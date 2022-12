Un projet de loi bipartite demande l’interdiction de TikTok aux États-Unis

Les plateformes de médias sociaux ayant des liens avec les «nations adversaires» seraient coupées des entreprises basées aux États-Unis en vertu de la loi proposée

Un groupe bipartite de législateurs américains cherche à interdire TikTok et d’autres réseaux qu’ils considèrent comme une menace pour la sécurité nationale. Les entreprises pourraient se voir interdire toute interaction avec des entreprises ou des organisations américaines.

Le projet de loi, appelé «loi antisociale du PCC», a été présenté au Sénat mardi par Marco Rubio, un sénateur du GOP de Floride. Un projet de loi complémentaire de la Chambre a été parrainé par le représentant républicain du Wisconsin Mike Gallagher et le représentant démocrate de l’Illinois Raja Krishnamoorthi.

Le projet de loi identifie spécifiquement TikTok et son propriétaire, ByteDance, comme soumis à l’interdiction proposée, mais s’appliquerait à tout grand réseau de médias sociaux lié à “nations ennemies” y compris la Chine, la Russie, l’Iran, la Corée du Nord, Cuba et le Venezuela. Le seuil d’inscription sur la liste noire a été fixé à 10 % des actions avec droit de vote détenues par une entité dans l’un de ces pays.

Les sponsors ont justifié l’interdiction de “toutes transactions” par le risque que des gouvernements étrangers utilisent les applications pour espionner les citoyens américains et manipuler le flux d’informations qu’ils reçoivent.

“En permettant [TikTok] continuer à opérer aux États-Unis reviendrait à permettre à l’URSS de racheter le New York Times, le Washington Post et les principaux réseaux de diffusion pendant la guerre froide », dit Gallagher.

Lui et Rubio ont annoncé pour la première fois le projet de loi à venir dans un article du Washington Post publié le mois dernier, dans lequel ils s’en sont pris à l’administration du président Joe Biden pour avoir soi-disant omis d’agir contre “la menace chinoise”.

En 2020, le président de l’époque, Donald Trump, a émis un décret à ByteDance pour vendre ou céder son activité américaine TikTok. Une longue bataille judiciaire et plusieurs rondes de négociations ont suivi. L’administration Biden a révoqué la menace de sanctions de Trump, mais a maintenu la pression. Un accord sur la manière dont TikTok peut fonctionner aux États-Unis d’une manière que Washington juge sûre serait actuellement en phase finale de négociations.

“Il est troublant qu’au lieu d’encourager l’administration à conclure son examen de la sécurité nationale de TikTok, certains membres du Congrès aient décidé de faire pression pour une interdiction à motivation politique qui ne fera rien pour faire progresser la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré un porte-parole de TikTok, réagissant au nouveau projet de loi.

Une interdiction complète de TikTok aux États-Unis est un “scénario possible mais pas le plus probable”, Les analystes de Bank of America ont déclaré, cités par CNBC la semaine dernière. Les concurrents basés aux États-Unis tels que Meta et Google en profiteraient le plus, ont-ils ajouté.