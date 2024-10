Un programme de vaccin à dose unique contre le VPH serait efficace au Canada

Au Canada, le passage à un programme de vaccination à dose unique et non sexiste contre le virus du papillome humain (VPH) pourrait utiliser les doses de vaccin plus efficacement et prévenir un nombre similaire de cas de cancer du col de l’utérus, par rapport à un programme à deux doses, selon une nouvelle modélisation analyse.

Si la protection vaccinale reste élevée pendant les périodes de pic d’activité sexuelle, toutes les options de vaccination à dose unique devraient être « considérablement plus efficaces » que les programmes à deux doses, même dans les scénarios les plus pessimistes, écrivent les auteurs de l’étude.

De plus, les scénarios prévoient l’élimination du cancer du col de l’utérus au Canada entre 2032 et 2040. Le VPH peut également entraîner des cancers de la bouche, de la gorge et du pénis, et la plupart peuvent être évités grâce à la vaccination.

Chantal Sauvageau, MD

« La pandémie de COVID-19 a eu un impact sur la vaccination contre le VPH au Canada, en particulier parmi les sous-groupes de population vulnérables », a déclaré l’auteure de l’étude Chantal Sauvageau, MD, consultante en maladies infectieuses à l’Institut national de santé publique du Québec et professeure agrégée de médecine sociale et préventive. à l’Université Laval à Québec, Québec, Canada.

Le passage à la vaccination à dose unique offrirait des économies potentielles et une flexibilité programmatique, a-t-elle ajouté. Ce changement pourrait également permettre des investissements visant à augmenter les taux de vaccination dans les régions où la couverture est sous-optimale, ainsi que dans les sous-groupes présentant une charge élevée de VPH. De telles initiatives pourraient atténuer l’impact de la pandémie sur les programmes de santé et réduire les inégalités, a déclaré Sauvageau.

L’étude a été publié en ligne le 7 octobre dans JAMC.

Modifications du programme de vaccination

À l’échelle mondiale, les pays étudient l’opportunité de passer d’une stratégie vaccinale contre le VPH à deux doses à une dose unique depuis que le Groupe consultatif stratégique d’experts sur l’immunisation de l’Organisation mondiale de la santé a publié une recommandation d’une dose unique en 2022.

En juillet, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) du Canada a mis à jour ses lignes directrices recommander l’approche à dose unique pour les 9 à 20 ans. Ce changement aligne le Canada sur 35 autres pays, dont l’Australie et le Royaume-Uni. Le groupe consultatif canadien sur les vaccins recommande toujours deux doses pour les 21 à 26 ans et trois doses pour les patients immunodéprimés ou séropositifs.

Pour contribuer à éclairer les nouvelles politiques du CCNI, Sauvageau et ses collègues ont modélisé plusieurs stratégies à une et deux doses à l’aide de HPV-ADVISE, un modèle dynamique de transmission individuel des infections et des maladies à VPH. Ils ont examiné les programmes de vaccination du Québec, qui a un taux de couverture vaccinale contre le VPH élevé d’environ 85 %, et de l’Ontario, qui a une couverture plus faible d’environ 65 %.

Pour les programmes à dose unique, les chercheurs ont analysé des scénarios non inférieurs (efficacité de 98 %) et pessimistes (efficacité de 90 %) et différentes périodes de durée moyenne du vaccin, y compris une couverture à vie, 30 ans et 25 ans. Ils ont comparé les scénarios avec un programme à deux doses avec une efficacité de 98 % et une durée à vie, estimant la réduction relative de l’infection au VPH-16 et de l’incidence du cancer du col de l’utérus ainsi que le nombre de doses nécessaires pour prévenir un cas de cancer du col de l’utérus.

Dans l’ensemble, le modèle prévoyait que des programmes de vaccination contre le VPH non sexistes, comportant soit deux doses, soit une dose non inférieure, élimineraient presque l’infection au VPH-16 d’ici 2040-2045 au Québec et réduiraient l’infection de plus de 90 % en Ontario. Dans le cadre d’une stratégie à dose unique avec une efficacité vaccinale de 90 %, les rebonds de l’infection au VPH-16 commenceraient plus de 25 à 30 ans après le passage à une stratégie à dose plus faible, donnant ainsi le temps aux autorités de détecter tout signe de déclin de l’efficacité et de changement. politiques, si nécessaire, ont écrit les auteurs.

