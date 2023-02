Un projet de loi du Massachusetts pourrait permettre aux prisonniers d’échanger leurs organes contre leur liberté

Les médecins interrogent régulièrement les donneurs potentiels sur leur santé, leur bien-être et leur capacité à prendre soin d’eux-mêmes et s’ils fument ou prennent des drogues récréatives. Ces facteurs auront une incidence non seulement sur l’aptitude de leurs organes au don, mais aussi sur la probabilité qu’ils se remettent bien de la procédure.

“Je craindrais qu’une personne incarcérée ne se sente pas à l’aise de me donner un historique complet et transparent”, déclare Reese. “Il est difficile d’évaluer le mode de vie d’une personne lorsqu’elle est incarcérée et elle ne peut pas réellement prendre de décisions librement.”

Il y a d’autres problèmes avec le projet de loi. Son objectif apparent est d’augmenter le don d’organes vivants des personnes qui sont en prison. Nous savons très bien que ces personnes sont un groupe vulnérable, beaucoup plus susceptibles d’être nées dans la pauvreté ou d’avoir été victimes d’abus pendant leur enfance, par exemple. Nous savons également que les minorités ethniques et raciales sont surreprésentées dans la population carcérale. Juste au-dessus 30% des détenus américains sont hispaniquespar exemple, et 38% sont noirs.

«Cela pourrait être perçu… comme le prélèvement d’organes sur Black [people] à donner aux autres », dit Bell. “Il pourrait y avoir une question d’exploitation.”

Le représentant de l’État Carlos González, qui est l’un des coparrains du projet de loi, m’a envoyé une déclaration affirmant que “l’élargissement du bassin de donneurs potentiels est un moyen efficace d’augmenter la probabilité que les membres de la famille et les amis noirs et latinos reçoivent un traitement salvateur”.

Il est vrai que les personnes appartenant à des groupes raciaux et ethniques minoritaires ont encore plus de mal à obtenir les organes dont elles ont besoin. En 2020, par exemple, le nombre de greffes effectuées sur des personnes blanches était de 47,6% du nombre actuellement en attente. Le chiffre n’était que de 27,7% pour les Noirs. Mais il existe d’autres moyens d’informer les communautés minoritaires sur le don d’organes et d’encourager des décisions éclairées à ce sujet. Et ils ne devraient pas impliquer le commerce d’organes contre la liberté.

Ce qui nous ramène au premier point. Combien valent nos organes et comment cette décision est-elle prise ? Un rein vaut-il une année de liberté ? La moelle osseuse vaut-elle moins ? “Comment décident-ils le calcul ici?” s’interroge Bell. “Est-ce vraiment un échange équitable?”

Heureusement, même si le projet de loi devait être adopté, cela ne signifierait pas que de tels échanges auraient jamais lieu. Chaque don d’organe doit être approuvé par une équipe médicale et éthique, qui comprend une personne dont la seule fonction est de défendre le donneur. Il est peu probable que tout le monde soit à l’aise avec ce type d’échange, dit Reese. Je pense que c’est probablement pour le mieux.