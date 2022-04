Un programme du gouvernement japonais pousse les migrants à l’avortement, selon des militants

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un programme du gouvernement japonais encouragerait les travailleurs étrangers à avorter leurs bébés et punirait professionnellement beaucoup de ceux qui ne le font pas.

Le programme de formation technique des stagiaires du Japon est une initiative gouvernementale visant à faire venir des travailleurs migrants dans le pays et à renforcer la main-d’œuvre vieillissante du pays. Le programme donne du travail et une résidence aux participants étrangers en échange d’un coup de pouce bon marché et fiable à la population active. Cependant, les militants affirment que le programme est abusif et ont signalé des abus allant de la discrimination à l’avortement pour cause de grossesse.

“La plupart des stagiaires techniques sont en âge de procréer […] mais l’idée qu’elles tombent enceintes pendant leur séjour au Japon est souvent considérée comme hors de question”, Masako Tanaka a déclaré au Japan Times. Tanaka est professeur et étudie les droits reproductifs à l’Université Sophia, la première université catholique du pays.

L’avortement est une question compliquée au Japon, même dans des circonstances normales. Les avortements électifs sont pour la plupart illégaux sur le papier, mais dans la pratique, il n’y a pas beaucoup d’obstacles à la procédure. La loi de 1948 sur la protection eugénique définissait à l’origine les exigences de base de la procédure – les avortements ne pouvaient être pratiqués que sur des bébés non viables et uniquement lorsque la santé de la femme était en danger. Les normes de ces exemptions ont considérablement diminué, incluant désormais les difficultés économiques comme qualificatif et n’exigeant plus la plupart des formes de documentation.

L’avortement est devenu plus courant au Japon au fil des ans, mais les attitudes culturelles restent mitigées.

En raison des exigences d’immigration strictes et exigeantes du pays, la grande majorité des non-japonais sont des résidents légaux sans citoyenneté. Les minorités raciales et ethniques peuvent avoir des difficultés à s’assimiler au Japon, provoquant un conflit avec les normes et les attentes du pays. Les non-ressortissants ont également des recours juridiques limités dans le pays, tant sur le papier que dans la pratique.

Toute une industrie s’est formée autour de l’embauche de main-d’œuvre bon marché à l’étranger et de leur mise au travail dans de mauvaises conditions au Japon. Ces types de fournisseurs de main-d’œuvre privés se tournent rapidement vers les travailleurs.

De nombreux participants au programme de formation technique des stagiaires – une initiative du gouvernement – ​​viennent de pays asiatiques plus pauvres, dont le Vietnam et les Philippines. Le Japon attire également des candidats du Pakistan, d’Inde, de Thaïlande, d’Indonésie et plus encore. En 2019, le programme comptait 308 489 participants dispersés à travers le pays occupant des emplois peu rémunérés pendant un maximum de cinq ans.

Chine soumet des centaines de milliers de femmes à des méthodes de contraception forcée – voire obligatoire avortements – dans le cadre de la campagne du gouvernement pour réduire les taux de natalité parmi les musulman Les Ouïghours et d’autres groupes minoritaires, selon les renseignements signalés pour la première fois en 2020.

Les Ouïghours sont soumis à des politiques de planification familiale brutales et coercitives – y compris des stérilisations et des avortements forcés et l’implantation de dispositifs intra-utérins – indiquant l’intention du Parti communiste chinois de réduire considérablement, voire d’éliminer, la population ouïghoure.

Bien que des femmes aient déjà parlé de la contraception forcée, la pratique est bien plus répandue et systématique qu’on ne le pensait auparavant, selon une récente enquête de l’Associated Press basée sur des statistiques gouvernementales, des documents d’État et des entretiens avec 30 ex-détenus, des membres de leur famille et un ancien instructeur de camp de détention.

“Les mères ouïghoures (sont) soumises à des avortements tardifs forcés – et même à des infanticides – pour non-respect des exigences arbitraires d’espacement des naissances du PCC”, indique un rapport de la Heritage Foundation. « Selon des documents du gouvernement chinois, le PCC a l’intention de soumettre au moins 80 % des femmes ouïghoures en âge de procréer dans quatre préfectures rurales du sud du Xinjiang à des stérilisations forcées ou à la pose obligatoire d’un stérilet.