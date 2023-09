Un programme national au Niger a encouragé les djihadistes à faire défection. Le coup d’État met son avenir en péril

NIAMEY, Niger (AP) — Il a fallu des mois de persuasion avant que l’ancien commandant djihadiste décide de faire défection, échangeant ses armes et ses richesses contre l’amnistie et une chance de vivre avec sa famille.

Avant de quitter le groupe État islamique, Mouhamadou Ibrahim a été informé par le gouvernement nigérien que sa femme et ses enfants seraient pris en charge, qu’il serait accueilli dans la communauté et qu’il ne ferait pas l’objet d’accusations, à condition qu’il fournisse des renseignements sur les militants. et a exhorté les autres djihadistes à rentrer chez eux.

Mais ces promesses ont été faites avant que des soldats mutins ne renversent le président démocratiquement élu du Niger, mettant ainsi en danger le programme national de réinsertion des anciens jihadistes dans la société. Pour Ibrahim, 40 ans, le coup d’État a bouleversé des mois de travail et les relations qu’il avait établies avec les forces de sécurité nigériennes – et il se demande maintenant s’il devrait retourner se battre aux côtés des extrémistes.

Depuis que le président Mohamed Bazoum a été renversé par des membres de sa garde présidentielle en juillet, l’avenir du programme est incertain. Le régime militaire n’a pas indiqué s’il poursuivrait ses efforts, mettant ainsi en péril le sort de centaines d’anciens jihadistes revenus et comptant sur le soutien du gouvernement. L’initiative a été mise en place en 2016 sous Bazoum, alors ministre de l’Intérieur, pour endiguer les violences liées à Al-Qaïda et au groupe État islamique qui ravagent depuis des années certaines parties du Niger et la région du Sahel, une vaste zone située au sud du Sahara. Désert.

Environ 1 000 anciens djihadistes sont rentrés depuis sa création, selon Boubacar Hamidou, un responsable de la branche gouvernementale qui le dirige. Les djihadistes sont contrôlés et soumis à des évaluations psychologiques. S’ils sont acceptés dans le programme, ils reçoivent une allocation mensuelle ainsi qu’un logement payé et la possibilité de s’intégrer dans l’armée ; apprendre un métier comme la menuiserie, la mécanique ou la couture ; ou travailler dans le secteur public, a déclaré Hamidou.

Les programmes de réintégration des djihadistes sont controversés en raison des difficultés liées à leur mise en œuvre et des risques que les gens ne restent pas fidèles une fois qu’ils ont fait défection. Les experts en conflits affirment qu’une solide base de confiance est essentielle. Les critiques du programme nigérien affirment qu’il a besoin d’un meilleur contrôle, d’une meilleure prise en charge des djihadistes de retour et d’un travail accru avec les communautés pour les accepter.

Le Niger était considéré comme l’un des derniers partenaires démocratiques au Sahel avec lequel les pays occidentaux pouvaient travailler pour repousser l’insurrection croissante, les États-Unis, la France et d’autres pays européens investissant des centaines de millions de dollars pour renforcer et former l’armée.

Le programme de défection et les efforts de Bazoum pour dialoguer avec certains groupes jihadistes ont été considérés comme une alternative à ces solutions militaires – et ils ont donné des résultats positifs, selon les experts et responsables nigériens.

Hors le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois des pays du Sahel les plus durement touchés par les violences djihadistes, le Niger a été le seul à voir sa sécurité s’améliorer, les attaques contre les civils ayant diminué de près de 50 % au cours des six premiers mois de cette année. année par rapport aux six mois précédents, selon le Armed Conflict Location & Event Data Project. Les analystes estiment que le programme de défection a joué un rôle.

« Bazoum a compris que les solutions militaires seules ne fonctionnaient pas, et c’est pourquoi le Niger commençait à gagner du terrain », a déclaré Elizabeth Shackelford, chargée de recherche en politique étrangère au Chicago Council on Global Affairs. « Mais les putschistes l’ont qualifié de faible et semblent prêts à revenir à une approche exclusivement militaire, même si cela a échoué. »

Elle et d’autres experts craignent que la junte abandonne le dialogue entamé par Bazoum et n’exacerbe les griefs qui alimentent l’insurrection.

