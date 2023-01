Un projet de loi de 1987 montrant que le blé vendu à Rs 1,6 le kilo a intrigué Internet

Des photographies anciennes, des lettres ou même des factures sont conservées en lieu sûr avec des personnes qui souhaitent revisiter des souvenirs à travers ces pièces “magiques”. C’est ce qu’a fait le grand-père d’un officier de l’IFS qui lui a fait partager un des souvenirs de son aîné sur les réseaux sociaux. Parveen Kaswan, agent du Service forestier indien (IFS), a publié une ancienne facture indiquant que le prix du blé était de Rs. 1,6 par kilogramme. Il a partagé le «J Form» de son grand-père de l’année 1987 qui a intrigué les utilisateurs des médias sociaux.

L’officier s’est rendu sur Twitter pour partager l’image de la facture et a révélé que c’était le formulaire J de son grand-père qui montrait les détails des produits vendus à la Food Corporation of India (FCI). Pour l’inconnu, un formulaire J est le reçu de vente des produits agricoles d’un agriculteur sur le marché Mandi ou céréalier. « L’époque où le blé était à 1,6 roupies le kg. La récolte de blé que mon grand-père a vendue en 1987 à Food Corporation of India », a écrit M. Kaswan sur le site de micro-blogging.

Dans le tweet de suivi, il a même fait remarquer l’habitude de son grand-père de garder tous les dossiers en sécurité et intacts. Il a ajouté : « Ce document s’appelle un formulaire J. Sa collection contient tous les documents des récoltes vendues au cours des 40 dernières années. On peut faire une étude chez soi même.

Grand-père avait l’habitude de garder tous les dossiers intacts. Ce document s’appelle un formulaire J. Sa collection contient tous les documents des récoltes vendues au cours des 40 dernières années. On peut faire une étude à la maison elle-même. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 2 janvier 2023

Les internautes ont été étonnés de consulter la facture vieille de 35 ans alors que l’un d’eux a écrit : “C’est bien de voir les archives de la facture, comme la philatélie (cartes postales).” Un autre tweep a déclaré : “C’est aussi vieux que mon acte de naissance mais encore en bon état » tandis qu’un internaute a souligné l’importance du formulaire J et a répondu : « Le formulaire J, l’un des documents les plus importants pour l’agriculteur… ».

Il est aussi vieux que mon certificat de naissance 😃 mais toujours en bon état 👌👏— Pooja Singh (@PoojaSi78676210) 3 janvier 2023

Le formulaire J, l’un des documents les plus importants pour l’agriculteur ..— Mukesh (@ mikejava85) 2 janvier 2023

Incroyable. Les anciens de l’époque écrivaient tous les détails de chaque centime dépensé. Gardez des registres comme celui-ci pour la récolte qu’ils ont vendue. Tant de choses à apprendre.— bbrown (@ bobbybrown701) 2 janvier 2023

“Incroyable. Les anciens de l’époque écrivaient tous les détails de chaque centime dépensé. Gardez des registres comme celui-ci pour la récolte qu’ils ont vendue. Il y a tellement de choses à apprendre », a apprécié un utilisateur qui aimait la façon dont les anciens géraient les choses dans les temps anciens.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici