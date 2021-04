Le gouverneur de l’Arizona, Doug Ducey, décide de signer ou non un projet de loi obligeant les parents à participer à des cours qui enseignent à leurs enfants «l’identité de genre» et «l’orientation sexuelle». Les opposants disent que le projet de loi est anti-LGBT.

Les manifestants se sont rassemblés devant le Heard Museum de Phoenix, en Arizona, jeudi, pour demander à Ducey de veto un projet de loi controversé sur l’éducation sexuelle adopté cette semaine par la législature contrôlée par les républicains de l’État. SB 1456 permettrait aux parents de revoir le programme d’éducation sexuelle de l’État et de refuser que leurs enfants se renseignent sur «Identité de genre ou expression de genre», VIH et SIDA ou «Orientation sexuelle».

L’opt-in s’étendrait au-delà des cours d’éducation sexuelle et à tout sujet touchant à ces questions – par exemple un cours d’histoire discutant de l’homosexualité dans la Grèce antique, ou les émeutes de Stonewall de 1969, considérées comme le début du mouvement de « libération gay ».

Les parents libéraux lors de la manifestation ont déclaré à Fox 10 que le projet de loi le ferait « préjudice » Les enfants LGBT et les faire se sentir importuns à l’école. Les démocrates de l’État se sont également opposés au projet de loi, la minorité démocrate du Sénat de l’État affirmant qu’il le ferait. «Pousser davantage les personnes déjà marginalisées hors des ressources», et l’activiste progressiste Alison Macklin le décrivant à AP comme « Une manière subliminale d’essayer de faire adopter une législation anti-homosexuelle, en disant que vous ne pouvez pas en parler ou en parler dans les écoles. »

Pourtant, comme toutes les questions brûlantes entre la culture et la guerre aux États-Unis, l’opposition est divisée selon des lignes idéologiques. Les partisans du projet de loi parrainé par les républicains soutiennent qu’il donne aux parents un contrôle sur ce que les enseignants libéraux disent à leurs enfants en classe.

«C’est le parent, et non l’école, qui a la responsabilité ultime de veiller à l’éducation, à la santé, à la sécurité et au bien-être de leur enfant», Le sénateur d’État Nancy Bardo (à droite) a déclaré à Fox 10. « [The bill] protège uniquement le droit d’un parent de décider quand son enfant est prêt pour et à quoi son enfant est exposé en ce qui concerne le matériel sexuel à l’école.





L’Arizona est l’un des cinq États qui exigent déjà la permission des parents avant que leur enfant n’assiste à des cours d’éducation sexuelle. Le nouveau projet de loi donnerait aux parents un frein supplémentaire et les obligerait à opter deux fois pour que leurs enfants reçoivent le plein, « identité de genre » et tout, suite d’éducation sexuelle.

Le débat sur le projet de loi est féroce dans un État pourpre comme l’Arizona, qui a invalidé en 2019 une loi interdisant tout enseignement d’éducation sexuelle décrivant l’homosexualité sous un jour positif. Alors que l’Arizona était depuis la fin des années 1990 un bastion républicain fiable (aucun démocrate n’y a remporté une seule élection dans tout l’État entre 2008 et 2018, des courses au poste de gouverneur aux batailles du conseil de l’éducation), l’État a élu de justesse Joe Biden en 2020, et une combinaison de changement démographique et Les électeurs de banlieue dérivant à gauche ont rendu plus difficile l’adoption de lois conservatrices en Arizona.

Dans les États rouges plus fiables, les législatures sont occupées à adopter des lois similaires au SB 1456. L’Idaho a adopté un projet de loi presque identique le mois dernier, qui attend maintenant la signature du gouverneur Brad Little. Le Tennessee a adopté un projet de loi similaire cette semaine, qui est maintenant en cours d’approbation par le gouverneur Bill Lee. Le Montana a adopté un projet de loi ce mois-ci qui a été modifié d’un système opt-in à un opt-out après les plaintes des enseignants, et le Missouri envisage également le système opt-in.





Toutes ces actions législatives s’inscrivent dans une répression républicaine plus large contre l’empiètement perçu de l’idéologie LGBT et transgenre dans les écoles. De nombreux États ont adopté des lois empêchant les femmes transgenres de concurrencer les femmes biologiques dans les sports scolaires et universitaires, tandis que d’autres ont décidé d’interdire aux médecins d’aider les mineurs à changer de sexe.

