaine dernière, a participé virtuellement à la réunion.

La législation “va faire progresser la compétitivité de notre pays et notre avance technologique”, a déclaré Biden, exhortant le Congrès à “adopter ce projet de loi dès que possible”.

CHIPS-plus est une version allégée d’une législation plus large qui mijotait depuis longtemps à la Chambre et au Sénat. La mesure la plus importante a été menacée par les dirigeants républicains au début du mois.

Le projet de loi plus mince a adopté une motion de procédure anticipée la semaine dernière lors d’un vote bipartisan 64-34.

Les votes interviennent alors que les sens. Joe Manchin, DW.V., et Lisa Murkowski, R-Alaska, ont tous deux annoncé séparément lundi qu’ils avaient été testés positifs pour Covid. Les deux sénateurs ont déclaré qu’ils travailleraient à distance et suivraient les directives de distanciation du CDC, mais les règles du Sénat les obligent à voter en personne.

Leurs diagnostics ne devraient pas faire dérailler les efforts du Sénat pour adopter CHIPS-plus, mais pourraient entraver les autres objectifs législatifs des démocrates avant les vacances d’août.

L’administration Biden, quant à elle, veut que le Congrès agisse maintenant.

Lors de la réunion de lundi avec Biden, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a mis en garde contre les énormes risques pour la sécurité nationale « auxquels nous sommes confrontés en ce moment, aujourd’hui », en raison des vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement aggravées par la pandémie.

La dépendance continue de l’Amérique vis-à-vis des producteurs de semi-conducteurs étrangers est “absolument dangereuse, et une interruption de notre approvisionnement en puces serait catastrophique”, a déclaré Sullivan. “Plus nous attendons, plus la perturbation est dangereuse.”

Les dirigeants de Lockheed Martin, du fabricant de moteurs à réaction Cummins et du fabricant d’appareils médicaux Medtronic ont fait écho à ces arguments de sécurité nationale lors de la réunion.

Chris Shelton, du principal syndicat Communications Workers of America, a déclaré à Biden: “Il ne fait aucun doute que nous avons besoin d’une approche globale pour être compétitifs et lutter contre les pratiques commerciales déloyales de la Chine.”