Un projet de loi sur la dette des étudiants universitaires époustouflant révélé – certains devant 200 000 £ chacun

La dette étudiante de l’UNIVERSITÉ s’élève à 182 milliards de livres sterling, certains devant près de 200 000 livres sterling chacun.

Sur les 4,7 millions d’étudiants passés et actuels devant rembourser des prêts, 20 000 doivent plus de 100 000 £, contre 6 000 il y a un an.

La dette étudiante au Royaume-Uni s’élève à 182 milliards de livres sterling Crédit : Getty

Une personne doit 195 020 £, la plus grosse dette détenue par un diplômé.

Avec des taux de prêt actuellement à 7,1%, ils devraient gagner 181 000 £ par an uniquement pour rembourser les intérêts de la dette.

Au total, 198 étudiants ont des prêts supérieurs à 150 000 £.

Les étudiants en soins infirmiers, en santé mentale et en soins aux enfants représentent la plupart des 20 plus gros prêts en cours.

Chloe Field, de l’Union nationale des étudiants, a déclaré: « Des milliers d’étudiants ne seront probablement jamais en mesure de le rembourser. »

« L’éducation a désespérément besoin d’être financée par l’État, démarché et gratuite, et au lieu d’endetter les étudiants à vie, nous devrions revenir à un système basé sur des bourses qui fournit un soutien financier à l’enseignement supérieur sans imposer un fardeau écrasant aux diplômés.

« En adoptant un tel système, nous pouvons promouvoir l’accessibilité à l’éducation, alléger la pression financière sur les diplômés et garantir que les individus de tous les horizons ne soient pas dissuadés de poursuivre leurs aspirations académiques. »

Elle a appelé à une refonte du système.