Un programme dirigé par des Autochtones unit les familles et détourne les enfants du système de protection de l’enfance dans 98 % des cas

Il y a eu un moment dans la vie de Cara Courchene où retrouver ses enfants semblait hors de portée.

Le système de protection de l’enfance semble empilé contre des parents comme elle, mais un programme dirigé par des Autochtones a connu un succès remarquable en essayant de changer cela.

Dans 98 % des cas, le programme Family Group Conference soit a réuni les enfants avec des familles qui les aiment, soit a empêché un enfant d’entrer dans le système de protection de l’enfance.

Courchene est une réussite. Elle attribue à son mentor le programme de ne jamais l’abandonner.

“Ce qui m’a marqué, c’est la façon dont mon mentor venait me voir, et il y avait beaucoup de fois où je me sentais complètement seul, et elle ne s’inquiétait pas de savoir qui serait là ou quoi que ce soit du genre”, a déclaré Courchene. , membre de la Première Nation Sagkeeng qui vit à Winnipeg.

“Elle venait juste frapper à ma fenêtre ou à ma porte et me disait : ‘Hé, tu as faim ?’ ou ‘Vous avez besoin de parler à quelqu’un?’ – et je pense que c’est ce qui m’a aidé à traverser certaines de mes périodes difficiles.”

Le programme de conférence de groupe familial du centre Ma Mawi Wi Chi Itata a publié lundi un rapport qui illustre le succès du programme dans la réduction du nombre d’enfants autochtones dans un système de protection de l’enfance où les peuples autochtones sont surreprésentés.

Des centaines d’enfants retirés du système d’aide sociale

En trois ans, 655 enfants ont participé au processus de l’excision. Plus d’un tiers des enfants (263) vivent avec leur famille et 139 autres attendaient de rentrer chez eux, en mars 2020. Le programme a également détourné 141 enfants de devenir un jour pupille de la province.

Certaines familles n’avaient pas terminé le programme lorsque les statistiques ont été comptabilisées, mais l’évaluation a révélé que l’excision avait un taux de réussite constamment élevé – 98 % – en matière de réunification familiale et détournait les familles de s’impliquer dans les services à l’enfance et à la famille.

Selon une évaluation autochtone du programme de 2017 à 2020, le fait que tous ces enfants vivent avec leur famille et dans leur communauté d’origine réduirait les coûts des familles d’accueil du gouvernement de 15 millions de dollars par an.

Diane Redsky, directrice exécutive du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, une organisation de ressources familiales autochtones, a déclaré que l’examen élogieux confirme ce qu’elle sait déjà.

Diane Redsky, directrice exécutive du Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, a déclaré que le rapport sur le programme de la Conférence des groupes familiaux mettait en chiffres le succès du programme à sortir les gens du système de protection de l’enfance. (Sam Samson/CBC)

“Nous disons à tout le monde, depuis la naissance du Centre Ma Mawi Wi Chi Itata en 1984, qu’investir dans des stratégies dirigées par des Autochtones pour prendre soin des nôtres et pour s’assurer que nos familles sont sur la voie de la guérison de la colonisation, en général en parlant, qu’il y a du pouvoir là-dedans et c’est là que résident les solutions.”

Le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre a facilité le programme FGC pendant plus de 20 ans, mais en 2017, la Winnipeg Foundation, les gouvernements provincial et fédéral ont engagé 2,5 millions de dollars pour tripler le nombre de familles éligibles sur une période de trois ans.

Le centre a demandé une évaluation dirigée par des Autochtones pour s’assurer que le programme atteignait ses objectifs.

Les conclusions du rapport “mettent en évidence les manières importantes dont le programme fonctionne comme un antidote à de nombreuses vulnérabilités que les systèmes coloniaux ont créées et perpétuées.

«En soutenant la reconstruction de la« famille »et de ses relations et de sa structure, le programme vise à célébrer les modes de connaissance autochtones et les sources autochtones de force et de sécurité», lit-on.

Les familles peuvent être référées au programme, qui dure généralement d’une semaine à trois mois, par l’intermédiaire des agences CFS, Ma Mawi Wi Chi Itata et d’autres membres de la communauté. Il faut généralement entre trois et cinq mois entre le renvoi et la résolution.

