Le gouvernement présentera mardi une nouvelle législation au Parlement pour des “niveaux de sécurité minimaux” lors d’actions revendicatives.

Le projet de loi garantirait que les services publics vitaux conservent une «fonction de base» lorsque les travailleurs se mettent en grève, a précédemment déclaré le département des affaires.

Le secrétaire aux affaires, Grant Shapps, a déclaré que la législation démontrerait que “la vie et l’intégrité physique doivent passer en premier” lors d’une grève.

Grant Shapps affirme que le gouvernement "ne veut pas avoir à utiliser la législation"

Il a déclaré à GB News: “Nous ne voulons vraiment jamais avoir à utiliser cette législation.”

Les propositions ont suscité des menaces de contestations judiciaires, tandis que le Parti travailliste a déclaré qu’il abrogerait probablement la législation.

L’introduction du projet de loi intervient un jour après que les pourparlers de crise entre les ministres et les syndicats n’ont pas réussi à résoudre les conflits sociaux impliquant des infirmières, des enseignants et des cheminots.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, envisage d’antidater l’augmentation de salaire du personnel du NHS de l’année prochaine dans le cadre des efforts visant à empêcher de nouvelles grèves, ont suggéré plusieurs rapports.

M. Barclay a profité d’une réunion avec les syndicats de la santé lundi pour suggérer que des améliorations de l’efficacité et de la productivité au sein du service de santé pourraient “débloquer des fonds supplémentaires” pour conduire à une offre accrue pour le règlement salarial 2023/24 au printemps.

Le projet de loi garantirait que les services publics vitaux conservent une «fonction de base» lorsque les travailleurs se mettent en grève

Sara Gorton, responsable de la santé chez Unison, a déclaré que le secrétaire à la Santé avait “reconnu” au cours des pourparlers qu’éviter les grèves sur le règlement salarial de l’année prochaine “impliquerait un retour en arrière” dans l’année de paie en cours.

Cela laisse entrevoir la possibilité que l’accord salarial pour 2023/24, qui doit être conclu à temps pour avril, puisse être antidaté et appliqué au dernier trimestre de l’exercice 2022/23.

Mme Gorton a déclaré que la discussion représentait un “changement de ton” de la part du gouvernement britannique, avec des discussions sur les salaires fermement sur la table après des mois de ministres refusant de bouger au-delà de ce qui avait été recommandé par les organismes indépendants d’examen des salaires.

S’adressant au programme PM de BBC Radio 4, le responsable d’Unison a déclaré: “Le secrétaire d’État (Steve Barclay) a reconnu que, pour reprendre ses mots, toute résolution du différend maintenant ou la prévention de nouveaux différends pour le salaire de l’année prochaine, impliquerait un retour à l’année de paie en cours.

Les pourparlers pour éviter de nouvelles grèves n'ont pas abouti jusqu'à présent

Les syndicats ont déclaré qu’aucune «offre tangible» n’avait été faite, cependant, Mme Gorton appelant à offrir «de l’argent sonnant et froid» afin que les membres puissent être consultés sur la cessation de l’action revendicative.

Plusieurs rapports ont suggéré que les syndicats avaient demandé que l’accord salarial 2023/24 soit antidaté à janvier afin de créer une augmentation plus importante pour 2022/23.

Le Daily Telegraph, citant une source proche de M. Barclay, a déclaré que le secrétaire à la Santé avait “accepté d’examiner à la fois cette idée et les propositions de paiement unique”.

Sur la question d’un paiement unique, un allié de M. Barclay a déclaré avoir “écouté ce (qu’ils) avaient à dire et accepté de le retirer”.

La secrétaire générale d’Unison, Christina McAnea, a demandé à Newsnight de la BBC si une offre de salaire antidatée était quelque chose qu’elle reconnaissait, a déclaré: «Cela ne nous a pas été proposé.

Steve Barclay a été critiqué pour sa gestion des grèves

« Tout cela devrait dépendre de ce à quoi ressemblaient les chiffres réels lorsque vous les prenez sur un an.

“Si nous parlions d’une somme assez faible pour 2023/24 et que cela était antidaté, alors non, je ne pense pas que ce serait suffisant.”

Le gouvernement avait précédemment refusé de discuter des salaires des infirmières et des autres travailleurs du secteur public, insistant sur le fait qu’il s’agissait de questions relevant des organes indépendants d’examen des salaires, mais au cours du week-end, M. Sunak a fait allusion à un mouvement.

Bien qu’il y ait eu des bruits positifs au sujet des pourparlers dans certains milieux, d’autres syndicats ont été exaspérés par le manque de progrès perçu.

Le Royal College of Nursing (RCN) et Unite ont critiqué la rencontre avec M. Barclay, accusant les ministres d'”intransigeance”.

Les discussions à Whitehall n’ont pas suffi à prévenir la probabilité de nouvelles grèves dans le secteur de la santé.

Les physiothérapeutes ont également déclaré qu’ils annonceraient des dates d’action revendicative plus tard cette semaine malgré les pourparlers, tandis que le syndicat GMB a déclaré que les grèves des ambulances se poursuivraient comme prévu mercredi.

Mardi, le syndicat Educational Institute of Scotland (EIS) organisera une grève dans les écoles primaires, les écoles spécialisées et les sites de la petite enfance, la grève des examinateurs de conduite DVSA se poursuit à Londres, dans le sud-est, le sud du Pays de Galles et le sud-ouest, les paiements ruraux Agency (RPA) poursuivent leur débrayage et les travailleurs des bus londoniens d’Abellio se mettent en grève.

Lundi, ce ne sont pas seulement les responsables de la santé qui ont rencontré les ministres, Westminster organisant une série de pourparlers intersectoriels alors que le gouvernement britannique est aux prises avec une action revendicative face à une inflation élevée.

Les syndicats d’enseignants ont rencontré la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, avant l’annonce cette semaine de la possibilité pour leurs membres de se mettre en grève.

Mary Bousted, co-secrétaire générale du Syndicat national de l’éducation (NEU), a exhorté les ministres à présenter “très rapidement des propositions réelles et concrètes” pour éviter une éventuelle grève cette année.

Le ministre des chemins de fer Huw Merriman a appelé les travailleurs des trains après une action soutenue qui a paralysé les services, avec seulement un train sur cinq circulant entre mardi et samedi.

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a esquivé les questions sur les progrès des négociations ferroviaires, mais a déclaré que de nouvelles discussions auraient lieu.