Un législateur de Montgomery a déposé un projet de loi qui obligerait les propriétaires d’armes à feu à obtenir des permis pour les armes d’assaut.

HB 23parrainé par le représentant Kenyatté Hassell, D-Montgomery, obligerait une personne à acheter un permis pour acheter ou prendre possession d’un fusil d’assaut.

« Si je suis un criminel, que je conduis et que je suis arrêté par la police et que j’ai un pistolet, la police n’a même pas besoin de me demander si j’ai un permis pour cela », a déclaré Hassell. « La police peut vérifier mon permis de conduire ou m’arrêter pour excès de vitesse et me donner une contravention, mais elle n’a aucune responsabilité pour l’arme. Il n’existe actuellement aucune disposition interdisant à quelqu’un de sortir une arme dans le coffre de sa voiture. »

Le projet de loi, qui a peu de chances d’être adopté par l’Assemblée législative contrôlée par les républicains, intervient alors que l’Alabama continue de se classer parmi les pires endroits des États-Unis en matière de violence armée.

Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladiesEn 2022, le taux de mortalité par arme à feu en Alabama était de 25,5 pour 100 000 personnes, soit le quatrième plus élevé du pays. Le CDC a rapporté que 1 278 habitants de l’Alabama sont morts par arme à feu cette année-là, un nombre de décès plus élevé que celui de New York (1 044), qui compte près de quatre fois la population de l’Alabama.

La loi définit une arme d’assaut comme un pistolet semi-automatique, un fusil ou un fusil de chasse doté de certaines caractéristiques. Le projet de loi définit un fusil semi-automatique comme une arme à feu pouvant accepter un chargeur amovible et une ou plusieurs caractéristiques parmi une liste, notamment une poignée de pistolet qui « dépasse de manière visible sous l’action de l’arme » ; une crosse avec trou pour le pouce ; une poignée de seconde main ou une poignée saillante qui peut être tenue par la main qui n’appuie pas sur la gâchette ; un cache-flamme, ou un lance-grenades ou un lance-fusées, et un emplacement pour attacher un chargeur amovible.

Selon Hassell, l’obligation de permis donnerait aux forces de l’ordre une certaine autorité pour enquêter sur les circonstances impliquant l’arme à feu.

Au moins un groupe de défense des droits des armes à feu a déclaré qu’il s’opposait à la législation.

« Cela viole la Constitution des États-Unis et la Constitution de l’Alabama, c’est notre position à ce sujet », a déclaré Linda McKinney, présidente de BamaCarry, Inc.

Le projet de loi accorde aux personnes un délai de 90 jours à compter de l’achat d’une arme d’assaut pour obtenir un permis.

En vertu du projet de loi, les résidents pourraient obtenir un permis auprès des bureaux des shérifs de comté dans tout l’État. Il appartiendrait au bureau du shérif de décider s’il convient d’accorder un permis à une personne et d’en fixer le coût.

« Les armes d’assaut sont dangereuses, et la simple vue de ces armes terrifie les gens », a déclaré Hassell. « Et cela donnera aux policiers une certaine autorité. »

Ces dernières années, le pouvoir législatif, contrôlé par les républicains, a réduit la réglementation sur les armes à feu dans les États. En 2022, les législateurs ont mis fin à l’obligation d’avoir un permis pour porter une arme à feu dissimulée.

Plusieurs shérifs se sont opposés à la législation, déclarant aux législateurs que l’exigence d’un permis améliore la sécurité publique en permettant aux agents et aux adjoints du shérif la possibilité de se renseigner au moins sur l’arme.

