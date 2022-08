Un projet de loi sur le climat pourrait créer 1 000 nouvelles entreprises : un investisseur révolutionnaire

La loi sur la réduction de l’inflation de 369 milliards de dollars adoptée par le Congrès comprend le plus gros investissement de l’histoire des États-Unis pour lutter contre le changement climatique. Des allégements fiscaux aux subventions directes, cela a de grandes implications pour les entreprises dans les domaines de l’énergie propre, de la fabrication propre et de l’innovation propre.

Son passage sera énorme pour les startups de l’espace climatique ainsi que pour les grandes sociétés de capital-risque qui les soutiennent.

“Tout le monde veut en faire partie”, a déclaré Carmichael Roberts, co-dirigeant du comité d’investissement de Breakthrough Energy Ventures, le fonds climatique fondé par Bill Gates. “Les appels que je reçois maintenant – énormes, déjà, et il y avait déjà une grande vague de fond autour du climat, mais cela n’a fait qu’augmenter encore plus.”

Roberts a déclaré que la capacité de fabriquer aux États-Unis, grâce à des allégements fiscaux et à d’autres incitations, est “transformatrice” pour les startups et incitera à l’entrepreneuriat. “Je vous parie qu’il y a quelque part entre 300 et 1 000 entreprises qui existeront maintenant à cause de ce projet de loi qui n’auraient pas existé”, a déclaré Roberts.

Les startups de l’espace climatique applaudissent déjà au passage. Voici ce que les PDG de certaines entreprises présentées dans la série Clean Start de CNBC ont à dire :

BlockPower, qui vise à électrifier tous les bâtiments en Amérique, s’attend à voir de gros allégements fiscaux pour les consommateurs et pour l’entreprise elle-même. Le PDG Donnel Baird a déclaré que le paquet “réduit considérablement le coût pour les propriétaires d’immeubles et les propriétaires de mises à niveau d’énergie propre. Il crée une nouvelle banque verte pour fournir un capital flexible aux projets d’énergie propre que Wall Street peut exploiter”.

Electric Hydrogen construit des systèmes pour produire de l’hydrogène vert. Le PDG Raffi Garabedian a déclaré : « La politique reconnaît à juste titre le pouvoir de l’hydrogène pour décarboner l’industrie lourde… et a été conçue pour récompenser les producteurs d’hydrogène qui peuvent minimiser les émissions de carbone.

Epic Cleantec construit des systèmes de recyclage d’eau sur site pour les bâtiments urbains. Son PDG, Aaron Tartakovsy, a déclaré : “Nous sommes ravis de voir 4 milliards de dollars consacrés à l’aide aux États occidentaux actuellement aux prises avec une sécheresse très difficile, un défi que nous relevons activement chez Epic.”

Indigo Ag aide les agriculteurs à gagner de l’argent grâce aux crédits carbone en mettant en œuvre des technologies agricoles vertes. “L’engagement proposé de 20 milliards de dollars [in agriculture subsidies] permettrait aux agriculteurs de planter les graines d’une solution climatique significative, à long terme et durable », a déclaré le PDG Ron Hovespian.

CityZenith crée des jumeaux numériques des villes et des bâtiments, jusqu’à leurs opérations énergétiques. Ce faisant, il aide les villes et les développeurs à réduire leur empreinte carbone avant même de commencer la construction. “Cette nouvelle pourrait avoir un impact sur le cours de notre action dans un avenir proche et faciliter la clôture d’un important tour d’investissement institutionnel plus tard cette année ou au début de l’année prochaine”, a déclaré le PDG Michael Jansen.

L’impact le plus important est peut-être que l’investissement du gouvernement dans les initiatives et l’innovation climatiques donnera aux investisseurs privés beaucoup plus confiance dans l’espace climatique.

“Les dollars de capital-risque afflueront beaucoup plus rapidement des zones qui n’ont peut-être pas investi dans une zone, mais maintenant, tout d’un coup, voyez, wow, nous allons avoir un véritable chemin pour évoluer avec les meilleurs et les les personnes les plus brillantes et les meilleures entreprises créées. C’est ce que fait ce projet de loi dans l’ensemble », a déclaré Roberts.