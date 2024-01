Un projet de loi de Floride fournirait 5 millions de dollars pour aider Trump à payer ses frais juridiques

Une nouvelle proposition législative en Floride fournirait des millions de dollars de fonds publics à Donald Trump pour l’aider à payer ses frais juridiques résultant de nombreux problèmes juridiques.

Le directeur financier (CFO) de Floride, Jimmy Patronis, a annoncé lundi que la sénatrice de l’État de Floride, Ileana Garcia, R, avait déposé le projet de loi proposant le Fonds des combattants de la liberté.

Patronis a publié une déclaration appelant les autres à se rassembler autour de son compatriote « homme de Floride » Trump.

“Nous avons un homme de Floride – Donald Trump – qui se présente à la présidence, et il fait face à des contestations judiciaires constantes de la part des démocrates de New York, Washington DC et Atlanta”, a-t-il déclaré. “La gauche est vraiment douée pour armer les tribunaux, et parce que le président Biden est si impopulaire, ils n’essaient pas seulement de battre Trump dans les urnes, ils essaient de le jeter derrière les barreaux, ce qui est scandaleux.”

Patronis a fait valoir que fournir des fonds à Trump était en réalité une bonne chose sur le plan budgétaire.

“Si nous pouvons aider et soutenir un candidat de Floride à la Maison Blanche, c’est tout simplement une bonne chose d’un point de vue financier”, a-t-il déclaré. “De toutes les décisions prises par le gouvernement fédéral concernant les installations militaires, les routes, l’aide en cas de catastrophe, il est dans le meilleur intérêt de la Floride de s’assurer que son champion à la présidence ait une chance équitable à la Maison Blanche sans être renversé par certains. fausse chasse aux sorcières. »

Garcia, qui a fondé le groupe populaire pro-Trump Des Latinos pour Trumpa fait écho à ces points dans une déclaration distincte, déclarant qu’il serait bénéfique pour la Floride d’avoir un Floridien dans le bureau ovale.

“Avoir un Floridien à la Maison Blanche est bon pour notre État – et tout ce que nous pouvons faire pour soutenir les candidats à la présidentielle de Floride, comme le président Trump, profitera non seulement à notre État, mais aussi à notre nation”, a déclaré le sénateur de l’État.

Le fonds fournirait immédiatement 5 millions de dollars, qui seraient retirés des programmes de financement des campagnes publiques – fonds de contrepartie. Les fonds ultérieurs seraient collectés via un service de don via l’enregistrement du permis de conduire d’une personne.

Cela signifie selon toute vraisemblance que l’inscription via le DMV offrirait la possibilité de faire un don au Freedom Fighters Fund.

Le projet de loi n’a pas de compagnon à la Chambre des représentants, ce qui est souvent le signe que la législation ne sera pas adoptée au cours de la session législative de 60 jours en Floride qui se termine le 8 mars.

Le fonds ne soutiendrait pas seulement Trump, car d’autres « candidats crédibles » pourraient se qualifier pour des fonds, selon le directeur financier de l’État.

La proposition a été abandonnée un jour seulement après que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, R, a suspendu sa propre campagne présidentielle et soutenu Trump.