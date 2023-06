Un programme d’IA signale des produits chinois prétendument liés au travail forcé ouïghour : « Ce n’est pas une coïncidence, c’est une stratégie »

La société technologique Ultra a développé un outil basé sur l’intelligence artificielle qui, selon elle, a aidé les analystes à identifier les produits en provenance de Chine via la plate-forme Temu qui ont été créés à l’aide de travail forcé, peut-être de la population ouïghoure.

« Nous examinons Temu du point de vue de la loi sur la prévention du travail forcé », a déclaré le fondateur et PDG d’Ultra, Ram Ben Tzion, à Fox News Digital. « Combien de choses dont nous ne voulons pas entrent dans le pays en utilisant cette méthode, n’est-ce pas ? Les bons cas sont des contrefaçons. Les pires cas sont de mauvaise qualité.

« Je suis tout à fait convaincu que des éléments illicites peuvent se retrouver sur cette plate-forme pour arriver sur le marché, il est donc temps d’exiger des comptes », a-t-il ajouté. La société de Ben Tzion a créé le programme Publican, qui extrait d’énormes quantités de données d’expédition pour analyser et rechercher des modèles et des drapeaux rouges pour tous les produits présentant des problèmes de fraude potentiels.

Ultra a constaté que les produits sur Temu conduiraient à des noms non indicatifs et à des informations intraçables sur la société. Mais par rapport au même produit sur la plate-forme sœur Pinduoduo en Chine, la société a pu voir que les produits provenaient d’entreprises du Xinjiang, à seulement huit miles des centres de détention Ughyur connus ou « centres culturels », comme on les appelle par euphémisme.

Pinduoduo aurait également contourné la sécurité des téléphones portables des utilisateurs pour surveiller les activités sur d’autres applications, vérifier les notifications, lire les messages privés et modifier les paramètres.

« Nous avons ici une variété de produits pour montrer qu’il ne s’agit pas d’un produit unique », a déclaré Ben Tzion. « Ma conclusion est que ces produits sont peut-être ou très probablement associés ou liés à des magasins du Xinjiang ou fabriqués au Xinjian, et cela en soi est une violation des politiques commerciales. »

Ben Tzion a émis l’hypothèse que Temu pourrait être un effort pour contourner la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé (UFLPA), qui établit des normes pour refuser les expéditions de marchandises produites ou fabriquées en tout ou en partie dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang en Chine.

Temu a été lancé en 2022, développé par la société chinoise PDD Holdings Inc. L’application compte déjà plus de 50 millions de téléchargements, dont 16 millions en 2022, ce qui en fait le deuxième marché numérique le plus utilisé aux États-Unis après Amazon. Temu vend des vêtements, des produits d’épicerie et à peu près tous les autres produits que vous pouvez imaginer à des prix extrêmement bas, tels que des écouteurs sans fil à 17 $, des colliers « or » à 1 $ et des robes de mariée à 23 $.

L’IA, développée et utilisée conjointement avec l’analyse des données, permet à Publican d’examiner d’immenses ensembles de données à des vitesses incroyables pour signaler les produits dont le prix, la qualité ou l’authenticité sont douteux.

« Pour l’agrégation des données, il s’agit de modèles de partenariat, et nous utilisons des capacités d’apprentissage automatique et d’inspection automatisée basées sur des modèles tiers dans l’analyse des résultats », a déclaré Ben Tzion. « Nous obtenons automatiquement des informations à partir de milliers de sources numériques accessibles au public et les analysons, ce qui nous permet de déterminer la nature de chaque entreprise et de chaque produit et de signaler plus de 160 modèles de fraude différents. »

Ultra a été fondée en 2016 mais n’a commencé à développer Publican qu’en 2019. La société l’a finalement publiée en 2021 et a commencé à opérer au Moyen-Orient, en Asie, en Amérique latine, en Europe et en Afrique, où elle a pu signaler les produits qui affichaient des « modèles de fraude ». »

Ben Tzion a identifié Temu comme une source potentielle de fraude après avoir vu les prix des produits, qui, selon lui, « n’ont tout simplement pas de sens ».

« Je crois que si quelque chose est trop beau pour être vrai ou trop bon marché pour être disponible, il y a une raison derrière cela », a expliqué Ben Tzion. « Je voulais voir si nous serions capables d’utiliser notre technologie pour comprendre ce qui se passe ici, et ce qui était très visible au départ, c’est que c’est quelque chose qui a été conçu pour cacher l’identité des produits.

« Le tableau d’ensemble ici, la plus grande histoire ici est … le fait que Temu exploite et sape, à dessein, les politiques commerciales et l’économie américaines », a-t-il souligné, affirmant qu’il n’y a pas d’erreur, « c’est par dessein ».

« C’est toujours bon marché », a-t-il ajouté. « Sous de minimis, il n’y a ni droits ni taxes associés, donc pas de contrôle. Même l’utilisation du système postal international exploite l’économie américaine… en maintenant les produits sous les seuils fiscaux et réglementaires. »

Les expéditions de moins de 800 dollars échapperaient à l’inspection, permettant potentiellement aux entreprises chinoises effectuant des ventes directes aux consommateurs de contourner l’UFLPA. Cette échappatoire, connue sous le nom de de minimis, a incité les législateurs de la Commission exécutive du Congrès sur la Chine à rechercher des moyens de réprimer ces expéditions, bien qu’aucune solution de ce type n’ait encore été trouvée.

« C’est pourquoi nous avons entrepris cette tâche pour attirer l’attention des consommateurs et des régulateurs sur le fait que ce n’est pas une coïncidence. C’est une stratégie », a déclaré Ben Tzion.

Temu n’a pas répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital au moment de la publication.

