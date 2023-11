Un programme révolutionnaire de conditionnement physique contre la drépanocytose ouvre la voie à une nouvelle façon de traiter la maladie

Un centre de lutte contre la drépanocytose ouvre la voie en matière de traitement grâce à une approche nouvelle et innovante de prise en charge des personnes atteintes de la maladie.

Le Dr Sharl Azar, directeur médical du centre de traitement complet de la drépanocytose du Massachusetts General Hospital (MGH), a embauché un spécialiste de l’exercice médical pour travailler avec ses patients sur des programmes de remise en forme qui les aideront à améliorer leur vie.

“L’une des caractéristiques de cette maladie est que les patients atteints de drépanocytose ne peuvent pas ou ne devraient pas faire d’exercice, car l’exercice peut exacerber les symptômes de leur maladie”, a déclaré Azar à ABC News. “Cela peut les plonger dans les crises douloureuses qui caractérisent la maladie.”

Hôpital général du Massachusetts

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC), la drépanocytose est un trouble des globules rouges dans lequel la personne affectée présente des globules rouges de forme anormale (drépanocytose) plutôt que ronds en raison d’une hémoglobine anormale, une protéine qui transporte l’oxygène. Les cellules falciformes périssent tôt, ce qui entraîne une pénurie de globules rouges. Ils bloquent également la circulation sanguine lorsqu’ils sont obstrués dans les vaisseaux. Le flux sanguin restreint peut provoquer une crise de douleur atroce pour le patient.

Cette crise douloureuse n’est que trop familière à Amy Diawara, 27 ans, qui a souffert de la drépanocytose toute sa vie. Elle a dit qu’une crise ressemblait à des douleurs atroces et lancinantes profondément ancrées dans les muscles de son corps.

Diawara est un patient du MGH et a travaillé avec sa spécialiste médicale de l’exercice, Jen Miramontes, sur un programme d’entraînement personnalisé pour courir le semi-marathon de la Boston Athletic Association le 12 novembre.

“Vous avez besoin de gens qui voudront vous accompagner jusqu’à la ligne d’arrivée et je suis très reconnaissant envers Jen et le Dr Azar”, a déclaré Diawara à ABC News. “Ils m’ont encouragé et c’est comme ça que j’en suis arrivé à ce point, et je suis super excité de diriger la mi-temps de Boston ce dimanche.”

Miramontes, 59 ans, n’entraîne pas seulement Diawara, elle a accepté de courir la course avec elle. Elle a participé à un total de 80 marathons tout au long de sa vie et a créé un programme d’entraînement spécifiquement adapté aux besoins de Diawara.

“Nous allons le maintenir à un mile, trois fois par semaine pendant les deux premières semaines”, a déclaré Miramontes, qui a déclaré qu’elle devait faire preuve de prudence lors de l’entraînement de Diawara, à ABC News. “Alors que si j’avais formé une personne qui n’était pas atteinte de drépanocytose, le processus aurait probablement été deux à trois fois plus rapide pour arriver là où nous en sommes. [today]”.

Hôpital général du Massachusetts

D’autres facteurs auxquels Diawara devait faire attention étaient les climats extrêmement chauds et froids pendant ses courses, car la déshydratation et les températures extrêmement froides pourraient déclencher une crise, selon Miramontes. Pour éviter cela, elle a demandé à Diawara de courir sur des tapis roulants pendant une grande partie de son entraînement.

Miramontes a été embauché par l’hôpital grâce à une subvention, selon Azar. Elle a été sélectionnée pour proposer des programmes de remise en forme médicalement approuvés et adaptés à chaque patient qu’elle voit. Jen, qui vit en Californie, se rend chaque mois au Massachusetts pour évaluer les patients et créer un programme d’exercices répondant aux besoins et aux objectifs de chaque individu. Par la suite, elle reste en communication constante et coache les patients grâce à des soins virtuels, a déclaré Azar.

Selon Azar, même si les scientifiques connaissent la cause génétique de la drépanocytose depuis plus de 100 ans, les études de population sur cette maladie sont loin derrière d’autres maladies congénitales chroniques comme la mucoviscidose ou l’hémophilie. Azar dit que cela est dû au fait que la drépanocytose touche principalement les personnes de couleur, ce qui entraîne un manque de ressources adéquates pour la recherche sur la maladie.

Selon le CDC, 100 000 personnes vivent avec la drépanocytose aux États-Unis, mais Azar affirme que les données n’ont pas été correctement mises à jour depuis des décennies. Un Afro-Américain sur 365 naît avec la maladie et un Afro-Américain sur 13 naît avec le trait héritant d’une seule copie du gène de la drépanocytose. Si ces chiffres sont étendus à la population afro-américaine actuelle, ils devraient largement dépasser les 100 000, selon Azar.

“Il est honteux de dire que nous sommes en 2023, en train de mettre sur pied le premier programme dans lequel nous explorons le rôle de l’exercice chez les patients atteints de drépanocytose.”

Il a toujours été conseillé à la plupart des personnes atteintes de la maladie de ne pas se surmener en faisant de l’exercice en raison du risque de crise, mais Diawara et Miramontes vont à l’encontre de la tendance.

“J’ai été choqué et extrêmement déçu de découvrir qu’il y avait très, très, très peu de recherches sur l’exercice et la drépanocytose”, a déclaré Miramontes. “Si vous recherchez un cancer ou une SEP [multiple sclerosis], ou la maladie de Parkinson et essayez de trouver des recherches sur la façon dont la forme physique peut affecter la maladie, comment elle peut avoir un impact positif sur la maladie, vous pouvez trouver des milliers et des milliers d’études. j’en ai trouvé deux [for sickle cell]. Et donc c’est certainement au minimum révolutionnaire. »

Hôpital général du Massachusetts

Selon Azar, la Food and Drug Administration devrait approuver pour la première fois en décembre un produit de thérapie génique qui contribuera à améliorer la vie des personnes atteintes de drépanocytose. Quant à Diawara, elle ne pense pas qu’elle suivra le traitement de thérapie génique puisqu’elle a rarement des crises. Elle est davantage concentrée sur son entraînement et sur la réalisation de son objectif de courir son premier semi-marathon.

“Je suis super excité parce que, encore une fois, c’est quelque chose que je ne pensais même pas pouvoir faire”, a déclaré Diawara. “Cela n’a toujours été qu’un rêve. Mais maintenant, c’est comme si cela se manifestait par un objectif réel qui est sur le point d’être atteint.”