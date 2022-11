Un projet d’accord critiqué pour avoir ouvert la voie à “l’enfer climatique”

Environ 35 000 délégués de près de 200 pays devraient se réunir dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh pour discuter d’une action collective pour faire face à l’urgence climatique. Ahmad Gharabli | AFP | Getty Images

Alors que les pourparlers du sommet sur le climat de la COP27 entrent dans la dernière ligne droite, les ministres et les négociateurs de près de 200 pays s’efforcent de parvenir à un consensus sur un éventail de questions essentielles pour faire face à l’urgence climatique. L’agence climatique de l’ONU jeudi a publié un premier brouillon de 20 pages d’un accord final espéré. Il est fort probable qu’il soit retravaillé dans les prochains jours alors que les envoyés climatiques de la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh s’efforcent de parvenir à un accord global avant la date limite de vendredi. Le soi-disant “non-papier” répète de nombreux objectifs du Pacte climatique de Glasgow de l’année dernière, notamment la poursuite des efforts pour limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius et l’appel à des efforts continus pour “réduire progressivement” l’énergie au charbon sans relâche. Cependant, il ne préconise pas une réduction progressive de tous les combustibles fossiles, car Inde et le Union européenne avait demandé. Le document de l’ONU a déclaré qu’il “se félicite” de l’accord visant à inclure pour la première fois les paiements pour “pertes et dommages”, mais n’inclut pas de détails sur la manière d’établir un mécanisme de financement des pertes et dommages – une question très controversée et émotive qui est vu comme un question fondamentale de la justice climatique. Les militants écologistes ont réagi au contenu du document, qui sera probablement très différent de l’accord politique final, avec une profonde inquiétude. “Alors que les impacts climatiques et l’injustice s’accélèrent, des vies, des moyens de subsistance, des cultures et même des pays entiers sont perdus, le dernier projet de note de couverture de la présidence de la COP27 enfonce la pédale sur la route de l’enfer climatique”, Yeb Saño, directeur exécutif de Greenpeace Asie du sud est, a dit dans un rapport. Cela fait écho à un avertissement sévère du chef de l’ONU, Antonio Guterres, au début du mois. S’exprimant au début de la conférence COP27 de deux semaines, António Guterres a déclaré que l’humanité est “sur la route de l’enfer climatique avec le pied toujours sur l’accélérateur”.

“Nous sommes venus à Charm el-Cheikh pour exiger une action réelle pour respecter et dépasser les engagements en matière de financement climatique et d’adaptation, une élimination progressive de tous les combustibles fossiles et pour que les pays riches paient pour les pertes et les dommages causés aux communautés les plus vulnérables des pays en développement par convenir d’un fonds de financement des pertes et dommages », a déclaré Saño. “Rien de tout cela n’est proposé dans ce projet. La justice climatique ne sera pas servie si cela place la barre pour un résultat de la COP27.”

Près de 200 pays “doivent être d’accord”

Le succès des pourparlers négociés par l’ONU est considéré comme susceptible de dépendre de la question de savoir si les décideurs politiques peuvent accepter d’établir un nouveau flux de financement pour soutenir les victimes des catastrophes climatiques et réduire les émissions qui réchauffent la planète. Cela survient au milieu d’appels croissants pour que les pays riches indemnisent les nations vulnérables alors qu’il devient plus difficile pour de nombreuses personnes de vivre en toute sécurité sur une planète qui se réchauffe. Pays riches, bien qu’ils représentent l’essentiel des émissions historiques de gaz à effet de serre, s’opposent depuis longtemps à la création d’un fonds pour faire face aux pertes et dommages.

Le président élu brésilien Luiz Inacio Lula da Silva prend la parole lors de la conférence sur le climat COP27 dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge. Ahmad Gharabli | AFP | Getty Images

On pense que la lenteur des progrès dans la recherche d’un consensus pourrait permettre aux pourparlers de se poursuivre tout au long du week-end, bien que le pays hôte, l’Égypte, ait précédemment insisté pour que les pourparlers restent sur la bonne voie – et a averti les pays qu’ils devaient parvenir à un accord. “L’avenir de l’humanité, sans exagération, est en jeu”, a déclaré Wael Aboulmagd, représentant spécial de l’Égypte au sommet de la COP27, selon Reuters. “Donc, nous pouvons simplement pousser, encourager et utiliser tous les outils de notre boîte à outils. Mais en fin de compte, quelque 190 souverains doivent être d’accord.” Les dirigeants mondiaux sont montés sur scène lors de la COP27 la semaine dernière pour insister sur le fait que les questions géopolitiques, telles que l’assaut de la Russie en Ukraine, ne doivent pas faire dérailler l’action climatique urgente et collective. Cela survient alors que la guerre de la Russie en Ukraine menace de faire dérailler les objectifs de décarbonation de l’Union européenne. En effet, certains gouvernements européens ont été incités à reconsidérer le charbon, l’un des moyens les plus sales et les plus polluants de produire de l’énergie, après une période prolongée de réduction des flux de gaz russe.

“Tenir les pollueurs responsables”

Tzeporah Berman, directrice du programme international de l’organisation environnementale de base Stand.Earth, a déclaré jeudi que le non-document de l’ONU “ignore la science” consistant à plafonner le réchauffement climatique au seuil de température critique de 1,5 degrés Celsius. Berman a déclaré via Twitter que le document ne mentionne pas le pétrole et le gaz, ne mentionne pas l’expansion des combustibles fossiles et a averti que bien que “l’élimination progressive du charbon sans relâche” soit présente, le terme “sans relâche” était “une échappatoire suffisamment grande pour conduire une foreuse à travers .” “Les accords et la politique sur le climat sont compliqués, mais ce qui ne l’est pas, c’est que 86 % des émissions piégées dans notre atmosphère et qui causent le changement climatique et la pollution de l’air proviennent de 3 produits : le pétrole, le gaz et le charbon. Ces 3 choses sont la principale cause de décès prématuré dans le monde. à la pollution de l’air », a déclaré Berman. “Notre incapacité à reconnaître cela dans 27 COP est le résultat du pouvoir des opérateurs historiques des combustibles fossiles, en particulier les grandes sociétés pétrolières et gazières présentes en force à cette COP qui ont rendu leurs produits invisibles dans les négociations.”