Un projet d’augmentation des paiements d’assurance nationale pour financer les soins sociaux attaqué comme « une taxe sur les jeunes »

Un plan visant à augmenter les paiements de l’assurance nationale pour enfin s’attaquer à la crise de la protection sociale a été qualifié d’injuste pour les jeunes travailleurs – tandis que les personnes âgées échapperaient à payer plus.

Les ministres semblent se retirer d’une nouvelle taxe sur tous les plus de 40 ans, y compris les retraités, en faveur d’une augmentation du NI, une décision qui a bénéficié d’un plus grand soutien public dans le passé.

Le problème a déclenché une bataille intense entre Boris Johnson et Rishi Sunak, son chancelier, mais le couple serait proche d’un accord.

Mais la Resolution Foundation a condamné «un moyen terrible de collecter les fonds nécessaires» et les hauts responsables politiques conservateurs et travaillistes ont fait écho aux critiques.

« Bien que je salue l’accent mis par le gouvernement sur la réparation des soins sociaux, c’est une façon injuste de le faire », a tweeté Andy Burnham, maire du Grand Manchester et ancien secrétaire travailliste à la santé.

« NI est un impôt régressif payé par les adultes en âge de travailler. Comment peut-il être juste de demander à une génération déjà aux prises avec des frais universitaires et des coûts de logement élevés de payer la totalité de la note ? »

Gavin Barwell, l’ancien chef de cabinet de Theresa May, a déclaré que le gouvernement avait raison d’augmenter les impôts pour réparer les soins sociaux, mais « avoir tort de choisir l’assurance nationale ».

L’impôt, qui n’est payé par aucun bénéficiaire de la pension de l’État, est « régressif », a-t-il déclaré, ajoutant : « Pourquoi les personnes âgées ayant de bons revenus ne devraient-elles pas cotiser ?

Et Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation, a déclaré : « C’est un impôt qui pèse de manière disproportionnée sur les jeunes travailleurs et les moins bien rémunérés, par rapport à une augmentation plus juste de l’impôt sur le revenu.

« Pourquoi nous ciblerions une augmentation d’impôts sur les groupes qui ont été les plus durement touchés par l’impact économique de cette pandémie, tout en exemptant les personnes âgées et riches, me dépasse complètement. »

