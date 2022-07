Un programme d’été enseigne aux élèves du secondaire de Sudbury les pratiques autochtones

Pour des élèves du secondaire comme Julia Parenteau, apprendre pendant une pandémie mondiale était un défi.

“J’ai tellement l’habitude d’apprendre, d’être dans une salle de classe, mais en tant qu’élève du secondaire, je trouve cela très stressant. Ce n’est pas si amusant. Je me lève le matin et je ne veux pas aller à l’école”, a déclaré Parenteau, qui commencera sa 10e année à l’automne à l’école secondaire catholique Bishop Alexander Carter à Sudbury, en Ontario.

Mais ce mois-ci, Parenteau a participé à un camp culturel autochtone qui lui a donné une nouvelle raison de se lever le matin et d’apprendre.

“Ces trois dernières semaines, je me suis réveillée et j’étais vraiment ravie de venir ici et ravie d’apprendre et d’essayer ces nouvelles choses amusantes tout en apprenant ces leçons très précieuses en cours de route”, a-t-elle déclaré.

“Cela a vraiment changé ma perspective sur l’apprentissage.”

Julia Parenteau, à gauche, et Jade Prentice ont participé aux camps culturels des Grands Lacs, offerts par le Sudbury Catholic District School Board. (Jonathan Migneault/CBC)

Dans ses efforts continus de réconciliation, le Conseil scolaire de district catholique de Sudbury a collaboré avec une organisation appelée Great Lakes Cultural Camps pour offrir le programme d’été.

Je ne pense pas que j’aurais fait cela sans ce programme. Je pense, honnêtement, que j’aurais été à l’intérieur en train de jouer à des jeux toute la journée. -Jayden Toulouse

Ginette Toivenen, responsable de l’éducation autochtone du conseil scolaire, a déclaré qu’elle avait entendu parler du programme par l’intermédiaire du conseil scolaire du district d’Algoma, qui a également travaillé avec Great Lakes Cultural Camps.

“J’ai juste pris note et j’ai réalisé que c’était quelque chose d’incroyable à apporter à nos étudiants”, a déclaré Toivenen.

Noodin Shawanda, à gauche, enseigne aux élèves comment traiter un cerf. Shawanda est instructeur aux camps culturels des Grands Lacs, qui enseignent les pratiques autochtones traditionnelles. (Jonathan Migneault/CBC)

Au cours des trois dernières semaines, des élèves du secondaire se sont rendus dans la Première Nation Atikameksheng Anishnawbek, près de Sudbury, pour se familiariser avec diverses pratiques traditionnelles, comme l’identification des plantes aux propriétés médicinales et la transformation d’un cerf.

Jayden Toulouse, un élève de 11e année au St. Charles College de Sudbury, a déclaré qu’il avait appris à pagayer en canot pour la première fois au camp.

“Je ne pense pas que j’aurais fait ça sans ce programme”, a déclaré Toulouse. “Je pense, honnêtement, que j’aurais été à l’intérieur en train de jouer à des jeux toute la journée.”

Jennifer Petahtegoose est enseignante au St. Charles College, à Sudbury, et enseignante d’apprentissage en milieu terrestre pour le programme d’été des camps culturels des Grands Lacs. (Jonathan Migneault/CBC)

Jennifer Petahtegoose, qui enseigne au St. Charles College et a été instructrice pour le programme d’été, a déclaré que c’était formidable de voir ses élèves se connecter avec la terre.

“Je suis aussi d’Atikameksheng Anishnawbek, et c’est un endroit vraiment spécial pour moi”, a-t-elle déclaré.

“Le fait que mes élèves que j’ai pendant l’année scolaire sortent, puis que les enfants des autres écoles secondaires sortent et obtiennent un crédit, c’est tout simplement incroyable.”

Petahtegoose a déclaré que le programme aide à répondre à de nombreux appels à l’action du Commission de vérité et réconciliation du Canada .

“J’ai l’impression que nous faisons une partie de ce travail en étant ici, en connectant les enfants à leur terre, en partageant avec eux une partie de la langue que nous connaissons”, a-t-elle déclaré.

“Nous sommes tous encore des seconds apprenants également, mais nous essayons de partager avec les enfants. Ils sont très chanceux, très chanceux d’avoir deux aînés ici avec eux. L’un d’eux parle couramment. génial.”