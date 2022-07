Un projet d’ascenseur dans le vieux Jérusalem mène à des découvertes surprenantes

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM — L’installation d’un ascenseur n’implique normalement pas une plongée de 2 000 ans dans l’histoire d’une ville antique. Mais à Jérusalem, même des projets de construction apparemment simples peuvent mener à des efforts archéologiques. Des archéologues de l’Université hébraïque de Jérusalem affirment avoir fait de nombreuses découvertes, dont une villa ornée du premier siècle avec son propre bain rituel, après qu’un projet a commencé à accroître l’accès des personnes handicapées au Mur Occidental de Jérusalem.

La villa, située à quelques pas de l’endroit où se trouvaient les temples juifs bibliques, a été découverte au cours de plusieurs années de fouilles de sauvetage dans le quartier juif de la vieille ville historique de Jérusalem. Les archéologues effectuent des fouilles de récupération pour faire une étude scientifique des artefacts et des bâtiments anciens avant qu’ils ne soient enlevés pour faire place à la construction moderne.

Le Mur occidental de Jérusalem est le site le plus sacré où les Juifs peuvent prier et des millions de fidèles et de touristes le visitent chaque année. Mais pour se rendre sur le site depuis le quartier juif adjacent, les visiteurs doivent généralement descendre 142 marches ou faire un long détour autour des murs de la ville jusqu’à l’une des portes voisines.

En 2017, la Société de reconstruction et de développement du quartier juif a obtenu le feu vert pour commencer la construction de deux ascenseurs pour permettre aux visiteurs d’effectuer plus facilement la descente de 26 mètres (85 pieds). L’emplacement était une bande étroite de pente en grande partie non développée jouxtant l’escalier existant sur le bord est du quartier juif.

« Le Mur des Lamentations n’est pas un privilège, c’est un élément fondamental pour un Juif ou pour toute personne du monde entier qui veut venir dans ce lieu saint », a déclaré Herzl Ben Ari, PDG du groupe de développement. “Nous devons l’activer pour tout le monde.”

Cependant, à l’instar des projets de développement modernes dans d’autres villes anciennes, telles qu’Istanbul, Rome, Athènes et Thessalonique, les découvertes archéologiques ont ralenti les progrès.

“Cette parcelle de terrain où l’ascenseur va être construit est restée intacte, nous donnant la grande opportunité de creuser à travers toutes les strates, toutes les couches de l’ancienne Jérusalem”, a déclaré Michal Haber, archéologue de l’Université hébraïque de Jérusalem.

Cinq ans après le début des travaux, les travaux archéologiques touchent à leur fin, mais les ascenseurs ne devraient être mis en service qu’en 2025.

Au cours de leurs fouilles, les archéologues ont soigneusement épluché les couches successives de constructions et de débris qui s’étaient accumulées pendant deux millénaires, sur plus de 9 mètres (30 pieds) au total. Les points de passage historiques comprenaient des tuyaux ottomans construits dans un aqueduc vieux de 2 000 ans qui alimentait Jérusalem en eau de sources près de Bethléem ; premières lampes à huile islamiques; des briques estampillées du nom de la 10e Légion, l’armée romaine qui assiégea, détruisit et campa ensuite à Jérusalem il y a deux millénaires ; et les vestiges de la villa judéenne des derniers jours avant la destruction de l’ancien temple juif en l’an 70.

L’archéologue Oren Gutfeld a déclaré avoir été surpris de découvrir des traces de la reconstruction de Jérusalem en tant que ville romaine d’Aelia Capitolina au IIe siècle.

Des fragments de fresques et de mosaïques complexes de la villa indiquaient la richesse des occupants de la maison. Mais en atteignant le substratum rocheux, l’équipe de Gutfeld et Haber a fait une dernière découverte : un bain rituel juif privé creusé dans le flanc de la montagne calcaire et voûté d’énormes pierres taillées.

Haber a déclaré que la chose la plus importante à propos du bain, connu sous le nom de mikveh, était son emplacement surplombant l’esplanade du Temple.

“Nous sommes dans le quartier riche de la ville à la veille de sa destruction”, a-t-elle déclaré.

Alors que le projet d’ascenseur est moins litigieux, l’aménagement ou les fouilles archéologiques à Jérusalem, une ville sainte aux trois confessions, prennent souvent une dimension politique. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est comme la capitale de leur État espéré et Israël considère la ville entière et sa capitale éternelle et indivise.