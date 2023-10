Un programme scolaire de Regina utilise les tambours des Premières Nations pour connecter les enfants à la culture

Lorsque vous entrez dans un entraînement des Buffalo Boys à l’école intermédiaire Mother Teresa de Regina, la première chose que vous entendez est le martèlement d’un tambour.

Vous verriez des étudiants assis en cercle, utilisant les baguettes dans leurs mains pour produire le son rythmé.

Les Buffalo Boys sont un programme de musique culturelle à l’école. Les étudiants du programme pratiquent la batterie tous les jours, parfois deux à trois fois par jour. Ils ont également l’occasion de se produire lors d’événements communautaires et de pow-wow locaux.

Cela a commencé il y a sept ans avec seulement cinq étudiants. Aujourd’hui, il y a plus de 20 élèves, si nombreux que l’école a décidé qu’elle avait besoin de plus de tambours pour répondre à la demande croissante. En plus de cela, les tambours qu’ils avaient au début du programme ont été tellement utilisés que les cordes de l’un d’entre eux se sont cassées récemment.

M. Whitestar dit que le groupe de musique s’entraîne quotidiennement au tambour, parfois même deux à trois fois par jour. (Kirk Fraser/CBC)

Les dirigeants du programme ont demandé une subvention MusiCompte sur la recommandation de Rob Todd de Tribal Spirit, un magasin dans lequel le programme commandait des batteries dans le passé. Chaque automne, le programme MusiCompte Band Aid distribue entre 400 000 $ et 600 000 $ aux écoles sous-financées du Canada pour l’éducation musicale.

Chaque école qui recevra une subvention recevra jusqu’à 20 000 $ en instruments de musique, équipements et ressources.

« J’ai pu leur expliquer comment j’utilisais la batterie comme outil d’enseignement musical et tout semblait s’additionner », a déclaré Evan Whitestar, le défenseur autochtone de l’école qui dirige également Buffalo Boys.

Whitestar vit à Regina, mais est originaire de la Première Nation Pasqua. Il a dit qu’il a grandi autour du tambour et qu’il a appris les cérémonies qui l’entourent. Il savait que les élèves de l’école n’auraient peut-être pas accès à ces enseignements culturels, alors il a fondé Buffalo Boys.

« La plupart du temps, ils entrent dans le bâtiment ici et n’ont jamais côtoyé un tambour. Ils n’ont pas entendu la langue crie. Ils n’ont pas fait de bavures. Ils n’ont pas vécu cette expérience des Premières Nations », a-t-il déclaré.

« Pour moi, c’est navrant parce que j’ai grandi comme ça. J’ai grandi en faisant ça, et amener cela dans les couloirs d’un établissement d’enseignement est tout à fait quelque chose. »

M. Whitestar est un défenseur des droits autochtones qui enseigne également aux étudiants la culture autochtone, comme le tambour. (Louise BigEagle/CBC)

L’école a obtenu la subvention et les instruments, équipements et ressources ont commencé à arriver en septembre. Jusqu’à présent, l’entreprise a reçu 11 tambours et kits préfabriqués pour fabriquer 20 tambours à main et quatre gros tambours supplémentaires, et d’autres sont encore à venir.

REGARDER| Comment ce programme scolaire utilise les tambours des Premières Nations pour connecter les enfants à la culture : Comment ce programme scolaire utilise les tambours des Premières Nations pour connecter les enfants à la culture Vidéo en vedetteL’école intermédiaire Mother Teresa de Regina a reçu une subvention pour son programme de musique, mais comme le rapporte Louise BigEagle de CBC, ce ne sont pas des instruments symphoniques typiques.

Whitestar a déclaré que les nouveaux tambours apportaient une nouvelle énergie et une nouvelle vie au programme.

Quelques-uns des tambours que l’école a reçus jusqu’à présent. (Louise BigEagle/CBC)

Trevon Ironchild, élève de 8e année, originaire de la Première Nation de Piapot mais vivant à Regina, n’était pas intéressé par la batterie jusqu’à son arrivée à l’école intermédiaire Mother Teresa.

Il a déclaré qu’il avait initialement rejoint le programme uniquement parce que sa famille le lui avait dit et qu’il voulait passer du temps avec ses cousins, qui faisaient également partie du groupe.

Maintenant, après trois ans de programme de musique, il adore ça. Il a dit que lui et ses amis pouvaient parler de tambour et de chant sans avoir à le cacher.

Ironchild était impatient que les nouvelles batteries arrivent.

« Cela signifie beaucoup pour moi car cela ouvre de nouvelles opportunités à de nouveaux chanteurs et à de nouvelles personnes qui viennent et ont la chance de jouer du tambour », a-t-il déclaré. « Nous avons de nouveaux élèves en 6e année, donc cela pourrait les inciter à commencer à jouer du tambour. »

Trevon Ironchild est un élève de 8e année qui suit le programme de musique de l’école intermédiaire Mother Teresa depuis trois ans. (Louise BigEagle/CBC)

Ironchild a déclaré que le programme était également un endroit où il pouvait poser des questions sur sa culture. Il a déclaré que M. Whitestar et ses enseignements ont donné à Ironchild de quoi être fier.

« M. Whitestar a beaucoup d’expérience en matière de tambour, de déplacement dans les communautés et d’aide. Il est donc comme un modèle pour moi et pour beaucoup d’étudiants ici, et il est comme un père pour nous », a déclaré Ironchild. « D’une certaine manière, quand nous sommes au tambour, il nous protège. »

Le groupe s’est produit devant des foules allant jusqu’à 20 000 personnes.

« C’est à la fois angoissant et agréable », a déclaré Ironchild.

« Je sais que je fais quelque chose de bien pour la communauté. »