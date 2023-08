Un programme Internet abordable expirera mi-2024 si le Congrès n’agit pas – NBC New York

L’une des caractéristiques citées par le président Joe Biden dans son plan visant à amener Internet dans chaque foyer et entreprise aux États-Unis d’ici 2030 était l’abordabilité. Mais un important programme fédéral mis en place pour maintenir les coûts du haut débit à un niveau bas pour les ménages à faible revenu devrait expirer l’année prochaine.

Le programme de connectivité abordable n’a pas atteint toutes les personnes éligibles. Selon une analyse d’Associated Press des données d’inscription et de recensement, moins de 40 % des ménages éligibles ont utilisé le programme, qui fournit des subventions mensuelles de 30 $, et dans certains cas, jusqu’à 75 $, pour aider à payer les connexions Internet.

Pourtant, le programme a été une bouée de sauvetage pour Kimberlyn Barton-Reyes, qui est paraplégique et malvoyante. Barton-Reyes n’a pas eu à attendre un rendez-vous en personne lorsqu’un système d’alerte aux crises s’est déconnecté de son fauteuil roulant électrique en novembre. L’entreprise qui entretient son fauteuil a évalué le problème à distance, a commandé les pièces dont elle avait besoin et a rapidement réparé le fauteuil.

« La plupart des gens pensent que ‘Internet n’est pas un besoin fondamental' », a déclaré Barton-Reyes, qui vit à Austin, au Texas. « C’est absolument pour moi. »

Barton-Reyes dépend de l’assurance invalidité de la Sécurité sociale pour ses revenus tandis qu’elle participe à un programme professionnel pour adultes nouvellement aveugles. Elle est en mesure de payer sa connexion Internet grâce à l’aide du programme de connectivité abordable. Barton-Reyes, qui a déclaré qu’un problème auto-immun avait endommagé sa vision, s’efforce également d’inciter d’autres résidents éligibles d’Austin à s’inscrire.

Mais l’avenir du programme est incertain. Sa principale source de financement, une allocation de 14,2 milliards de dollars, devrait s’épuiser d’ici le milieu de 2024. Cela pourrait mettre fin à l’accès à un haut débit abordable pour des millions de personnes et entraver les efforts de l’administration Biden pour apporter la connectivité aux personnes qui en ont le plus besoin.

« L’ACP est le meilleur outil que nous ayons jamais eu pour aider les gens à s’offrir le haut débit », a déclaré Drew Garner, conseiller politique en matière de haut débit pour Common Sense Media.

Les groupes de défense poussent le Congrès à prolonger le programme.

« C’est un programme réussi à bien des égards, mais avec un potentiel inexploité car il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour rendre ce programme vraiment universel à toutes les personnes éligibles à l’ACP », a déclaré Hernan Galperin, professeur à l’Université de Californie du Sud. a étudié le programme.

Les inscriptions dans environ 30 États sont en retard par rapport à la moyenne nationale. La Louisiane et l’Ohio ont inscrit plus de la moitié de tous les ménages éligibles.

« Il n’y a probablement aucun endroit dans l’État, quelle que soit la population, où quelqu’un ne bénéficie pas du programme ACP », a déclaré Veneeth Iyengar, directeur exécutif du programme haut débit de Louisiane.

Ryan Collins, responsable du programme haut débit du conseil régional de Buckeye Hills dans les Appalaches de l’Ohio, a déclaré que l’ACP fournit une aide cruciale.

« S’il s’agissait de faire l’épicerie ou d’accéder à Internet, ils choisiraient l’épicerie et annuleraient donc leur abonnement », a déclaré Collins.

Le programme est né d’une période de pandémie et a commencé avec quelque 9 millions de foyers à l’échelle nationale. Depuis, la participation a augmenté chaque mois et dessert aujourd’hui environ 20,4 millions de foyers.

« Si le financement diminue, tout cet élan sera perdu », a déclaré Khotan Harmon, responsable principal du programme de la ville d’Austin.

Le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, a déclaré que le programme avait déjà fait ses preuves.

« Le programme de connectivité abordable, et sa popularité, je pense, est le genre de chose qui créera le soutien politique nécessaire pour que le Congrès comprenne qu’il s’agit, en fin de compte, d’une utilisation appropriée des ressources. » Vilsack a déclaré lors d’un récent appel aux médias annonçant de nouvelles subventions pour renforcer le haut débit en milieu rural.

Les défenseurs affirment que laisser le programme expirer pourrait nuire aux relations déjà ténues entre les consommateurs et les fournisseurs de services Internet, au moment même où le pays se lance dans un plan ambitieux visant à étendre l’accès à l’échelle nationale.

« Cela entraînera des échecs à long terme dans nos efforts visant à réduire la fracture numérique si les gens ne croient pas que les programmes que nous leur proposons existeront pendant un certain temps », a déclaré Joe Kane, directeur de la politique du haut débit au Département des technologies de l’information et des technologies de l’information. Fondation pour l’innovation.

Biden a annoncé en juin son intention de distribuer 42,5 milliards de dollars pour garantir l’accès au haut débit pour chaque foyer et entreprise américaine. Mais les fournisseurs de services Internet qui soumissionnent sur des contrats publics voudront être sûrs d’avoir des clients.

« Ainsi, non seulement la fin de l’ACP rendra plus difficile l’accès au service pour les individus, mais elle rendra également moins probable que les FAI leur fournissent le service pour commencer », a déclaré Garner.

Les législateurs des deux partis, ainsi que la Maison Blanche, soutiennent le programme. Un Internet abordable a été répertorié comme une priorité dans une lettre du 10 août de la directrice du budget de Biden, Shalanda Young, au président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif.

La participation dépasse également les clivages politiques.

Fin juin, environ 9,3 millions de foyers dans les districts démocrates et environ 9,1 millions de foyers dans les districts républicains bénéficiaient de cette allocation mensuelle, selon l’analyse d’AP.

Avant de bénéficier des prestations ACP, Joanne Soares, une mère vivant dans le New Hampshire, et ses trois enfants d’âge scolaire devaient utiliser son téléphone pour accéder à Internet. Soares, qui est sourde, a déclaré que la connexion Internet domestique qu’elle peut désormais se permettre lui permet d’accéder de manière fiable à un service d’interprétation vidéo nécessaire pour communiquer par téléphone.

« J’ai besoin d’Internet pour pouvoir me connecter avec les autres », a déclaré Soares. « Sans Internet, comment suis-je censé passer des appels ? »

——

Harjai est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.