Les lois sur la cybersécurité promulguées par la nouvelle junte birmane pour lui permettre d’interdire les contenus qu’elle n’aime pas, de restreindre les fournisseurs d’accès Internet et d’intercepter des données violeraient les droits de l’homme, a déclaré mercredi un groupe d’organisations de la société civile.

Les 36 pages décrivant les lois proposées ont été remises aux opérateurs mobiles et aux titulaires de licences de télécommunications pour commentaires mardi – un peu plus d’une semaine après que l’armée a renversé le gouvernement élu d’Aun San Suu Kyi, selon un communiqué des groupes.

Les porte-parole du gouvernement et du ministère des télécommunications n’ont pas répondu à leurs téléphones. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le document, daté du 6 février, qui a largement circulé au Myanmar.

«Le soi-disant projet de loi comprend des clauses qui violent les droits de l’homme, y compris les droits à la liberté d’expression, à la protection des données et à la vie privée, et d’autres principes démocratiques et droits de l’homme dans l’espace en ligne», indique le communiqué, signé par plus de 150 organisations.

Une copie du projet de loi, examiné par Reuters, indique que ses objectifs incluent la protection du public et la prévention des crimes et l’utilisation de la technologie électronique pour nuire à l’État ou à sa stabilité.

Il dit que les fournisseurs d’accès Internet devraient empêcher ou supprimer les contenus considérés comme «provoquant la haine, détruisant l’unité et la tranquillité» comme étant «des nouvelles ou des rumeurs mensongères» ou inadaptés à la culture du Myanmar, comme la pornographie.

Les porte-parole de la société Internet Myanmar Net et de l’opérateur mobile Telenor ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant du projet de loi proposé.

Quelques jours après la prise du pouvoir, les dirigeants militaires birmans ont interdit Facebook, Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux sur lesquelles ses détracteurs avaient exprimé leur opposition. La junte a bloqué Internet pendant un jour, mais cela n’a pas empêché les plus grandes manifestations depuis plus d’une décennie contre le coup d’État.

Les groupes de la société civile ont accusé la junte d’avoir rédigé le projet de loi pour restreindre la mobilisation de ses opposants.

Le Myanmar a été l’un des pays les plus isolés du monde sous la junte entre 1962 et 2011, lorsqu’un gouvernement quasi civil a commencé la libéralisation.

