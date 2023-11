Un projet de loi du Parlement israélien criminalise la « consommation de matériel terroriste » | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le Parlement israélien a adopté un amendement à la loi antiterroriste du pays qui introduit la « consommation de matériel terroriste » comme une nouvelle infraction pénale.

Le projet de loi, qui a été approuvé par 13 voix contre 4 à la Knesset, est une mesure temporaire de deux ans qui modifie l’article 24 de la loi antiterroriste pour interdire « la consommation systématique et continue de publications d’une organisation terroriste dans des circonstances qui indiquent une identification ». avec l’organisation terroriste ».

Il identifie le groupe palestinien Hamas et le groupe ISIL (ISIS) comme les organisations « terroristes » auxquelles s’applique l’infraction. Il accorde au ministre de la Justice le pouvoir d’ajouter d’autres organisations à la liste, en accord avec le ministère de la Défense et avec l’approbation de la Commission de la Constitution, du droit et de la justice de la Knesset.

Le délit de « consommation de matériel terroriste » est passible d’une peine maximale d’un an de prison.

Le projet de loi souligne qu’il vise à lutter contre le phénomène du « terrorisme solitaire », ou la radicalisation des individus à travers la consommation médiatique.

Les groupes de défense des droits de l’homme en Israël ont déclaré que cela équivalait à une police de la pensée.

« Cette loi est l’une des mesures législatives les plus intrusives et draconiennes jamais adoptées par la Knesset israélienne, car elle rend les pensées passibles de sanctions pénales », a déclaré Adalah, le Centre juridique pour les droits des minorités arabes en Israël. Il a averti que l’amendement criminaliserait « même l’utilisation passive des médias sociaux » dans un climat de surveillance et de restriction de la liberté d’expression ciblant les citoyens palestiniens d’Israël.

“Cette législation empiète sur le domaine sacré des pensées et des croyances personnelles d’un individu et amplifie considérablement la surveillance étatique de l’utilisation des médias sociaux”, ajoute le communiqué. Adalah envoie une requête à la Cour suprême pour contester le projet de loi.

L’Association pour les droits civiques en Israël a également critiqué l’amendement, affirmant qu’il n’a « aucun précédent » dans les pays démocratiques et que son ambiguïté laisse en fin de compte son interprétation aux autorités chargées de l’appliquer.

Quelque 1,2 million de Palestiniens possèdent la citoyenneté israélienne et constituent environ 20 pour cent de la population du pays.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, les citoyens palestiniens d’Israël ont fait l’objet d’une campagne d’arrestations sans précédent pour des délits liés à la parole, principalement à cause de publications sur les réseaux sociaux. Des dizaines de personnes ont été suspendues ou expulsées de leur emploi, de leur université ou de leur collège.

Le conseiller juridique de la Knesset, Gur Bligh, qui avait fait part de ses inquiétudes concernant la version précédente du projet de loi, a déclaré que l’ajout d’une disposition spécifiant que l’individu doit également s’identifier au groupe publiant le contenu est suffisant pour éviter une « criminalisation excessive », ont rapporté les médias israéliens.

Au moins 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants, ont été tués dans la bande de Gaza alors qu’Israël poursuit son offensive terrestre et aérienne, qui a réduit des quartiers entiers en ruines. Selon les Nations Unies, environ 1,5 million de personnes sont désormais déplacées à l’intérieur de Gaza.

Plus de 1.400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors d’une attaque du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre.