Un programme novateur aide les patients de la Colombie-Britannique souffrant de lésions cérébrales causées par des empoisonnements à des drogues toxiques

La Colombie-Britannique envisage l’expansion d’un programme unique en son genre au Canada qui vise à aider les patients vivant avec des lésions cérébrales légères à modérées liées à une surdose.

La ministre des Dépendances, Jennifer Whiteside, a déclaré que son ministère avait affecté 1,2 million de dollars au programme d’évaluation cognitive et de réadaptation pour la consommation de substances, qui est offert par Vancouver Coastal Health par l’intermédiaire d’une équipe multidisciplinaire à l’hôpital de Richmond.

Whiteside dit que le programme a déjà aidé plus de 40 personnes et que le nouveau financement l’évaluera plus en profondeur pour voir si le modèle peut être étendu à d’autres établissements de soins de santé de la province.

Le programme d’évaluation cognitive et de réadaptation en toxicomanie offre des soutiens spécialisés aux personnes qui consomment des substances, notamment des opioïdes et de l’alcool.

Le ministère affirme qu’en travaillant avec des psychiatres, des neuropsychologues et des ergothérapeutes, un patient peut saisir ses nouveaux besoins et ses nouvelles limites, améliorer sa qualité de vie tout en augmentant ses possibilités de thérapies en santé mentale et en toxicomanie.

Whiteside affirme que le nouveau financement fait partie des efforts globaux de la province pour accroître le soutien aux personnes souffrant de lésions cérébrales induites par une substance, et le ministère a également fait un investissement de 4,5 millions de dollars sur trois ans pour la Brain Injury Alliance afin d’aider les patients de la Colombie-Britannique à faire face à défis post-traumatique, y compris ceux résultant d’un empoisonnement aux drogues toxiques.

« Il y a une inquiétude croissante concernant les impacts d’une surdose, et donc le gouvernement, les autorités sanitaires, accordent beaucoup plus d’attention à l’examen des impacts de ce qu’ils appellent une lésion cérébrale anoxique pour les personnes qui ont survécu à une surdose d’opioïdes », a déclaré Whiteside. une conférence de presse jeudi.

Le nouveau financement, a-t-elle dit, démontre l’engagement de la province à procéder à ces expansions pour soutenir davantage de personnes touchées par la crise actuelle des opioïdes.

« Nous allons surveiller de très près ce programme, évaluer et rechercher des opportunités pour le développer », a déclaré Whiteside.

Karen Barclay, directrice de la santé mentale et de la toxicomanie de Vancouver Coastal Health à Richmond, a qualifié le nouveau service d ‘«innovant» et a déclaré que les patients travaillent généralement avec l’équipe du programme pendant environ six mois pour obtenir un certain niveau de résultats.

Barclay a déclaré que les patients de la région de Vancouver Coastal Health peuvent parler avec leur fournisseur de soins de santé pour accéder au programme ou qu’ils peuvent se référer eux-mêmes en appelant la ligne d’admission centrale des services de santé mentale et de toxicomanie de Richmond.

« Nous avons une politique de référence ouverte », a-t-elle déclaré. « Nous servons en fait n’importe qui à travers Vancouver Coastal Health, donc pas seulement à Richmond. »

Chuck Chiang, La Presse Canadienne

Surdoses de BC