Soutien aux parents

Lors d’une conférence de presse lundi, Courchene et deux autres parents ont expliqué comment le programme les avait aidés.

Marina Coates a déclaré qu’elle était habituée à vivre et à lutter seule contre sa dépendance, mais la FGC a changé son approche.

“Le jour de mon 30e anniversaire, j’ai récupéré mon fils pour de bon, mon dossier était fermé”, a-t-elle déclaré, s’arrêtant alors que le public l’applaudissait, “et en ce moment, j’occupe actuellement deux emplois – je n’ai pas eu d’emploi dans environ sept ans auparavant », a-t-elle déclaré.

“Ils m’ont rendu ma vie, m’ont aidé à garder mon fils, et c’est définitivement mon village.”

Randi Thomas, à gauche, a déclaré que le soutien offert par le programme Family Group Conference l’avait aidé à récupérer ses enfants. (Jeff Stapleton/CBC)

Randi Thomas a déclaré que son mentor fournissait parfois des produits d’épicerie pour la famille ou les encourageait à assister à des événements familiaux au centre Ma Mawi Wi Chi Itata.

“Pour être honnête, je pense que cela m’a ouvert beaucoup plus de portes.”

Redsky a déclaré dans une interview qu’elle pense que l’évaluation du programme est une “nouvelle prometteuse” qui montre comment les systèmes de protection de l’enfance devraient fonctionner : les agences CFS devraient travailler avec les organisations communautaires “pour construire ce cercle de soutien autour des familles”.

Non seulement le programme garde les enfants hors de la prise en charge, mais lorsque les enfants doivent être pris en charge, cela réduit le nombre de jours où ils y restent, a déclaré Redsky.

“C’est donc un modèle où tout le monde est gagnant, et c’est un modèle ancré dans les valeurs autochtones – où la famille et la communauté sont impliquées dans les soins et la protection des enfants.”

Avant de devenir mère, Courchene, qui a grandi dans le système de placement familial, a déclaré qu’elle essayait de jongler entre deux vies : sa vie de famille et sa vie de fête.

“De toute évidence, la drogue a pris le dessus”, alors ses enfants ont été retirés, a déclaré la femme de 36 ans.

Elle a été référée au programme FGC alors que ses enfants étaient dans un foyer d’accueil géré par le centre Ma Mawi Wi Chi Itata.

Le centre Ma Mawi Wi Chi Itata est un centre de ressources familiales dirigé par des Autochtones qui gère le programme de conférence de groupe familial depuis plus de 20 ans. (Warren Kay/CBC)

Elle a dit que son mentor l’avait fait se sentir comme un membre de la famille.

“Ils ne vous quittent pas, même quand vous êtes au pire comme moi, ils m’ont vu dans des situations où j’avais un œil au beurre noir, ou je me battais, ou j’étais en psychose à cause de la consommation de drogue.

“Ils ne m’ont jamais abandonné et c’est ce que j’aimais chez eux.”

Courchene est finalement entré en cure de désintoxication et est sobre depuis 2019.

Devenir accompagnateur familial

Elle a déclaré que le personnel du programme FGC agit comme un soutien pour les parents dont les enfants sont dans le système d’aide sociale, y compris dans leurs interactions avec l’assistant social CFS de leur famille.

Son mentor FGC “s’est vraiment soucié de notre retour à la maison, et je n’ai jamais eu ça avec un travailleur social”.

Inspirée par l’aide qu’elle a reçue, Courchene termine ses études pour devenir intervenante en soutien familial. Elle veut aider les gens comme elle à réaliser qu’ils peuvent s’éloigner de leur dépendance et récupérer leurs enfants.

Le rapport recommande que le programme soit doté d’un financement durable pour répondre à la demande croissante.

Redsky aimerait voir le programme devenir une partie si normalisée du système de protection de l’enfance au Manitoba qu’il soit enchâssé dans la législation, ce qui s’est produit avec un programme similaire en Nouvelle-Zélande.

La ministre des Familles, Rochelle Squires, a déclaré lors de la conférence de presse que la province aura des discussions avec le centre Ma Mawi Wi Chi Itata sur les prochaines étapes afin que nous puissions “capturer ce merveilleux succès et le voir se propager et grandir”.