Un projet de condominiums très médiatisé à Toronto, en proie à des retards et à des revers depuis près d’une décennie, a été mis sous séquestre par son plus grand prêteur, refusant de payer la facture de 1,6 milliard de dollars de dettes impayées jusqu’à ce que quelqu’un d’autre en prenne la direction.

The One, un projet de gratte-ciel situé à Yonge et Bloor, a été racheté cette semaine par un séquestre nommé par le tribunal après que les financiers du projet ont fait défaut sur plus de 1,2 milliard de dollars de prêts liés au projet.

Le terrain situé à l’intersection des deux artères principales du centre-ville de Toronto a été acheté pour la première fois par le promoteur Sam Mizrahi pour 300 millions de dollars il y a près de dix ans, avec l’intention de développer le site en un gratte-ciel à usage mixte de vente au détail, d’hôtel et de résidence de 85 étages et 416 unités résidentielles – un clin d’œil à l’indicatif régional de la ville.

Le projet a débuté en 2017 et devrait être achevé fin 2022.

Plusieurs retards

Depuis lors, cependant, le projet « a été en proie à des retards et à des dépassements de coûts », ont indiqué les prêteurs dans un communiqué. « Sans parler des luttes intestines continuelles entre les principaux investisseurs du projet, tant devant les tribunaux qu’à l’amiable. »

C’est un clin d’œil à une rupture entre Mizrahi et sa partenaire sur le projet, l’investisseur Jenny Coco.

Mizrahi est un développeur bien connu dans la ville avec plusieurs projets en cours, mais Coco est peut-être mieux connu pour être le financier de Bridging Finance, une société d’investissement qui était elle-même placé en redressement judiciaire en 2021 par l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’Ontario.

Les principaux prêteurs de The One sont une division de la banque sud-coréenne KEB Hana Bank, qui a demandé au tribunal de désigner quelqu’un pour intervenir et reprendre le projet afin de le terminer, sinon ils ne prolongeront pas le prochain paiement du projet. , pour plus de 315 millions de dollars.

Un autre prêteur, la China-East Resources Import & Export Corporation, une banque d’État chinoise qui a été parmi les premiers prêteurs du projet, affirme que les constructeurs n’ont pas remboursé un prêt de 213 millions de dollars qui leur avait été accordé.

Les prêteurs affirment que Mizrahi et Coco n’ont pas réussi à rembourser plus de 1,23 milliard de dollars de prêts, et que des centaines de millions de dollars supplémentaires sont bientôt dus.

REGARDER | La tour proposée (d’il y a 9 ans) : Vidéo en vedetteUn promoteur souhaite construire un immeuble de 80 étages sur l’ancien site de Stollerys.

« Au cours des dernières années, la relation entre Coco et Mizrahi est devenue de plus en plus acrimonieuse et dysfonctionnelle », affirment les prêteurs dans leurs dossiers judiciaires. « Leurs désaccords ont entravé la capacité de l’emprunteur à mener à bien le projet. »

« Tous ces problèmes mettent en danger le projet, qui est déjà retardé d’au moins deux ans par rapport à sa date d’achèvement initialement prévue et qui nécessite encore des centaines de millions de dollars de financement supplémentaire pour être achevé », indiquent les documents déposés.

L’accord avec l’Apple Store a échoué

Au rez-de-chaussée du projet, le plan initial était d’occuper l’espace par un immense Apple Store de 19 000 pieds carrés, qui serait l’emplacement phare du géant de la technologie au Canada.

Mais cet accord s’est effondré en 2021 et « à ce jour, l’emprunteur n’a pas trouvé un autre locataire pour louer l’espace qui aurait été occupé par Apple ».

Jusqu’à présent, trois cent quarante-six suites résidentielles ont été vendues pour un prix collectif de 675 millions de dollars. Les 70 autres, qui sont tous destinés au 50e étage ou au-dessus, ne l’ont pas été. (Cole Burston/CBC)

Le prix du projet est passé de 1,4 milliard de dollars au départ à plus de 2 milliards de dollars aujourd’hui, avec une ouverture prévue pour 2025 au plus tôt.

Actuellement, la construction est au point mort sur environ 40 étages, et si 346 suites résidentielles ont été vendues jusqu’à présent – ​​pour un prix collectif de 675 millions de dollars – les 70 autres, qui sont toutes destinées au 50e étage ou plus, ne l’ont pas été. Les autres sont confrontés à une demande tiède, car les perspectives immobilières dans la ville ont considérablement changé en raison de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’économie.

A la demande de la banque sud-coréenne, le cabinet de restructuration Alvarez & Marsal a été désigné pour superviser la procédure. « La situation nécessite l’assistance d’un greffier expérimenté pour apporter de la stabilité au projet dans l’intérêt de toutes les parties prenantes », a déclaré un porte-parole de la banque dans un affidavit.