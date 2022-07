Un projet de jardin vise à améliorer Crystal Lake une goutte de pluie à la fois – Shaw Local

Tant que les gouttes de pluie continueront de tomber sur la tête de Crystal Lake, un nouveau jardin pluvial en cours de construction à Pine Street et Oriole Trail empêchera la pollution, bloquera les inondations et apportera la science du climat à toute une génération d’étudiants.

C’est la portée du projet décrit par Nancy Gonsiorek, une bénévole du Wildflower Preservation and Propagation Committee du comté de McHenry.

Le jardin comprendra un jardin d’exposition, un étang et un lit de ruisseau asséché descendant vers une zone de rétention où la végétation indigène a été plantée. Cinq maisons ont été rasées au début du printemps afin de faciliter le jardin, a déclaré Gonsiorek.

Les jardins pluviaux sont des jardins spécialement conçus pour absorber l’eau pendant une tempête et aider à éviter les inondations ou le ruissellement de la pollution dans les cours d’eau à proximité. Le site de basse altitude d’Oriole et de Pine était en proie depuis des années à d’importants problèmes d’inondation, ce qui a incité la ville à acheter les cinq maisons en décembre dernier, a déclaré Kevin Lill, un ingénieur municipal impliqué dans des projets de gestion des eaux pluviales.

“Au moins tous les deux ans, il y avait des moments où ces arrière-cours étaient sous un pied d’eau, ce qui conduisait à beaucoup de pointage du doigt sur la ville”, a déclaré Lill, qui a qualifié le projet de Pine and Oriole de “son bébé”.

Il a dit avoir fourni les spécifications et la conception du projet.

La construction du lit sec a été réalisée par la société d’ingénierie Crystal Lake Baxter and Woodman.

Une fois terminé, le jardin sera ouvert aux opportunités éducatives et sera un espace de classe en plein air, a déclaré Gonsiorek.

“L’ampleur de cette chose est énorme”, a déclaré Gonsiorek. “Cela contribuera à la santé de Crystal Lake et de toutes nos ressources en eau.”

Le site comprend déjà un jardin d’exposition et 400 plantes ont été données pour le projet avec l’aimable autorisation du WPPC, a déclaré Gonsiorek.

Les membres du programme de classe en plein air de WPPC, qui comprennent Gonsiorek, Wanda Naylor et Patti Fialek, ont travaillé avec la ville sur le projet, a déclaré Gonsiorek.

Les plantes présentes sur le site – à la fois dans le jardin d’exposition et les espèces qui pousseront dans la zone de détention – ont des racines profondes de 15 pieds ou plus qui absorbent l’eau lorsqu’il pleut, ce qui aidera à prévenir les inondations lors des tempêtes et peut remettre de l’eau dans l’écosystème, a déclaré Gonsiorek.

Le site d’un jardin pluvial en cours de construction par la ville de Crystal Lake et le Wildflower Preservation and Propagation Committee est un site majeur sujet aux inondations, comme le montre ici une photo de l’hiver dernier, prise par l’ingénieur municipal Kevin Lill. (Fourni par Kevin Lill)

Le jardin d’Oriole and Pine est le troisième jardin de pluie de Crystal Lake qui a été cultivé avec l’aide du comité Wildflower, après celui de l’hôtel de ville planté en 2011 et une rigole au sud de Grant Street en 2012, a déclaré Gonsiorek, ajoutant qu’une zone de détention et jardin à Hannah Beardsley Middle School à Crystal Lake était un projet conjoint entre l’école et la ville.

Bien que les maisons aient été occupées au moment de l’achat l’année dernière, Lill a déclaré que les résidents avaient obtenu des “prix équitables” et que la décision était entièrement volontaire.

“Si le quartier devait être construit aujourd’hui, cette zone aurait été là où le bassin d’orage aurait été situé”, a déclaré Lill.

En plus du jardin d’exposition, 3 acres de mélange de semences indigènes des prairies humides ont été déposés sur le site, et le personnel de la ville et les bénévoles devront surveiller la zone pendant les trois premières années pour s’assurer que les plantes développent des structures racinaires solides et ne sont pas obstrué par des espèces envahissantes et des mauvaises herbes, a déclaré Lill.

Le jardin fait partie d’un effort plus large du personnel de la ville de Crystal Lake pour trouver des moyens de recharger les ressources en eaux souterraines et d’améliorer la durabilité de l’ensemble du système, a déclaré Lill.

“Nous espérons naturaliser de plus en plus de zones de la ville”, a déclaré Lill, ajoutant que deux autres jardins pluviaux sont en cours de discussion pour le côté ouest de Crystal Lake.