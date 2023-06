Un projet de loi ordonne au Pentagone d’étudier le blocus naval de la Chine en temps de guerre

La version de la Chambre d’un important projet de loi d’autorisation de défense actuellement en cours d’examen au Congrès ordonnerait aux planificateurs du Pentagone d’étudier la faisabilité d’imposer un blocus naval américain de la Chine pour empêcher les expéditions de pétrole d’atteindre le pays en cas de conflit futur.

Une section de la loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2024, ajoutée par le House Armed Services Committee lors d’une session de balisage la semaine dernière, donnerait au secrétaire à la Défense Lloyd Austin six mois pour produire un rapport au Congrès sur la façon dont l’armée peut mener un ou plusieurs blocus navals sur les expéditions de combustibles fossiles à destination de la Chine pendant une guerre.

La législation, considérée comme l’une des rares mesures annuelles à adopter sur Capitol Hill, fait face à des obstacles au Congrès avant son adoption finale, mais est néanmoins un signe clair que les législateurs estiment que le risque d’un affrontement militaire avec la Chine augmente. C’est aussi une indication que de nombreux membres du Congrès pensent que le Pentagone devrait faire plus pour se préparer au conflit.

Les tensions restent vives entre les États-Unis et la Chine au sujet de Taïwan. Les dirigeants militaires ont averti le Congrès dans un témoignage récent que le président Xi Jinping avait ordonné à l’armée chinoise d’être prête à tenter une prise de contrôle de Taiwan dans quatre ans.

Dans le cadre de l’étude, le Pentagone serait tenu de rendre compte de la manière dont la Chine pourrait satisfaire ses besoins en énergie et en carburant après l’imposition du blocus. L’étude, proposée par le représentant Ronny Jackson, républicain du Texas, et approuvée de justesse contre l’opposition démocrate par le comité des services armés de la Chambre au complet la semaine dernière, décrirait également le type de forces navales à utiliser dans le blocus et comment la Chine pourrait contourner le blocus. en utilisant des routes aériennes et terrestres alternatives.

Les législateurs de la Chambre souhaitent également que le Pentagone explore l’impact du blocage des principales voies navigables actuellement utilisées par la Chine pour les expéditions de pétrole, principalement du Moyen-Orient, y compris le détroit de Malacca, le détroit de Taiwan et le détroit de Sunda, situés entre les îles indonésiennes de Java et Sumatra, ainsi que des routes commerciales à travers les mers de Chine méridionale et orientale.

La Chine ne produit que de modestes quantités de mazout sur le marché intérieur et dépend fortement des importations étrangères. Cinq pays – l’Arabie saoudite, la Russie, l’Irak, les Émirats arabes unis et Oman – ont fourni plus de 60 % des importations de pétrole brut de la Chine l’année dernière.

Pékin a augmenté ses importations de pétrole brut russe à prix réduit depuis l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022. Les achats de pétrole ont contribué à renforcer l’économie russe durement touchée par les sanctions occidentales suite à l’invasion.

Les importations chinoises de pétrole brut s’élèvent en moyenne à environ 10,8 millions par jour et les expéditions de pétrole vers la Chine devraient augmenter de 6,2 % cette année pour atteindre 540 millions de tonnes, selon l’entreprise publique China National Petroleum Corp, a rapporté Reuters.

La Chine pourrait utiliser les stocks existants de combustibles fossiles pour répondre à ses besoins, ainsi que rationner le carburant et utiliser les oléoducs et gazoducs transfrontaliers existants ou prévus.

Le rapport demandé par les législateurs de la Chambre serait produit sous une forme non classifiée et pourrait inclure une annexe confidentielle si nécessaire, selon la version de la Chambre du projet de loi NDAA.

Des sources de la défense affirment que la guerre avec la Chine devrait inclure des cyberattaques chinoises contre des infrastructures critiques américaines conçues pour fermer les réseaux électriques américains.

En réponse, l’armée américaine prévoit de frapper des centrales énergétiques chinoises connues avec des missiles et des attaques électroniques, dans le but de provoquer un arrêt similaire des réseaux électriques. Un blocus naval ultérieur pourrait alors être imposé pour limiter davantage la production énergétique chinoise.

Sean Mirski, un analyste de la politique étrangère, a écrit dans un article de 2013 du Journal of Strategic Studies que les forces navales américaines, principalement des sous-marins et des navires de guerre soutenus par la puissance aérienne, pourraient imposer un blocus efficace à la Chine. Mais le blocus américain et allié aurait besoin du soutien de la Russie – ce qui n’est plus prévu étant donné le récent réchauffement des liens entre Moscou et Pékin.

Un blocus naval américain et allié nécessiterait un mélange d’encerclement naval proche et lointain.

« En poursuivant un blocus naval, les États-Unis tireraient parti de l’intense dépendance de la Chine vis-à-vis du commerce extérieur – en particulier du pétrole – pour affaiblir l’État chinois », a déclaré M. Mirski. « S’il est adopté, un blocus pourrait entraîner un coût ruineux pour l’économie et l’État chinois. »

Mais Gabriel Collins, un autre expert naval, a déclaré qu’un blocus du pétrole vers la Chine dans une guerre ne produirait pas d’effets stratégiques.

« Alors que l’armée américaine peut presque certainement exécuter la mission de blocus contre la République populaire de Chine, une dynamique politique et économique défavorable transformerait probablement un succès tactique en un résultat stratégique qui, au mieux, serait confus », a déclaré M. Collins dans le journal. Examen du Naval War College en 2018.

La législation est contenue dans la version de la Chambre du projet de loi d’autorisation. La version du Sénat actuellement débattue ne contient pas de disposition similaire. Les deux projets de loi doivent d’abord passer devant l’ensemble de la Chambre et du Sénat avant d’aller en conférence pour concilier les différences entre les deux versions.