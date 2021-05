Un projet de loi visant à renforcer la sécurité au Capitole américain vient à peine d’être adopté à la Chambre

Un projet de loi de financement d’urgence de 1,9 milliard de dollars pour renforcer la sécurité au Capitole américain à la suite de l’insurrection du 6 janvier a à peine été adopté par la Chambre jeudi. La mesure, qui offrirait également une sécurité personnelle supplémentaire aux législateurs confrontés à une vague croissante de menaces et de harcèlement à Washington et dans leurs districts d’origine, n’a reçu aucun soutien républicain et a révélé des fissures au sein du Parti démocrate sur la question de l’augmentation du financement de toute force de police.

Le projet de loi a finalement été adopté jeudi, à la suite de négociations de dernière minute menées par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, avec 213 voix pour le projet de loi et 212 contre.

Chaque républicain votant a voté non sur le projet de loi, affirmant que c’était trop d’argent et qu’il n’y avait aucune garantie qu’il serait correctement dépensé pour améliorer la sécurité. Ces votes faisaient suite à de récentes déclarations minimisant ou fabriquant carrément des faits sur la violence qui s’est déroulée au Capitole le 6 janvier.

Plus frappant encore, les démocrates n’étaient pas unifiés entre eux. Les membres de gauche de la Chambre, y compris les membres de la soi-disant escouade, se sont séparés du parti de ce qui pourrait être vaguement décrit comme une logique de défund-the-police.

Les représentants démocrates Cori Bush (MO), Ilhan Omar (MN) et Ayanna Pressley (MA) ont voté contre la législation; Les représentants Alexandria Ocasio-Cortez (NY), Jamaal Bowman (NY) et Rashida Tlaib (MI) ont voté présent, ce qui signifie qu’elles n’ont officiellement pris aucune position.

La défection est un signe de fissures au sein du parti sur la façon de penser la réforme de la police et le recours à la force, un domaine politique qui a été une source de débats nationaux intenses depuis les manifestations qui ont balayé le pays l’année dernière après la mort de George Floyd à la mains de la police de Minneapolis.

Il semble également s’agir d’un tir d’avertissement soigneusement ciblé de la Squad, illustrant que, lorsqu’ils sont unifiés, ils ont la capacité de torpiller la législation démocrate. Le parti démocrate compte sur une faible majorité à la Chambre pour adopter chacun de ses projets de loi.

Bush, Omar et Pressley ont publié une déclaration commune selon laquelle le paquet «injecte 1,9 milliard de dollars dans une surveillance et une force policières accrues sans s’attaquer aux menaces sous-jacentes de suprématie blanche organisée et violente, de radicalisation et de désinformation qui ont conduit à cette attaque ne l’empêcheront pas de se produire. de nouveau. »

Bowman a déclaré aux journalistes qu’il avait voté présent parce qu ‘«il y a certaines choses dans le projet de loi que je soutiens, comme m’assurer que notre personnel de garde et nos nettoyeurs ont les ressources dont ils ont besoin pour répondre et faire face à ce traumatisme, mais il y a d’autres éléments que je ne soutiennent pas, comme l’ajout de fonds supplémentaires aux budgets de la police. »

Alors que les démocrates ont été unifiés sur la plupart des principales lois au cours des premiers mois de l’administration Biden, cette unité peut ne pas tenir car des questions politiques plus complexes et polarisantes sont débattues et mettent en danger certains projets de loi démocrates.

Pendant ce temps, l’opposition unifiée des républicains à un projet de loi nominalement favorable à l’application de la loi peut signaler – une fois de plus – un défi à la vision du président Joe Biden de pouvoir unifier le Congrès autour de valeurs partagées.

Le 6 janvier et ses conséquences ont soulevé de graves questions de sécurité

La violence et les violations de la sécurité commises par des émeutiers pro-Trump cherchant à mettre fin à la certification des résultats des élections de 2020 le 6 janvier ont soulevé de grandes questions sur ce à quoi la sécurité devrait ressembler au Capitole américain à l’avenir.

La police du Capitole n’était pas préparée et a été lente à réagir face à des milliers de manifestants – dont certains étaient armés – qui ont pris d’assaut le Capitole, détruit des biens, scandé des menaces de mort, fouillé les couloirs à la recherche de législateurs et réussi à fermer la certification des résultats des élections. Quelque 140 policiers ont été blessés et plusieurs personnes sont mortes. Les experts disent que les choses auraient pu être bien pires si les législateurs n’avaient pas évité de justesse la foule lors de quelques rencontres rapprochées.

La crise a à son tour précipité un examen minutieux de la police du Capitole et créé un problème de moral dans ses rangs, ce qui semble avoir provoqué une augmentation des démissions et des départs à la retraite parmi les officiers de base.

Malgré cela, les dirigeants républicains à la Chambre et au Sénat ont minimisé la menace que la police du Capitole a affrontée le 6 janvier. Cela a servi à la fois à disculper les partisans de l’ancien président Donald Trump pour leur rôle dans la violence de ce jour-là, et aussi étayé des arguments en faveur du maintien du statu quo sécuritaire au Capitole.

Lors d’une audition mercredi, un républicain de Géorgie a déclaré la semaine dernière que certaines des personnes qui avaient pénétré par effraction dans le Capitole le 6 janvier se comportaient comme «lors d’une visite touristique normale» à Washington. Un autre a comparé les émeutiers à une «foule de marginaux». Et apparaissant dans une émission de Fox News mercredi, le sénateur du Wisconsin, Ron Johnson, a qualifié l’incursion de «manifestation pacifique».

