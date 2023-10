Un programme pilote pour le quartier des divertissements de Newport comprend des zones de consommation extérieures désignées Mise à jour : 19 h 08 HAE le 27 octobre 2023

Pour certains, c'est l'une des meilleures idées qui pourraient venir à Newport, Kentucky. D'autres disent que cela pourrait être un mal de tête qui attend de se produire. Ouais, c'est le quartier de divertissement en plein air prévu pour l'année prochaine. CURTIS COURTIS DE WLWT NEWS FIVE NOUS REJOINT EN DIRECT MAINTENANT DE NEWPORT AVEC PLUS. CURTIS SALUT, ASHLEY. SALUT, MIKE. Cela va se produire dans la rue Monmouth où je me trouve actuellement. ET COMME VOUS L'AVEZ DIT, POUR CERTAINS C'EST UN PLUS, POUR D'AUTRES C'EST UN NÉGATIF. MAIS CELA COMMENCERA PAR UN PROGRAMME PILOTE QUI IMPLIQUERA TROIS BLOCS ET PUIS ILS OBTENIRONT QUELQUES RÉTROACTIONS ET SI C'EST UN SUCCÈS, CELA POURRAIT ÉTENDRE UNE BEAUCOUP DE RUE MONMOUTH L'ANNÉE PROCHAINE. NOUS AVONS COMMENCÉ À REGARDER CECI EN MARS 2020. ALORS MAIS NOUS AVONS PRIS SI LONGTEMPS PARCE QUE NOUS VOULONS S'ASSURER QUE NOUS FAISONS LA BONNE CHOSE. Nous voulons donc voir à quoi ça ressemble et comment ça s'intégrerait ici. LE DIRECTEUR DE LA VILLE DE NEWPORT DIT QUE MONMOUTH STREET ÉTAIT UN CHOIX ÉVIDENT POUR UNE ZONE DE RAFRAÎCHISSEMENT EXTÉRIEUR DÉSIGNÉE. IL DIT EMPLACEMENT, EMPLACEMENT ET EMPLACEMENT. NOTRE RUE PRINCIPALE. DONC AUCUNE AUTRE RAISON QUE CELA. C'est notre rue principale. C'EST LA RUE LA PLUS PASSÉE DE LA VILLE. LES AVIS SONT MIXTES. ALORS QUE VOUS PARLEZ AUX GENS DU QUARTIER, CERTAINS VOYENT LES AVANTAGES ÉCONOMIQUES, D'AUTRES DISENT QUE LES PROBLEMES DE SÉCURITÉ ET DE DÉCHETS SONT EN HAUTE SUR LEUR LISTE DE PRÉOCCUPATIONS LES VENDREDI ET SAMEDI SOIR. OUI, IL Y A DES DÉCHETS PARTOUT. ET CE SONT LES GENS QUI BOIRE. Alors, ouais, je suis contre et je trouve que c'est génial. Et comme vous le voyez, nous vendons de l'alcool. DONC NOTRE PHILOSOPHIE EST LE SIP AND SHOP ET NOUS AVONS QUELQUES TABLES LÀ-BAS, CE QUI EST AGRÉABLE QU'ILS PEUVENT PRENDRE LEUR BOISSON LÀ PENDANT UN PEU PUIS REVENIR ET ACHETER PLUS. MAIS OUAIS, JE PENSE QUE C'EST UNE EXCELLENTE IDÉE. Je pense que ce serait une bonne chose tant que les gens boivent de manière responsable et respectent les règles. Comme je l'ai dit lors de la réunion où nous avons adopté cela, vous savez, je n'ai pas peur d'échouer. Le conseil d'administration n'a pas peur d'échouer. NOUS SOMMES DONC PRÊTS À ESSAYER DE NOUVELLES CHOSES. ET ET, VOUS SAVEZ, ILS ONT FAIT CETTE ADOPTION DU PLAN ET DU PROJET DORA. Ils l'ont fait cette semaine. ILS DOIVENT ENCORE OBTENIR PLUS D'APPROBATION DE L'ÉTAT. MAIS COMME NOUS L'avons dit plus tôt, si cela se passe comme prévu, les choses pourraient commencer sur ce projet pilote au printemps prochain.