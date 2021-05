Un projet de loi sur les crimes haineux anti-asiatiques sera présenté à Biden après un vote à la Chambre plénière

WASHINGTON – Depuis plus d’un an, les rapports d’incidents de haine contre les Américains d’origine asiatique ont considérablement augmenté.

Désormais, la législation destinée à lutter contre les attaques et le racisme est sur le point d’être approuvée définitivement au Congrès. S’il passe, il se dirige vers le bureau du président Joe Biden pour sa signature dans ce qui serait une victoire pour les défenseurs et la communauté des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique.

La Chambre votera mardi sur la loi sur les crimes de haine COVID-19, qui accélérerait l’examen des crimes de haine par le ministère de la Justice et désignerait un fonctionnaire du ministère pour superviser l’effort.

La représentante Judy Chu, D-Californie, présidente du Congressional Asian Pacific American Caucus, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi qu ‘ »après un an au cours duquel nous avons vu 6 600 crimes et incidents de haine anti-asiatiques signalés, et après un an de la communauté américano-asiatique qui réclame de l’aide, aujourd’hui, le Congrès prend des mesures historiques pour adopter une législation sur les crimes de haine attendue depuis longtemps »et l’envoyer au bureau de Biden.

« Ces incidents ont terrifié la communauté américano-asiatique », a-t-elle poursuivi.

Après une fusillade de masse en Géorgie en mars qui a tué huit personnes – dont six étaient des femmes d’origine asiatique – les législateurs des deux chambres du Congrès ont poussé à accélérer la législation et ont appelé à une action rapide. Le mois de mai est également le Mois du patrimoine américano-asiatique.

Le projet de loi a été adopté au Sénat en avril, avec un vote bipartisan écrasant de 94 voix contre 1, devenant ainsi l’un des rares textes législatifs à être négocié et adopté par la chambre haute bloquée.

« Le vote d’aujourd’hui sur le projet de loi contre les crimes haineux asiatiques est la preuve que lorsque le Sénat a la possibilité de travailler, le Sénat peut travailler pour résoudre des problèmes importants », a déclaré le chef de la majorité Chuck Schumer, DN.Y., depuis le Sénat. avant ce vote.

La dernière loi sur les crimes de haine à être promulguée était la loi sur la prévention des crimes de haine de Matthew Shepard et James Byrd, Jr., qui a élargi la loi sur les crimes de haine pour inclure les personnes motivées par l’orientation sexuelle, l’identité de genre et plus encore. C’était par le président Barack Obama en 2009 en tant que disposition de la loi sur l’autorisation de la défense nationale.

La violence contre les communautés asiatiques-américaines et insulaires du Pacifique s’est accrue malgré une attention nationale accrue et une action politique contre la haine anti-asiatique, ont déclaré des experts. La montée de la violence anti-asiatique a été signalée pour la première fois en mars 2020, alors que le COVID-19 commençait à se propager à travers le pays et que certains politiciens, y compris l’ancien président Donald Trump, ont accusé la Chine de la pandémie.

Selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de Californie, il y a eu une augmentation de plus de 164% des signalements de crimes haineux anti-asiatiques à la police au premier trimestre de 2021 dans 16 grandes villes et juridictions par rapport à l’année dernière. Université d’État, San Bernardino.

Plus de 6 600 incidents de haine ont été signalés dans l’année qui a suivi le début de la pandémie aux États-Unis, a annoncé cette semaine Stop AAPI Hate. Plus d’un tiers de ces incidents ont été signalés en mars seulement, selon l’organisation fondée l’année dernière en réponse au ciblage accru des Américains d’origine asiatique et des insulaires du Pacifique pendant la pandémie.

À New York cette semaine, une femme a été arrêtée après avoir été vue en vidéo de surveillance en train d’attaquer deux femmes asiatiques parce qu’elles portaient des masques, en frappant l’une avec un marteau.

Le vote tombe à l’occasion de la troisième Journée nationale des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique (AAPI) contre l’intimidation et la haine, qui coïncide avec l’anniversaire de Vincent Chin, qui, en 1982, a été assassiné dans un crime de haine. Chin était un Américain d’origine chinoise à Detroit tué par deux travailleurs de l’automobile qui pensaient qu’il était japonais, qu’ils blâmaient pour les luttes de l’industrie. Ses assassins ont payé une amende de 3 000 $ chacun et sont restés libres.

