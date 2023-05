Un projet de loi sur la limite de la dette accélérerait l’achèvement du gazoduc de Virginie-Occidentale

Un projet de loi bipartisan sur la limite de la dette adopté par le président Joe Biden et les républicains de la Chambre au cours du week-end accélérerait l’approbation de tous les permis pour un gazoduc de Virginie-Occidentale et réduirait les examens environnementaux en vertu de l’une des lois environnementales historiques du pays.

Le pipeline Mountain Valley, qui a été promu par le sénateur Joe Manchin, DW.Va., transporterait du gaz naturel sur 303 miles de la Virginie-Occidentale au sud-est, et une partie traverserait la forêt nationale de Jefferson. La construction du pipeline de 6,6 milliards de dollars est presque terminée, bien que les plans aient été retardés de plusieurs années en raison de revers juridiques.

Les militants du climat et des droits civiques et certains démocrates d’État se sont fermement opposés au pipeline. Les scientifiques ont averti à plusieurs reprises que le pays devait suspendre les approbations de nouveaux projets de combustibles fossiles et accélérer la transition vers une énergie propre pour éviter les pires effets du changement climatique.

Alors que l’administration Biden a imposé un programme climatique agressif, le président a également pris des mesures pour stimuler la production de combustibles fossiles et travailler avec Manchin et les républicains, qui ont soutenu que le programme climatique du président met en danger la sécurité énergétique des États-Unis.

Les détracteurs du pipeline de Mountain Valley affirment qu’il traversera des communautés autochtones principalement rurales à faible revenu et sapera les efforts du pays pour réduire les émissions de combustibles fossiles et la pollution qui nuisent de manière disproportionnée aux communautés de justice environnementale.

« L’accord sur le plafond de la dette sale est essentiellement une attaque contre notre climat et nos familles de travailleurs. C’est une bombe climatique… et une menace pour la santé de chaque communauté sur son passage », a déclaré Jean Su, directeur du programme de justice énergétique au Centre pour la diversité biologique, a déclaré lors d’un appel mardi. « Il est incroyablement vital que le Congrès vote sur un accord sur le plafond de la dette. »

Les partisans affirment que le pipeline est essentiel pour renforcer la sécurité énergétique intérieure des États-Unis, et que le plan était déjà presque terminé et prêt à aller de l’avant.