Un programme secret espionne les Américains qui envoient de l’argent – WSJ

Une base de données visant à lutter contre le blanchiment d’argent est utilisée pour la surveillance en masse, selon un sénateur inquiet

Plus de 600 forces de l’ordre américaines ont accédé à une base de données peu connue retraçant chaque transfert d’argent supérieur à 500 dollars depuis près d’une décennie, a rapporté mercredi le Wall Street Journal citant une enquête du sénateur Ron Wyden. Le démocrate de l’Oregon est alarmé par le fait que la sécurité intérieure a utilisé l’outil pour obtenir six millions de dossiers tout en recherchant des immigrants illégaux.

Le Transaction Record Analysis Center (TRAC) est une organisation à but non lucratif créée en 2014 par Western Union, dans le cadre d’un règlement avec l’État de l’Arizona. Conçu à l’origine comme un moyen de lutter contre le blanchiment d’argent par les cartels de la drogue mexicains, l’outil est depuis devenu un moyen pour la police fédérale, étatique et locale de suivre les transferts d’argent sans ordonnance du tribunal, a rapporté le Journal.

Dans une lettre demandant une enquête fédérale sur la base de données, Wyden l’a décrit comme “un buffet à volonté des données financières personnelles des Américains” le gouvernement peut accéder “tout en contournant les protections normales de la vie privée des Américains.”

Le TRAC contiendrait plus de 150 millions d’enregistrements de transferts d’argent des États-Unis vers plus de 20 pays étrangers, mais aussi entre Américains au niveau national.

Les lois américaines exigent que les agences fédérales obtiennent une assignation à comparaître pour les dossiers bancaires et que les banques signalent toute activité suspecte. Ces lois ne s’appliquent pas aux sociétés de services monétaires telles que Western Union, MoneyGram, Euronet, DolEx et Viamericas – qui auraient toutes envoyé des données à TRAC.

“Les dossiers financiers privés des gens ordinaires sont siphonnés sans discernement dans une base de données massive, avec un accès donné à pratiquement tous les flics qui le souhaitent”, Nathan Freed Wessler de l’American Civil Liberties Union (ACLU) a déclaré au Journal. “Ce programme n’aurait jamais dû être lancé, et il doit être arrêté maintenant.”

Le directeur du TRAC, Rich Lebel, a déclaré que le programme a entraîné “des centaines” de pistes et d’arrestations impliquant des blanchisseurs d’argent et des cartels de la drogue. Il a également fait valoir que le seuil de transaction de 500 $ avait été fixé pour permettre l’écrasante majorité des envois de fonds que les Mexicains et les autres migrants envoient aux familles restées au pays.

“C’est un outil d’enquête pour les forces de l’ordre”, Lebel a déclaré au Journal. “Nous ne le diffusons pas dans le monde, mais nous ne le fuyons pas et ne le cachons pas non plus.”

Il a insisté sur le fait que TRAC n’avait pas fourni de données à l’industrie de la défense ou aux agences de renseignement. Bien que le site Web du TRAC soit accessible au public, il avertit que seuls les responsables de l’application des lois disposant d’un e-mail gouvernemental valide peuvent s’inscrire pour y accéder.

Lebel a également déclaré que TRAC n’avait jamais identifié de cas dans lequel des données avaient été consultées de manière inappropriée ou violées par un tiers. Il ne divulguerait pas d’où vient le financement de TRAC, sauf pour dire que l’argent initial de Western Union s’est épuisé il y a longtemps.

Une enquête menée par le personnel de Wyden en 2022 a révélé que les enquêteurs de la sécurité intérieure, travaillant pour l’Immigration and Customs Enforcement (ICE), avaient collecté “environ six millions de dossiers” auprès de Western Union et Maxitransfers, remontant à 2019. Il veut maintenant que l’inspecteur du ministère de la Justice- général pour enquêter sur l’implication du FBI et de la Drug Enforcement Agency (DEA) avec le TRAC.