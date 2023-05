Un projet de loi liera bientôt les données sur les naissances et les décès aux listes électorales : Amit Shah

Le gouvernement prévoit de présenter un projet de loi au Parlement pour relier les données relatives à la naissance et à la mort aux listes électorales et au processus de développement global, a déclaré lundi le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah.

Inaugurant le « Janganana Bhawan », le bureau du registraire général et commissaire au recensement de l’Inde, M. Shah a déclaré que le recensement est un processus qui peut constituer la base du programme de développement.

Des chiffres de recensement numériques, complets et précis auront des avantages multidimensionnels, a-t-il déclaré, ajoutant qu’une planification basée sur les données du recensement garantit que le développement atteint les plus pauvres d’entre les pauvres.

M. Shah a également déclaré que si les données des certificats de naissance et de décès sont conservées d’une manière spéciale, les travaux de développement peuvent être planifiés correctement.

« Un projet de loi visant à lier les registres des décès et des naissances aux listes électorales sera présenté au Parlement. Dans le cadre de ce processus, lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans, son nom sera automatiquement inscrit sur les listes électorales. De même, lorsqu’une personne décède, cette information ira automatiquement à la Commission électorale, qui lancera le processus de suppression du nom de la liste électorale », a-t-il déclaré.

Les responsables ont déclaré que le projet de loi modifiant la loi de 1969 sur l’enregistrement des naissances et des décès (RBD) facilitera également les questions liées à la délivrance de permis de conduire et de passeports et accordera les avantages des régimes de protection sociale du gouvernement à des personnes autres que d’autres.

« Si les données d’acte de naissance et de décès sont conservées d’une manière spéciale, alors en estimant le temps entre les recensements, la planification des travaux de développement peut être faite correctement », a-t-il déclaré.

Auparavant, le processus de développement se déroulait par fragments parce que les données adéquates pour le développement n’étaient pas disponibles, a-t-il déclaré.

Après 70 ans d’indépendance, la planification a été adoptée pour électrifier chaque village, donner un logement à chacun, donner de l’eau potable à tous, donner des soins de santé à tous, donner des toilettes à tous les foyers, a déclaré M. Shah.

« Cela a pris tellement de temps parce que personne n’avait l’idée de combien d’argent serait nécessaire pour répondre à ces nécessités de base parce que l’utilité du recensement n’était pas conçue, les données liées au recensement n’étaient pas exactes, les données disponibles n’étaient pas accessibles en ligne et la coordination avec les autorités de recensement et de planification était absente », a-t-il déclaré.

« Je suis impliqué dans le processus de développement depuis 28 ans et j’ai vu que le développement dans notre pays était basé sur la demande. Les représentants publics qui avaient de l’influence pourraient tirer plus d’avantages du développement pour leur circonscription. C’est l’un des les raisons pour lesquelles notre développement a été fragmenté et plus coûteux en raison de la duplication », a-t-il déclaré.

Avec le nouveau Janganana Bhawan, le ministre a également inauguré un portail web pour les enregistrements de naissance et de décès.

Une collection de rapports de recensement, un portail de vente en ligne de rapports de recensement et une version améliorée de l’application mobile SRS équipée d’une fonction de géorepérage ont également été dévoilés.

M. Shah a déclaré que l’application mobile équipée de la géolocalisation garantira que les autorités savent que les enquêteurs enregistrent les données en se rendant dans les blocs qui lui sont attribués et que personne ne peut faire de fausses entrées sans visiter les blocs.

Cela garantira que les données enregistrées sont exactes, a-t-il déclaré.

« Le recensement est un processus qui décrit le processus de développement d’une nation. Il est donc absolument nécessaire de le rendre infaillible et sans faille en utilisant des technologies telles que la version améliorée de l’application mobile SRS équipée d’une installation de géolocalisation », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le dénombrement lors du prochain recensement sera effectué dans un format électronique où l’auto-dénombrement sera également autorisé.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)