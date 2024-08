COURTOISIE DE CHRIS SUGIDONO Le projet Liloa Hale est en cours depuis au moins 2020 et, après des retards de financement, devrait désormais être achevé en mars 2026.

Un partenariat de développement privé soutenu par un financement de l’État a lancé mardi la construction d’un complexe d’appartements locatifs de 117 unités à Kihei réservé aux personnes âgées à faibles revenus.

Le projet Liloa Hale est en cours depuis au moins 2020 et, après des retards de financement, son achèvement est désormais prévu pour mars 2026.

La lieutenante-gouverneure Sylvia Luke, qui a assisté à la cérémonie d’inauguration, a noté que de nombreux kupunas ont perdu leur maison à Lahaina lors de l’incendie de forêt de Maui du 8 août 2023, et a déclaré dans un communiqué que Liloa Hale sera l’occasion de retrouver un sentiment de communauté et de vieillir dans un endroit sûr.

Dean Minakami, directeur exécutif de la Hawaii Housing Finance and Development Corp., une agence d’État qui a fourni la majeure partie du financement du projet de 78 millions de dollars, a déclaré que Liloa Hale est le produit de constructeurs de maisons privés chevronnés travaillant aux côtés de nombreuses agences gouvernementales.

High Ridge Costa, basé en Californie, s’est associé à Hale Mahaolu, partenaire de développement à but non lucratif local, et le partenariat a obtenu l’approbation du Conseil du comté de Maui en 2020 pour un ensemble de réglementations de zonage et d’exonérations de frais.

En 2022, le conseil d’administration du HHFDC a approuvé un financement d’environ 54 millions de dollars par le biais d’une combinaison d’obligations, de crédits d’impôt et d’un prêt pour aider à financer le complexe de trois étages, dont la construction devait alors commencer début 2023 et ouvrir d’ici la fin de cette année.

Les promoteurs ont contacté HHFDC à nouveau en 2023 pour demander un financement supplémentaire, puis en juin, après que les coûts du projet ont augmenté en raison des taux d’intérêt et de l’inflation. À chaque fois, le conseil d’administration de l’agence a approuvé le financement supplémentaire.

Les appartements d’une ou deux chambres à coucher de Liloa Hale sont réservés aux seniors de 55 ans et plus qui ne gagnent pas plus de 60 % du revenu médian de Maui. De plus, 12 unités sont réservées aux seniors qui ne gagnent pas plus de 50 % du revenu médian, et 12 autres unités sont réservées aux seniors qui ne gagnent pas plus de 30 % du revenu médian.

Les loyers mensuels varient de 481 $ à 1 320 $ selon la taille de l’unité et le revenu du locataire. Les équipements collectifs comprennent une aire de pique-nique, un club-house, une buanderie et une place extérieure paysagée.

« Aujourd’hui est un jour de célébration et de gratitude », a déclaré mardi Grant Chun, directeur exécutif de Hale Mahaolu, dans un communiqué. « Célébration parce que nous nous lançons dans un effort qui va apporter 117 nouvelles maisons à notre kupuna de Maui et gratitude parce que… il faut un village pour construire un village. »

Moe Mohanna, président de Highridge, a déclaré dans un communiqué que toutes les personnes impliquées dans la production de Liloa Hale feront partie d’un « héritage pour les générations futures de kamaaina, pour vivre dignement dans un endroit qu’ils peuvent appeler chez eux et un endroit qu’ils savent pouvoir se permettre sans aucune subvention de location ou d’exploitation continue. »