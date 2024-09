Un projet de loi devant le Parlement interdirait le « déni » des pensionnats

Un député néo-démocrate fait avancer une loi qui interdirait les tentatives visant à nier ou à minimiser les dommages causés par les pensionnats du Canada.

Leah Gazan, députée néo-démocrate de Winnipeg-Centre, a présenté jeudi à la Chambre des communes un projet de loi d’initiative parlementaire visant à ajouter le déni des pensionnats indiens au Code criminel.

« Si le gouvernement veut sérieusement la réconciliation, alors il doit protéger les survivants et leurs familles de la haine », a déclaré Gazan.

« Le système des pensionnats était un génocide conçu pour anéantir les cultures, les langues, les familles et le patrimoine autochtones. Le minimiser, le nier ou le justifier est cruel, nuisible et haineux.

La députée néo-démocrate Leah Gazan travaille depuis plus d’un an sur une législation visant à lutter contre le négationnisme lié aux pensionnats. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Gazan a déclaré à CBC News en février 2023 qu’elle rédigeait un projet de loi pour interdire les tentatives visant à nier l’histoire des pensionnats ou à faire de fausses affirmations sur les institutions.

S’il est adopté, le projet de loi C-413 érigerait en infraction au Code criminel le fait de fomenter délibérément la haine contre les peuples autochtones en tolérant, niant, justifiant ou minimisant les faits concernant les pensionnats.

Le bureau du ministre de la Justice, Arif Virani, n’a pas précisé si le gouvernement fédéral soutenait cette décision.

« Nous remercions la députée Léah Gazan d’avoir soulevé un enjeu important à travers son projet de loi d’initiative parlementaire », a déclaré la porte-parole Chantalle Aubertin.

« Nous sommes impatients d’examiner les détails de ce projet de loi au fur et à mesure qu’il sera examiné au Parlement. »

Les conservateurs s’engagent à « examiner de près » le projet de loi

Les conservateurs n’ont pas non plus encore pris position sur le projet de loi.

Dans une déclaration publiée à CBC News, le porte-parole conservateur en matière de relations entre la Couronne et les Autochtones, Jamie Schmale, a qualifié le système des pensionnats de « chapitre sombre de l’histoire du Canada ».

« Les conservateurs, qui font preuve de bon sens, continueront de travailler pour mettre fin à l’approche paternaliste du « Ottawa sait ce qu’il y a de mieux » qui a conduit à ces politiques destructrices en premier lieu, a déclaré Schmale.

« Nous sommes déterminés à soutenir et à donner aux peuples autochtones les moyens de reprendre le contrôle de leur vie. Nous examinerons attentivement le projet de loi qui vient d’être déposé et participerons au débat s’il est déposé à la Chambre.

En 2008, l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper a présenté des excuses officielles au nom du gouvernement canadien, reconnaissant les horreurs des institutions.

Le député conservateur Jamie Schmale, porte-parole en matière de relations Couronne-Autochtones, considère le système des pensionnats comme un chapitre sombre de l’histoire du Canada. (Justin Tang/Presse Canadienne)

Entre 1883 environ et 1997, plus de 150 000 enfants des Premières Nations, inuits et métis ont été forcés de fréquenter des pensionnats financés par le gouvernement et gérés par l’Église.

La Commission Vérité et Réconciliation a constaté que de nombreux enfants scolarisés dans les écoles avaient été victimes de violences physiques et sexuelles. Il a décrit les conditions comme une « négligence envers les enfants institutionnalisée ».

La commission a déclaré que le gouvernement fédéral a créé ces institutions dans le but de séparer les enfants autochtones de leurs familles et de les endoctriner dans la culture euro-chrétienne canadienne dominante. L’objectif, a déclaré la commission, était d’affaiblir les liens familiaux et culturels autochtones.

La présidente du Ralliement national des Métis, Cassidy Caron, a fait l’éloge du projet de loi de Gaza.

Lors d’une visite au Vatican en 2022, Caron a demandé à l’Église catholique romaine de déclarer le négationnisme des pensionnats comme une violation du droit canonique, mais n’a reçu aucune suite.

« Le mal que cela cause aux survivants des pensionnats qui sont encore parmi nous aujourd’hui ainsi qu’à leurs enfants et petits-enfants, c’est un discours de haine envers ces gens », a déclaré Caron.

« C’est injuste. Eux aussi sont des citoyens canadiens et méritent d’être protégés par la loi canadienne. »