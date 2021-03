L’attention se concentre désormais sur le projet de loi sur les services de police, qui sera débattu au Parlement cette semaine. Le projet de loi introduirait des peines plus sévères pour les crimes graves et mettrait fin à une politique qui libère les prisonniers après avoir purgé la moitié d’une peine fixe pour certains crimes, en plus d’accorder une plus grande autorité aux manifestations policières.

Les retombées de l’événement et le calendrier du projet de loi du gouvernement qui donnerait à la police plus de pouvoirs pour contrôler les manifestations pourraient conduire à plus de troubles. Les manifestants ont annoncé lundi matin des plans pour un rassemblement devant les bâtiments gouvernementaux plus tard dans la journée.