La junte n’a pas répondu directement aux questions de l’Associated Press quant à la poursuite du programme. Mais la militante Insa Garba Saidou, qui assiste les dirigeants militaires du Niger dans leurs communications et est en contact direct avec eux, a déclaré que certaines parties du programme resteraient probablement tandis que d’autres prendraient fin – en particulier la possibilité pour les anciens jihadistes de rejoindre l’armée.

« Vous ne pouvez pas prendre un terroriste et le mettre dans l’armée comme ça, simplement parce qu’il prétend avoir baissé les armes », a déclaré Saidou.

Mais l’armée constitue un attrait majeur. Sur près de 160 anciens jihadistes rentrés en février dans le cadre d’un programme pilote de deux ans dans la région durement touchée de Tillabéri, 80 % se sont inscrits dans l’armée, selon un travailleur humanitaire impliqué dans le projet. La personne n’était pas autorisée à parler aux médias et a donné les détails à AP sous couvert d’anonymat.

Si la junte met fin au programme, ou même à une partie de celui-ci, d’anciens combattants pourraient être arrêtés. Cela éroderait la confiance et créerait des fissures au sein des communautés qui ont accepté les transfuges, a déclaré Aneliese Bernard, un ancien responsable du Département d’État américain qui a aidé à établir le programme du Niger.

Les pourparlers discrets facilités par le gouvernement de Bazoum avec les djihadistes ont conduit à une diminution des attaques – et si cela s’arrête, les transfuges reviendront probablement se battre, a ajouté Bernard.

« Les transfuges réintégrés ainsi que ceux qui le seraient pourraient retourner au conflit », a-t-elle déclaré. « Cela conduira sans aucun doute davantage de personnes à rejoindre ou à rejoindre les groupes djihadistes. »

Trois anciens djihadistes ont fait part de leurs craintes quant à l’avenir à AP. Ils sont revenus des combats grâce au programme et vivent à Niamey, la capitale, avec leurs familles. Chacun a déclaré qu’il ne pouvait pas retourner dans son village d’origine par crainte de représailles pour ce qu’il avait fait – et des jihadistes actifs les ont également avertis de ne pas retourner dans leurs anciens groupes sous peine d’être tués pour avoir fait défection.

Ibrahim et les deux autres hommes sont revenus dans le cadre du programme lancé l’année dernière à Tillabéri. Ibrahim a déclaré à AP qu’il avait initialement rejoint le groupe État islamique en tant que combattant après que le groupe ait pris le contrôle de son village et commencé à tuer des gens. Il voulait protéger sa communauté, a-t-il déclaré, et pensait qu’en adhérant, il pourrait amener le groupe à y épargner des vies.

Il a décrit avoir gravi les échelons en tant que combattant et commandant une soixantaine de personnes. La vie avec les djihadistes était belle et il gagnait souvent 830 dollars par semaine en vendant des biens volés. Tout en affirmant qu’il ne souscrivait pas à l’idéologie djihadiste, il était initialement d’accord avec les critiques du gouvernement nigérien et du développement négligé des zones rurales, où les soldats ne protégeaient pas les civils en cas d’attaque.

Mais finalement, la brutalité l’a atteint, a-t-il déclaré : « Pour eux, massacrer des gens, c’est comme boire de l’eau. »

Il a vu les membres de son groupe se retourner les uns contre les autres et tuer ceux que l’on croyait être des traîtres. Un transfuge l’a convaincu qu’il serait préférable pour sa famille de partir.

Désormais, Ibrahim est un leader chargé de recruter lui-même les transfuges.

Il a déclaré à AP qu’il avait convaincu plus de 200 djihadistes de revenir et qu’il avait effectué des missions de reconnaissance avec l’armée, aidant à localiser les militants et conduisant à des arrestations.

Avant le coup d’État du 26 juillet, a-t-il déclaré, il s’entretenait quotidiennement avec les forces de sécurité. Mais depuis, il n’a plus eu de contact, et personne n’est venu s’informer sur les dizaines d’anciens jihadistes vivant à Niamey. Il ne sait pas s’il recevra son allocation d’environ 250 $ ou si son loyer sera payé.

« Vous avez un travail et un projet et vous pouvez nourrir votre famille. Mais quand cela s’arrête, on pense à beaucoup de choses », a déclaré Ibrahim. « Si tu n’as pas de travail, ça peut te pousser à faire n’importe quoi. »

