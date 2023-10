Un projet de 30 millions de dollars commence à prendre forme à la Wheaton Academy – Shaw Local

À la Wheaton Academy, l’une des plus anciennes écoles secondaires chrétiennes privées du pays, le retour à la maison signifie bien plus que le football.

Les étudiants et anciens élèves célébreront les près de 170 ans d’histoire de l’école avec un regard tourné vers l’avenir.

Le côté nord-est du campus est en pleine effervescence avec la construction d’un ajout de deux étages au bâtiment universitaire principal. Les fondations et les semelles sont en place et la structure a commencé à prendre forme. Le projet représente plus de trois ans de planification et un acte de foi.

La Wheaton Academy a décidé de lever la somme considérable de 30 millions de dollars pour l’agrandissement du bâtiment universitaire, bien au-delà de tout montant jamais collecté par l’école. L’institution de West Chicago se rapproche de cet objectif avec 25 millions de dollars levés à ce jour dans le cadre de son «Pour les générations à venir» campagne de financement.

« C’est de loin notre plus grand projet de campagne que nous ayons réalisé jusqu’à présent », a déclaré le directeur de l’école, Steve Bult.

Le projet offrira une douzaine de nouveaux espaces d’apprentissage, sept nouvelles salles de classe, une nouvelle entrée principale et un espace de réception plus accueillant. Il ne s’agit que de la première phase d’un plan directeur de 15 ans visant à améliorer l’ensemble du campus.

La bibliothèque deviendra un incubateur technologique – appelé « Idea Lab » – pour les étudiants explorant la robotique, l’ingénierie et le design. Le projet créera également un studio de production vidéo ultramoderne, un nouveau centre d’affaires et un syndicat étudiant conçu à la fois comme un lieu de rassemblement social et une salle à manger avec une cuisine attenante qui permettra à l’école de préparer des repas sur place. maison.

Alors que le centre des beaux-arts de la Wheaton Academy peut accueillir 700 personnes, le syndicat étudiant servira également de lieu pour des productions plus petites avec un public d’environ 300 à 400 personnes.

Les visiteurs de l’école verront un nouveau point focal.

« Au milieu du campus se trouvera une place Cross », a déclaré Bult. « Cela signifiera ce qui est le plus important pour nous à la Wheaton Academy. »

La Wheaton Academy retrace son histoire jusqu’à un groupe d’abolitionnistes qui ont fondé l’Institut de l’Illinois pour éduquer leurs enfants à « combattre les maux de la société », en particulier l’esclavage.

L’école a tenu ses premiers cours il y a près de 170 ans, le 14 décembre 1853.

Lorsque Jonathan Blanchard, un autre abolitionniste autrefois décrit comme un « homme de chêne et de fer », prit la direction en 1860, l’Institut de l’Illinois fut réorganisé en Wheaton College et son école préparatoire, la Wheaton College Academy.

L’académie a déménagé à l’ouest du campus universitaire jusqu’à son domicile sur Prince Crossing Road en 1945.

Au cours des vingt dernières années, les donateurs ont financé la construction du centre des beaux-arts en 2004, un pavillon construit en 2009 et un centre scientifique et technologique ajouté en 2017.

Les chefs d’établissement ont élaboré un nouveau plan directeur pour répondre aux installations vieillissantes, aux problèmes de sécurité et aux contraintes d’espace avec certains des programmes les plus populaires du campus.

Les principaux donateurs Joe et Mary Slawek, parents d’anciens élèves de la Wheaton Academy, ont donné 6 millions de dollars – le don le plus important de l’histoire de l’école – pour lancer le projet d’agrandissement du bâtiment et lancer la campagne de financement.

« Nous sommes reconnaissants et redevables à la Wheaton Academy ainsi qu’au corps professoral et au personnel pour l’investissement spirituel, académique et sportif apporté à tant d’élèves du secondaire, y compris nos propres enfants et, espérons-le, nos petits-enfants », ont déclaré les Slaweks dans un communiqué publié par l’école. .

Quant aux phases futures, les chefs d’établissement souhaiteraient installer des gradins permanents, des concessions et des toilettes autour de l’espace sportif extérieur.

L’école accueille environ 650 élèves. Avec le projet d’expansion, les inscriptions pourraient atteindre environ 800 étudiants si « nous le souhaitons ou si nous avons la demande », a déclaré Bult. Il ne prévoit pas dépasser ce chiffre.

La Wheaton Academy s’efforce de développer des relations entre les étudiants et les enseignants à travers un « programme vivant ». Les quatrième et cinquième générations d’élèves ont fréquenté l’école.

Academy Hall, le bâtiment le plus ancien du campus, a été démoli pour faire place au projet. C’était la dernière partie d’un bâtiment plus grand démoli dans les années 1970.

« Les fondations s’effondraient. Il était vraiment difficile de le garder au chaud en hiver et au frais en été », a déclaré Bult. « Donc, pour une école qui parle d’excellence… nous devons faire mieux en termes d’installations. »

Le programme de production vidéo a remporté des Crystal Pillar Awards, l’équivalent d’un Emmy, mais a occupé un espace de fortune dans une salle de conférence et de stockage.

« Cela oblige nos enseignants à travailler beaucoup plus dur. Et cela nous oblige à limiter le nombre d’enfants pouvant y participer », a déclaré Bult. « Nous atteignons un plafond. »

Les nouveaux espaces favoriseront la collaboration et offriront plus de flexibilité, ont déclaré les chefs d’établissement. Une entrée principale permettra une meilleure sécurité et un meilleur accueil.

Les festivités de retrouvailles de ce mois-ci refléteront l’avancement de la construction et les racines de l’école dans le comté de DuPage.

C’est une « célébration opportune », a déclaré Bult, « alors que nous réfléchissons à la fidélité de Dieu pendant 170 ans et que nous essayons ensuite de préparer le terrain pour la prochaine génération ».

https://www.dailyherald.com/news/20230919/30-million-project-starts-taking-shape-at-wheaton-academy