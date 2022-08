Un projet de capteur de la ville de Chicago se mondialise

Chaque nœud de l’Array of Things était équipé d’une unité de traitement graphique Nvidia (ou GPU) pour effectuer des calculs sur des images sur le terrain et n’envoyait que des données traitées sur le réseau, une forme d’informatique de pointe. Pour une protection supplémentaire de la confidentialité, les nœuds sont conçus pour être installés temporairement. “Je préférerais ne pas voir l’informatique de périphérie recouverte à travers la ville, où partout où vous marchez, il y a une caméra qui analyse ce que vous faites”, déclare Catlett. “Pour moi, c’est plus dystopique que je ne le voudrais. Mais je pense que ces appareils de pointe ont une place pour le diagnostic. Vous déposez cette capacité dans un but précis, puis vous la retirez.

Entre 2016 et 2019, l’équipe a attaché 140 nœuds AoT aux lampadaires de Chicago. Dans un processus participatif, l’équipe d’Argonne et des universités locales a travaillé avec des habitants de Chicago et des services municipaux pour décider où placer les capteurs.

UCHICAGO/URBANCCD

Des dizaines d’études ont depuis utilisé les données des capteurs. Les nœuds ont été utilisés pour évaluer la sécurité des passages à niveau, surveiller l’utilisation des passages pour piétons et détecter les inondations le long de la rivière Chicago. Kathleen Cagney, une collaboratrice du projet qui dirige l’Institute for Social Research de l’Université du Michigan, a utilisé les données environnementales des capteurs pour une étude sur la santé publique, trouvant des taux d’asthme plus élevés dans les endroits où les capteurs détectaient plus de pollution de l’air.

L’équipe de Catlett a depuis entrepris des projets de moindre technologie. L’année dernière, par exemple, lui et ses collègues se sont associés à Recherche Microsoft pour installer 115 capteurs de qualité de l’air solaires à faible coût sur les abribus de la ville. La les données résultantes ont montré des points chauds de pollution à proximité des corridors industriels sur les côtés sud et ouest de Chicago avec une résolution sans précédent. Des groupes environnementaux et communautaires font maintenant pression sur la ville pour qu’elle modifie ses politiques. L’équipe prévoit de s’étendre à des milliers de nœuds de qualité de l’air dans les années à venir.

The Array of Things s’étend également au-delà de Chicago grâce à un projet appelé SAGE. Contrairement à d’autres systèmes de détection urbaine, qui ont tendance à être propriétaires, SAGE permet à quiconque d’écrire des logiciels pour ses nœuds, qui contiennent des caméras hyperspectrales haute résolution, des lidars et des enregistreurs audio.

Catlett dit que l’équipe entre maintenant dans sa phase de déploiement. D’ici la fin de l’année, il prévoit d’installer 50 des nœuds de 10 000 $ à Chicago, en remplacement des nœuds Array of Things de la génération précédente. Plusieurs dizaines ont déjà été déployées dans le sud de la Californie pour détecter les incendies de forêt et sur des tours à l’échelle nationale pour analyser les conditions météorologiques et les changements climatiques. La National Science Foundation en veut 80, une pour chacune de leurs tours du réseau national d’observatoires écologiques. L’Oregon veut 100 pour aider à détecter les tremblements de terre. L’agence scientifique australienne CSIRO a passé une commande. La bibliothèque d’applications open source, disponible sur GitHub, ne cesse de croître et comprend des programmes permettant d’identifier les oiseaux par leurs chants et de classer les nuages ​​​​en entonnoir à partir d’images.

Le « tracker de fitness pour la ville » est devenu mondial, juste à temps pour étudier notre monde en mutation.

Christian Elliot est un journaliste scientifique indépendant basé à Chicago, Illinois.