Un projet de loi de compromis bipartisan rétablirait le droit à l’avortement

WASHINGTON (AP) – Un groupe bipartisan de sénateurs fait pression sur une législation de compromis pour rétablir l’accès à l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, un effort de longue haleine pour mettre une majorité du Sénat au dossier s’opposant à la décision .

Alors que le projet de loi ne devrait pas être adopté – et il est peu probable qu’il obtienne même un vote – la législation présentée par deux républicains et deux démocrates lundi vise à envoyer un signal aux législatures des États et au public qu’une majorité du Sénat soutient la codification Roe , même s’ils ne peuvent pas obtenir les 60 voix nécessaires pour l’adopter au Sénat 50-50.

“Nous pensons toujours qu’il est utile de montrer qu’il existe une majorité bipartite qui voudrait codifier Roe”, même si le projet de loi n’a pas suffisamment de voix, a déclaré le sénateur démocrate Tim Kaine de Virginie, qui a présenté la législation avec le sénateur démocrate. Kyrsten Sinema de l’Arizona et les sens républicains. Susan Collins du Maine et Lisa Murkowski de l’Alaska.

La législation interdirait la plupart des réglementations étatiques qui empêchent l’accès à l’avortement avant la viabilité fœtale, généralement considérée comme étant d’environ 24 semaines. Cela permettrait des restrictions de l’État après ce point, tant que la vie de la mère est protégée. Cela protégerait également l’accès à la contraception, une question après que le juge Clarence Thomas a suggéré dans une opinion concordante à la décision annulant Roe que les décisions garantissant l’accès à la contraception et à d’autres droits pourraient devoir être réexaminées.

Le projet de loi bipartisan est plus étroit que la législation préférée par la plupart des démocrates – adoptée par la Chambre mais bloquée par les républicains du Sénat – qui aurait protégé les droits à l’avortement et les aurait étendus au-delà de ce qui était autorisé dans la décision historique de 1972 Roe v. Wade. Le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale, Collins et Murkowski ont tous voté contre ce projet de loi malgré l’opposition au renversement de Roe.

Kaine a déclaré qu’il avait l’impression que les démocrates “ont laissé des votes sur la table” après cet effort. Il a dit qu’il était encouragé par une nouvelle loi visant à réduire la violence armée qui a été adoptée par la Chambre et le Sénat après d’horribles fusillades au Texas et à New York.

“Il n’y a pas eu non plus 60 votes” pour cette législation jusqu’à ce que les membres décident que l’inaction n’était plus une option, a-t-il déclaré.

Les démocrates auraient besoin de 10 votes républicains pour surmonter un flibustier et faire adopter un projet de loi par le Sénat 50-50, mais seuls Collins et Murkowski ont publiquement soutenu le droit à l’avortement.

En annulant Roe, le tribunal a autorisé les États à édicter des limites strictes à l’avortement, dont beaucoup étaient auparavant jugées inconstitutionnelles. La décision devrait conduire à des interdictions d’avortement dans environ la moitié des États.

Déjà, un certain nombre d’États contrôlés par le GOP ont agi rapidement pour restreindre ou interdire l’avortement, tandis que les États contrôlés par les démocrates ont cherché à défendre l’accès. Les électeurs classent désormais l’avortement parmi les problèmes les plus urgents auxquels le pays est confronté, un changement de priorités qui, espèrent les démocrates, va remodeler le paysage politique en leur faveur pour les élections de mi-mandat.

Le soutien de Kaine et Sinema, un modéré, intervient alors que certains militants ont accusé le président Joe Biden et d’autres démocrates de haut niveau de ne pas avoir répondu avec suffisamment de force à la décision.

Kaine a déclaré qu’il y avait un sentiment d’urgence accru depuis la décision de juin et a suggéré que lui-même ou d’autres pourraient prendre la parole à un moment donné et demander un vote, un effort qui a peu de chances de réussir mais qui pourrait attirer l’attention sur le projet de loi en tant que majorités d’Américains. dire qu’ils ne sont pas d’accord avec la décision de la Cour suprême.

“Les gens y prêtent attention”, a déclaré Kaine.

Mary Clare Jalonick, Associated Press