"Un programme d’un mois avec…": Varun sur le tournage de Citadel en Serbie

La star de Bollywood Varun Dhawan a révélé que sa première série OTT Citadelle présentera des séquences d’action uniques et l’équipe se rendra bientôt en Serbie pour le tournage.

L’émission à venir, mettant également en vedette Samantha Ruth Prabhu, est l’extension indienne de la franchise d’espionnage mondiale récemment publiée par Prime Video. Citadelle, produit par Amazon Studios et la bannière AGBO de Russo Brothers.

« Ça a été incroyable de travailler dessus. Nous allons tourner en Serbie. Nous avons un programme d’un mois là-bas avec beaucoup d’action. C’est une très grande série, rien de tel que les gens ont encore vu en Inde », a déclaré Dhawan, 36 ans, à PTI en marge des IIFA Awards and Weekend.

Duo de cinéastes Raj Nidimoru & Krishna DK, qui ont collaboré avec Prime Video sur des séries populaires L’homme de la famille et Farziserviront de showrunners et de réalisateurs sur le chapitre indien de Citadelle. « Les créateurs repoussent les limites. Samantha et moi ne pouvons pas faire quelque chose de médiocre. C’est l’une des actrices les plus travaillantes », a ajouté Dhawan.

Citadelle a été lancé le mois dernier avec une version américaine, mettant en vedette Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden. La tranche italienne de la franchise, intitulée Citadelle : Dianedevrait arriver l’année prochaine.

Sur grand écran, Dhawan sera ensuite vu dans Nitesh Tiwari Bawaalaux côtés de Janhvi Kapoor.

Dhawan a déclaré qu’il aimait travailler avec des cinéastes qui le poussent en tant qu’artiste.

«Il y a des réalisateurs qui sont sur votre liste de choses à faire. Pour moi, c’était Shoojit Sircar (Octobre), Sriram Raghavan (Badlapur) et Nitesh Tiwari (Bawaal). Certaines de mes meilleures performances sortent lorsque je travaille avec ces réalisateurs car ils me poussent.

« C’est incroyable et je me sens béni de travailler avec Nitesh. Bawaal personnellement est un film dont je suis très fier. Cela dit quelque chose qui est le besoin de l’heure », a-t-il déclaré.

La précédente sortie en salles de Dhawan Bhédiya a fait ses débuts numériques sur JioCinema ce week-end et l’acteur espère un accueil chaleureux.

« Ça fait du bien, c’est sorti et c’est gratuit. Nous essayions de faire quelque chose dans la zone commerciale pour pouvoir revenir avec Bhédiya 2. En tant qu’artiste, vous devez essayer de faire quelque chose de nouveau », a-t-il ajouté.

Réalisé par Amar Kaushik et soutenu par Dinesh Vijan, le film s’inscrit dans l’univers de la comédie horrifique du producteur comprenant Rue et Roohi.