Une majorité de républicains s’est également opposée à la formation d’une commission indépendante chargée d’enquêter sur les événements de la journée. Alors que 35 républicains de la Chambre ont rompu les rangs avec leur parti mercredi pour soutenir l’enquête, les principaux républicains, y compris le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, se sont opposés à une telle enquête.

Ce mépris pour les dangers auxquels les membres du Congrès ont été confrontés le 6 janvier survient alors que les menaces et le harcèlement contre les législateurs se multiplient. Les membres du Congrès rapportent qu’ils sont de plus en plus confrontés dans les magasins et en voyage, reçoivent des menaces contre leur famille et ont des détails privés sur leur vie publiés en ligne. Par rapport à l’année dernière, les menaces contre les législateurs fédéraux ont plus que doublé jusqu’à présent cette année.

Le projet de loi de près de 2 milliards de dollars adopté jeudi vise à résoudre un large éventail de problèmes, notamment: les arriérés de salaire pour les heures supplémentaires, la prime de risque et les primes de rétention; un meilleur équipement et une meilleure formation; une «nouvelle équipe de réaction rapide qui créerait essentiellement une force permanente de la Garde nationale DC», selon Politico; fortifier le complexe du Capitole avec des clôtures mobiles, du matériel de surveillance et des fenêtres et des portes renforcées; et une sécurité supplémentaire pour les législateurs qui ont été menacés et qui ne sont généralement pas éligibles à une sécurité financée par l’État.

L’escouade est opposée à l’augmentation du financement de la police sans réforme

Sans aucun soutien républicain, les démocrates ont pu adopter le paquet de dépenses, mais à peine. Pelosi et d’autres hauts dirigeants démocrates ont dû se démener pour essayer d’apaiser les inquiétudes de la brigade concernant le projet de loi, qui comprenaient, selon Politico, des considérations sur l’allocation de plus d’argent à une force de police du Capitole dans laquelle certains agents ont indirectement contribué à la violence de la journée par une application laxiste.

«Je suis fatigué du fait qu’à chaque fois qu’il y a un échec dans notre système de police, la première réponse est pour nous de leur donner plus d’argent, plutôt que d’enquêter sur les échecs et de tenir les responsables responsables», Omar, qui a voté contre le projet de loi, a déclaré à The Intercept. «Je continuerai à me battre pour un changement structurel qui centre réellement la sécurité et l’humanité des gens. Cela s’applique à nous ici au Capitole, ainsi qu’à mes électeurs de Minneapolis.

La déclaration conjointe d’Omar, Bush et Pressley a exprimé un ensemble plus large de préoccupations concernant le projet de loi. Voici un passage clé:

L’augmentation des fonds d’application de la loi ne protège ni ne sauvegarde intrinsèquement le Capitole ou la communauté environnante de DC. En fait, ce projet de loi est adopté avant que nous ayons une véritable enquête sur les événements du 6 janvier et les échecs en cause car les républicains ont obstinément fait obstacle à la création d’une commission du 6 janvier. Le projet de loi fait également beaucoup trop peu pour remédier au traumatisme indescriptible des innombrables officiers, membres du personnel et travailleurs de soutien qui étaient sur place ce jour-là – consacrant cinquante fois plus d’argent à la création d’une « force de réaction rapide » qu’au conseil. Nous ne pouvons pas soutenir ce financement accru alors que nombre de nos communautés continuent de faire face à la brutalité policière en défilant dans les rues, et alors que les questions sur la réponse disparate entre les insurgés et ceux qui manifestent pour défendre la vie des Noirs restent sans réponse.

En fin de compte, le caucus démocrate de Pelosi a émergé avec le projet de loi qu’ils voulaient parce que trois membres de l’équipe ont décidé de voter «présent» plutôt que de s’y opposer.

Mais tout l’épisode a montré que l’aile progressiste des démocrates de la Chambre faisait preuve de force en tant que bloc de vote, et préfigurait probablement les futures batailles législatives à venir, que ce soit sur des questions liées à la justice pénale ou sur d’autres points majeurs de désaccord politique.

Les négociations de la 11e heure de Pelosi pour sauver le projet de loi suggèrent également qu’avec une majorité étroite à la Chambre, les dirigeants du Parti démocrate ne peuvent pas se permettre d’aliéner ses membres les plus progressistes sur une législation incontournable – offrant potentiellement à ces membres plus à gauche plus de poids sur leur propres priorités.

Et tandis que les dirigeants de Biden et de la Maison démocrate semblent avoir été en mesure de satisfaire le Squad sur le projet de loi de secours du coronavirus de Biden et le pari d’ouverture de l’administration sur un projet de loi d’infrastructure massif, certaines divisions entre l’establishment et le Squad peuvent avoir des conséquences supplémentaires. Par exemple, à la lumière des frappes aériennes d’Israël sur Gaza, certains membres de l’escouade ont présenté une résolution sans précédent pour bloquer la vente d’armes de 735 millions de dollars de Biden à Israël cette semaine; Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) a présenté une proposition similaire au Sénat.

Bien qu’il soit peu probable que ces résolutions obtiennent du succès, elles peuvent enhardir d’autres membres du parti à rompre avec Biden – comme certains semblaient brièvement le faire sur la vente d’armes – et servir de symboles de la façon dont le petit bloc de gauche au Congrès pourrait devenir une épine. aux côtés de la direction du parti dans les mois et les années à venir.