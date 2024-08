Un programme mobile d’aide aux sans-abri financé par l’État est désormais opérationnel dans 13 communautés

26 août — Une initiative de 4 millions de dollars visant à stimuler les projets de sensibilisation mobile au service des sans-abri du Nouveau-Mexique — notamment au refuge communautaire interconfessionnel de Pete’s Place à Santa Fe — a désormais une présence sur le terrain dans 13 communautés à travers l’État.

L’initiative a offert un financement de l’État à des organisations locales, principalement en dehors d’Albuquerque, pour mettre en place des programmes qui s’adressent aux personnes vivant dans la rue et leur offrent des services. À Pete’s Place, l’initiative s’appelait « Showers to Go », une unité d’hygiène mobile lancée en mars.

« C’est un peu le reflet du fait que le sans-abrisme ne se limite pas à nos plus grandes villes, et qu’en fait, c’est un problème qui se produit partout », a déclaré le secrétaire à la Santé du Nouveau-Mexique, Patrick Allen, aux législateurs de l’État lundi matin lors d’une audience du Comité législatif de la santé et des services sociaux. « Si nous sommes capables de traiter ce problème partout, nous pouvons en fait contribuer à empêcher qu’il ne se concentre dans les zones plus urbaines ou plus pauvres de l’État. »

Le programme de l’État a offert aux organisations de l’argent pour payer des choses comme des véhicules, du temps de personnel, des fournitures et des incitations pour les participants, et pour établir des partenariats pour lancer les efforts mobiles, a déclaré Josh Swatek, responsable des politiques du ministère de la Santé de l’État.

Des programmes mobiles sont désormais opérationnels dans des endroits allant de Farmington à Deming et de Gallup à Roswell. Les zones ciblées dans le nord du Nouveau-Mexique comprennent Santa Fe, Española, Los Alamos et Santo Domingo Pueblo.

Même si les problèmes très médiatisés d’Albuquerque en matière de sans-abrisme sont ceux qui attirent le plus l’attention, Allen a déclaré qu’il est clair que les problèmes ne se limitent pas à cette région.

Selon les données de l’État, le comté qui a enregistré le taux le plus élevé d’appels aux services médicaux d’urgence liés au sans-abrisme l’année dernière n’était pas le comté de Bernalillo ; c’était le comté de Grant, où se trouve Silver City, avec une large marge – 75,54 appels pour 10 000 habitants, contre 43,54 dans le comté de Bernalillo. Le comté de Santa Fe arrive en deuxième position, avec un taux de 50,51 appels pour 10 000 habitants.

Ces statistiques ne sont pas absolues, a déclaré Allen, mais elles racontent une histoire.

« Il y a vraiment une situation qui affecte toutes les régions de notre État », a-t-il déclaré.

Les programmes mobiles devraient permettre de rencontrer les sans-abri là où ils se trouvent et de nouer des relations entre les organisations locales. Le San Juan County Partnership, par exemple, propose une gestion des dossiers de logement, un abri et des orientations ou des informations médicales, et s’appuie sur un partenariat avec les services fédéraux de santé indiens.

Le programme « Showers to Go » de Santa Fe est désormais organisé deux fois par semaine : le lundi au Health Care for the Homeless du centre médical La Familia sur Cerrillos Road et le jeudi à l’Armée du Salut sur Alameda Street, a déclaré la directrice exécutive Korina Lopez.

Lopez a déclaré au New Mexican que l’unité de douche mobile permettait d’atteindre certaines personnes qui ont besoin de services mais qui ne viennent pas à Pete’s Place. Elle a ajouté qu’elle espérait que Pete’s Place pourrait étendre le programme de douches.

« Je vais être honnête, j’espère que nous pourrons trouver un emplacement côté sud », a déclaré Lopez.

Le financement des programmes de sensibilisation mobile à venir n’a pas encore été déterminé, a déclaré Allen.

Il a déclaré qu’il existe des différences claires entre certains des problèmes auxquels sont confrontés les sans-abri du Nouveau-Mexique à Albuquerque par rapport à d’autres régions de l’État.

Par exemple, lors du recensement annuel de l’année dernière, un effort visant à mesurer le niveau de sans-abrisme à travers le pays au cours d’une seule nuit coordonnée de janvier, les travailleurs sociaux ont demandé aux personnes interrogées pourquoi elles étaient dans la rue plutôt que d’utiliser le système d’hébergement. Les habitants d’Albuquerque ont souvent déclaré avoir eu des expériences négatives dans les refuges, ou les avoir trouvés dangereux ou insalubres. Dans d’autres communautés, les gens ont déclaré ne pas avoir pu trouver d’abri.

Plusieurs législateurs ont exprimé leur soutien au programme, tandis que quelques-uns ont noté une dissonance qu’ils ont constatée entre l’approche du ministère de la Santé et les tentatives du gouverneur lors d’une session spéciale cet été pour obtenir du soutien pour une série controversée de projets de loi sur la sécurité publique, y compris des changements aux lois sur la compétence mentale criminelle et l’engagement civil de l’État.

« J’ai passé la majeure partie de l’été au Comité des tribunaux, des services correctionnels et de la justice, où j’avais l’impression que nous criminalisions les personnes sans abri », a déclaré la représentante Micaela Lara Cadena, démocrate de Mesilla.

Allen a défendu les deux approches.

« Je pense que nous sommes tous aux prises avec un problème très difficile, en essayant de garder à l’esprit en même temps l’idée que même si toutes les personnes sans abri, ni même la grande majorité, ne sont pas dangereuses, certaines le sont », a déclaré Allen.

Il a ajouté : « En même temps, nous avons beaucoup de gens qui ont simplement besoin d’aide. »