Un projet d’appartements de 7 étages devrait aller de l’avant au centre-ville de Wheaton – Shaw Local

Comparé au reste du centre-ville animé de Wheaton, la partie sud du quartier central des affaires a été largement épargnée par les promoteurs.

Mais un important projet d’appartements promet de donner un nouveau souffle à une zone stagnante connue pour une poignée d’immeubles de bureaux et commerciaux plus anciens.

Les plans du complexe résidentiel de sept étages ont reçu l’approbation préliminaire du conseil municipal, ouvrant la voie au premier développement de logements à grande échelle au centre-ville depuis environ une décennie. Un vote final est attendu le 1er août.

Le centre-ville a bénéficié ces dernières années d’une multitude d’améliorations esthétiques et d’une scène de restauration en plein air animée sur Hale Street. La ville a dépensé 35 millions de dollars pour de nouvelles infrastructures du centre-ville, des paysages de rue et des espaces de rassemblement publics. Les responsables voient l’immeuble comme un autre catalyseur d’un centre-ville renaissant.

“Nous avons capturé la foudre dans une bouteille”, a déclaré Michael Barbier, membre du conseil municipal.

Le projet soutiendrait les restaurants et les magasins en ajoutant du trafic piétonnier, selon les responsables. Banner Real Estate, basé à Deerfield, a l’intention de mettre 334 unités dans un pâté de maisons à deux pas de la gare de Metra.

“Ce projet est une continuation de ce processus d’amener les gens au centre-ville”, a déclaré le maire Phil Suess. « Il s’agit de créer des logements. Cela nous donne une solution aux inondations que nous n’avons pas. Cela améliore nos paysages de rue, donc c’est positif pour notre communauté.

Le promoteur avait initialement prévu de démolir quatre bâtiments pour faire place au complexe. Banner Real Estate a maintenant des accords pour acquérir des propriétés d’angle adjacentes, permettant au développement de prendre en charge tout le pâté de maisons délimité par Liberty Drive au nord, Hale Street à l’est, Willow Avenue au sud et Wheaton Avenue à l’ouest.

“Le fait qu’ils aient pu obtenir ce bloc a essentiellement éliminé une objection très importante”, a déclaré Suess, notant que le développement “ne touche pas à une maison résidentielle”.

Pourtant, certains résidents à proximité s’opposent à la hauteur du bâtiment.

« La densité est trop élevée. C’est trop grand », a déclaré Mike Andrews, qui vit sur South Hale Street. “Ce n’est pas approprié pour ce bloc de la ville de Wheaton.”

Le bloc abrite désormais le restaurant Egg Harbor Cafe, un immeuble de bureaux en brique de quatre étages anciennement occupé par Wheaton Bank & Trust, le magasin de consignation Perfect Thing et une maison également utilisée comme bureaux sur Willow Avenue. La banque a quitté l’immeuble de bureaux il y a environ huit ans.

À leur place, le complexe d’appartements couvrirait près de 2,6 acres de terrain du centre-ville, prenant la forme d’un chiffre romain deux. Egg Harbor emménagerait dans un espace de 4 500 pieds carrés au premier étage, à l’angle nord-est du nouveau bâtiment.

« Le marché ne construit pas de nouveaux commerces de détail. Il ne s’agit pas de construire de nouveaux bureaux. Certaines des choses qui sont en quelque sorte ambitieuses ne sont tout simplement pas disponibles sur le marché », a déclaré Suess. “Ce qui est construit, ce sont des logements, et je pense que le logement est un bien public.”

Lundi soir, les membres du conseil ont ordonné au procureur de la ville de rédiger une ordonnance accordant une demande de changement de zonage pour permettre la construction du complexe d’appartements. Plusieurs membres du conseil ont déclaré qu’ils souhaitaient que les responsables travaillent avec la paroisse catholique St. Michael, plus à l’ouest le long de l’avenue Willow, pour aider à gérer la circulation et à améliorer leurs opérations de dépôt et de ramassage des étudiants. Lynn Robbins, membre du Conseil, était le seul vote dissident.

« Wheaton, comme nous le savons tous, a du charme, a un charme merveilleux dans notre centre-ville. Nous avons entendu beaucoup de conversations sur la sécurité, l’augmentation de la densité et il y a eu quelques concessions », a déclaré Robbins. «Cependant, je veux ramener les gens en 2017, lorsque je me suis présenté pour la première fois au conseil municipal, et c’était pour être la voix du peuple. Je ne peux pas soutenir cela tel qu’il se présente aujourd’hui.

Le bâtiment de 79 pieds de haut contiendrait cinq étages d’unités au sommet d’un podium en béton de deux étages qui contiendrait un bureau de location et un garage de stationnement intérieur privé. Le code de zonage de la ville autorise une hauteur maximale de quatre étages ou 50 pieds, selon la valeur la plus élevée, dans la zone. Mais les urbanistes notent qu’il existe plusieurs nouveaux bâtiments du centre-ville de hauteur comparable. Le bâtiment Wheaton 121 mesure 70 pieds de haut.

La ville a fourni des incitations économiques pour ce complexe d’appartements et d’autres constructions résidentielles au centre-ville au cours des 20 dernières années. Le développement proposé, cependant, ne nécessite pas de fonds de financement par augmentation d’impôt.

“Le fait que quelqu’un veuille construire un complexe comme celui-ci à Wheaton, qu’il veuille construire un complexe comme celui-ci sans aide publique ou TIF, c’est une bonne chose”, a déclaré Suess.

Les unités iraient des studios aux maisons en rangée avec accès à la rue.