En outre, le modèle prévoyait qu’un programme de vaccination contre le VPH à dose unique et non sexiste permettrait d’éviter un nombre similaire de cas de cancer du col de l’utérus, par rapport à un programme à deux doses. La réduction serait d’environ 60 % au Québec et 55 % en Ontario par rapport à l’absence de vaccination. Dans le scénario le plus pessimiste, avec une durée de vaccination de 25 ans, un programme à dose unique serait légèrement moins efficace pour prévenir le cancer : environ 3 % de moins qu’un programme à deux doses sur 100 ans.

Tous les scénarios à dose unique devraient conduire à l’élimination du cancer du col de l’utérus d’ici 8 à 16 ans, soit moins de quatre cas de cancer du col de l’utérus pour 100 000 années-femmes.

Les programmes à dose unique conduiraient également à une utilisation plus efficace des doses de vaccin, avec environ 800 à 1 000 doses nécessaires pour prévenir un cas de cancer du col de l’utérus dans un programme à dose unique et plus de 10 000 doses supplémentaires nécessaires pour prévenir un cas supplémentaire de cancer du col de l’utérus dans un programme à dose unique. programme à deux doses.

Et ensuite ?

Au Canada, le vaccin contre le VPH est autorisé pour les patients âgés de 9 à 45 ans. La couverture vaccinale actuelle chez les adolescents et les jeunes adultes varie selon les provinces et est inférieure à l’objectif national de 90 %. Dans sa mise à jour de juillet 2024le CCNI estime que 76 % des jeunes de 14 ans des deux sexes ont reçu au moins une dose de vaccin et que 67 % en ont reçu deux doses en 2023. La vaccination était légèrement plus élevée chez les filles que chez les garçons.

Pour augmenter le taux de couverture, le passage à un calendrier à dose unique pourrait plaire aux jeunes, tout en maintenant l’efficacité de la vaccination.

Caroline Quach-Thanh, MD

« Lorsque vous regardez les études publiées dans le monde entier, l’efficacité d’une dose du vaccin contre le VPH est en réalité assez élevée », a déclaré Caroline Quach-Thanh, MD, professeur de microbiologie, de maladies infectieuses, d’immunologie et de pédiatrie à l’Université. de Montréal, Montréal, Québec, Canada.

Quach-Thanh, qui n’a pas participé à cette étude, était auparavant président du CCNI et est maintenant président du Comité québécois d’immunisation.

« En termes de prévention des infections au VPH pouvant conduire au cancer, que vous administriez une ou deux doses, vous bénéficiez fondamentalement du même niveau de protection », a-t-elle déclaré.

Cependant, tous les médecins ne sont pas d’accord sur le changement d’approche vaccinale. Début octobre, la Fédération des femmes médecins du Canada a publié un rapport avec 12 recommandations visant à augmenter les taux de vaccination contre le VPH, y compris un appel aux prestataires de soins de santé pour qu’ils maintiennent pour l’instant les calendriers de vaccination multidoses.

Vivien Brown, MD

« La vaccination est l’action la plus puissante que nous puissions prendre pour prévenir les cancers liés au VPH. Le Canada prend du retard, mais nous pouvons revenir sur la bonne voie si nous agissons rapidement », a déclaré Vivien Brown, MD, présidente du groupe de travail sur l’immunisation contre le VPH du groupe. président et cofondateur de la Semaine de prévention du VPH au Canada et ancien président de la fédération.

Après la mise à jour du CCNI en juillet, le groupe de travail a évalué les risques et les avantages d’un schéma vaccinal à dose unique, a-t-elle déclaré. Ils ont conclu qu’un programme multidose devrait être maintenu à ce stade en raison de son efficacité prouvée.

« Jusqu’à ce que davantage de recherches sur l’efficacité d’un programme à dose unique soient disponibles, les prestataires de soins de santé et les agences de santé publique devraient continuer à proposer aux patients un programme multidose », a déclaré Brown. « C’est le seul moyen de garantir que les individus soient protégés à long terme contre l’infection par le VPH et le cancer. »

L’étude a été financée par l’Agence de la santé publique du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation Bill et Melinda Gates et le Réseau canadien de recherche sur l’immunisation. Sauvageau, Quach-Thanh et Brown n’ont déclaré aucune divulgation financière pertinente.

Carolyn Crist est une journaliste spécialisée dans la santé et la médecine qui rend compte des dernières études pour Medscape Medical News, MDedge et WebMD.