Bien qu’il ait obtenu un large soutien bipartisan au Sénat, il est possible qu’il fasse face à une résistance républicaine à la Chambre, où il a besoin d’un vote à la majorité des deux tiers pour son adoption.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, s’exprimant depuis le parquet de la Chambre mardi, a déclaré que ses collègues du GOP étaient en désaccord avec des éléments du projet de loi tels que « les lignes directes ambiguës permettant aux gens de signaler tout ce qu’ils trouvent troublant ».

La loi sur les crimes de haine COVID-19 est soutenue par Biden et la Maison Blanche. Biden a déclaré en mars: « Il est temps pour le Congrès de codifier et d’étendre ces actions – parce que chaque personne dans notre pays mérite de vivre sa vie dans la sécurité, la dignité et le respect. »

Pour certains membres du Congrès de l’AAPI, la législation est un bon début pour lutter contre certains de ces crimes. Mais le plaidoyer et le soutien d’autres communautés sont nécessaires.

La représentante Grace Meng, DN.Y., auteur de la loi, a publié une vidéo en septembre qui diffusait plusieurs messages vocaux racistes reçus par son bureau.

Certains des messages faisaient référence à la «grippe kung», un terme offensant et péjoratif utilisé pour décrire le COVID-19.

«Pendant le COVID-19, nous avons été témoins d’actes de violence indicibles – même de mort – contre notre communauté. Cela me brise le cœur de voir des incidents aussi haineux. Mais je crois que ce moment de l’histoire américaine a semé de nouvelles graines d’amitié et d’alliance», a déclaré Meng dans une déclaration mardi. « Avançons solidairement au sein de notre communauté et fermons les bras avec d’autres communautés. »

Le représentant de Young Kim, R-Calif., S’est levé mardi en faveur de la législation «bipartite amendée par le Sénat», affirmant que les crimes haineux en hausse ne «reflètent pas le pays qui m’accueille, moi et ma famille, dans son tissu».

«C’est pourquoi je suis heureuse que le Congrès se réunisse de manière bipartite pour prendre des mesures contre la haine ciblant des communautés comme la communauté AAPI», a-t-elle poursuivi. « Cependant, reconnaissons que nous ne pouvons pas légiférer sur la haine du cœur et de l’esprit de notre peuple. Nous devons nous traiter les uns les autres avec respect et nous considérer comme des Américains. »

Chu, qui est née aux États-Unis, a déclaré à USA TODAY en mars que « comme beaucoup d’Américains d’origine asiatique », elle avait reçu « des commentaires comme » d’où viens-tu? » « Ces questions, en plus d’être américaine d’origine asiatique, la font se sentir » vue comme une étrangère dans mon propre pays « .

Le texte de la loi contre la haine, une loi coparrainée par Chu qui est incluse dans la loi sur les crimes de haine COVID-19 et qui promulguerait une approche plus éclairée de la prévention des crimes de haine en accordant des subventions aux États pour améliorer le signalement des crimes de haine.

Cette disposition permettrait également aux tribunaux d’exiger des personnes condamnées en vertu de la loi Matthew Shepard et James Byrd, Jr., Hate Crimes Prevention Act, de participer à des travaux d’intérêt général et à des programmes éducatifs comme condition de mise en liberté sous surveillance.

Le président du comité judiciaire de la Chambre, Jerry Nadler, DN.Y., a qualifié les données concernant l’augmentation de la haine anti-asiatique de «à la fois humiliante et effrayante».

<< Tout le monde mérite de vivre sans craindre la violence contre lui-même et sa famille. Et notre pays a besoin d'un moyen de surmonter cette ère de violence et de haine. L'adoption et la mise en œuvre rapides de la loi sur les crimes de haine COVID-19 s'avéreront cruciales pour cette entreprise "a-t-il déclaré lors de la conférence de presse de mardi.

Contribuant: N’dea Yancey-Bragg, Ryan W. Miller USA TODAY