Un projet de loi incitatif pour les véhicules électriques «nord-américains» passe au Sénat américain

Le nouveau plan visant à encourager les Américains à acheter plus de véhicules électriques construits en Amérique du Nord, plutôt qu’aux États-Unis seulement, a franchi son plus grand obstacle.

Après une séance de vote marathon qui a duré près de 24 heures, le Sénat américain a finalement approuvé la nouvelle loi sur la réduction de l’inflation de 2022.

Le vice-président américain Kamala Harris a dû rompre une égalité 50-50 pour adopter la législation, une version considérablement plus petite du programme de dépenses climatiques et sociales américain de 2 billions de dollars du président Joe Biden.

La proposition originale réservait les crédits d’impôt les plus riches aux véhicules assemblés aux États-Unis avec des travailleurs syndiqués – un plan qui, selon les experts, aurait mis à genoux l’industrie automobile canadienne.

Mais le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a conclu un accord avec le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin sur une version du projet de loi qui étendait les crédits aux véhicules construits au Canada et au Mexique.

Le projet de loi devrait être approuvé par la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates la semaine prochaine avant de se diriger vers le bureau du président.

“La route a été longue, difficile et sinueuse, mais enfin, nous sommes enfin arrivés”, a déclaré Schumer dimanche alors que l’issue ne faisait plus aucun doute.

“Je suis convaincu que la loi sur la réduction de l’inflation restera l’une des mesures législatives déterminantes du 21e siècle.”

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, a conclu un accord avec le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, pour faire avancer l’effort législatif sur le changement climatique et les soins de santé. (José Luis Magana/Associated Press)

Le projet de loi consacre 369 milliards de dollars américains à des mesures de lutte contre les changements climatiques, tout en plafonnant les coûts des médicaments pour les personnes âgées, en prolongeant les prestations d’assurance-maladie et en réduisant le déficit.

Les mesures climatiques comprennent également des incitations à la construction d’équipements à énergie propre tels que des panneaux solaires et des éoliennes, à la réduction des niveaux de pollution dans les communautés minoritaires et à l’expansion des opérations de fermes industrielles plus vertes.

Les républicains, dont le barrage d’amendements proposés ont été écrasés tout au long de la nuit de samedi et dimanche, ont présenté leur défaite comme une victoire pour des impôts plus élevés, plus d’inflation et une dépendance continue à l’égard de l’énergie étrangère.

“Les démocrates ont déjà volé des familles américaines une fois par l’inflation”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell. “Maintenant, leur solution est de voler les familles américaines une deuxième fois.”

Les crédits d’impôt – qui exigent également que les véhicules éligibles aient un pourcentage de minéraux critiques nord-américains dans leurs batteries – ont à peine fait partie du débat américain. Les critiques disent qu’il faudra des années avant que les consommateurs puissent en bénéficier.

Victoire cruciale pour l’industrie automobile canadienne

Mais pour l’industrie automobile canadienne, les enjeux étaient énormes.

Flavio Volpe, président de l’Auto Parts Manufacturers ‘Association, n’était qu’une partie d’un effort de tous les instants de l’industrie, du gouvernement de l’Ontario et d’Ottawa pour convaincre les législateurs américains et les responsables de l’administration Biden de se retirer.

“C’est un cigare. C’est toujours un cigare”, a déclaré Volpe lorsqu’on lui a demandé comment il marquerait l’occasion.

“Dans les guerres commerciales, au moment où c’est officiellement terminé, tout le monde est passé au problème suivant de la journée. J’ai bu tellement de cigares tranquilles que c’est devenu mon rituel.”

REGARDER | Le PM Trudeau annonce un accord sur les batteries de véhicules électriques en juillet : Trudeau annonce un accord avec Umicore pour construire une usine de batteries de véhicules électriques en Ontario Le premier ministre Justin Trudeau était à Kingston, en Ontario. d’annoncer une entente de 1,5 milliard de dollars pour la construction d’une usine de batteries de véhicules électriques dans les cantons loyalistes de l’Ontario.

Manchin, un vote oscillant du Sénat d’un État où Toyota est un important fabricant, s’était longtemps opposé à l’idée de laisser les constructeurs automobiles étrangers hors des incitations pour les véhicules électriques – mais il n’était pas clair jusqu’à la semaine dernière si cela rapporterait des dividendes pour le Canada .

L’accord surprise qu’il a conclu avec Schumer a marqué le point culminant d’un effort de lobbying agressif qui a commencé avec la visite du premier ministre Justin Trudeau à la Maison Blanche en novembre.

Les responsables du gouvernement fédéral affirment qu’il n’avait d’égal que les pourparlers de l’ALENA de 2017-2018, les négociations à enjeux élevés de l’ère Trump qui ont forgé la stratégie diplomatique d’inondation de la zone maintenant connue sous le nom d’approche « Équipe Canada ».

Il visait un large éventail de responsables et de législateurs américains et impliquait au moins une rencontre en face à face ces derniers mois entre Manchin et la vice-première ministre Chrystia Freeland.