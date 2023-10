Les projets GRASSROOTS ne fonctionnent pas de toutes pièces – du moins, généralement.

En septembre, Daf Roberts, entraîneur du club de football junior du nord du Pays de Galles, Bangor Saints FC, a collecté des fonds pour son équipe en s’attachant à l’aile d’un avion cascadeur.

Le programme Stronger Starts de Tesco accorde cette année 5,3 millions de livres sterling aux écoles et aux groupes de jeunes.

L’année précédente, il avait participé à un saut en parachute tandem.

« Je suis prêt à tout si cela peut aider, mais on m’a dit de me calmer un peu cette année », admet-il.

Les bénévoles font des choses extraordinaires pour soutenir les causes qui leur tiennent à cœur, mais l’aide peut également provenir d’autres sources.

Depuis 2016, le supermarché a lancé des programmes tels que Bags for Help et Tesco Community Grants pour financer plus de 100 millions de livres sterling à plus de 50 000 projets communautaires.

Cela comprend le soutien à plus de 6 000 écoles, plus de 2 000 équipes sportives, 2 300 organisations de jeunesse et 1 400 groupes âgés et vulnérables à travers le Royaume-Uni.

Tout cet argent a été soigneusement distribué grâce au partenariat du supermarché avec l’organisation à but non lucratif Groundwork.

L’organisme caritatif allie connaissances locales et portée nationale pour travailler avec des partenaires des entreprises et du secteur public afin de concevoir des projets pratiques qui soutiennent les gens.

« L’investissement dans les communautés fourni par Tesco est extrêmement important », déclare Graham Duxbury, directeur général de Groundwork. « Pour de nombreuses écoles et groupes de jeunes, des sommes d’argent relativement modestes peuvent changer la donne.

« Les bénévoles consacrent énormément de temps et d’efforts, mais ils ont besoin d’un soutien pratique et de fonds pour garantir que les activités qu’ils organisent sont sûres, saines et de haute qualité. »

Grâce à ces subventions, nous pouvons aider plus d’un million de jeunes à s’épanouir

En juillet, Tesco a lancé Stronger Starts, un programme de subventions engageant 5,3 millions de livres sterling dans les écoles et les groupes d’enfants pour financer davantage d’aliments et d’activités plus sains cette année.

Les écoles peuvent demander une subvention pouvant aller jusqu’à 1 500 £. Cela peut servir à des activités axées sur la fourniture de nourriture, comme des fruits pour les clubs de petit-déjeuner ou des collations à déguster tout au long de la journée, ainsi que des équipements pour les activités extérieures et intérieures.

« Le lancement de Stronger Starts nous aidera à aider directement encore plus d’enfants et leurs familles à accéder à des aliments sains et nutritifs et à des activités physiques dont ils pourraient être privés en raison du manque de financement et de ressources », a déclaré Christine Heffernan, directrice du groupe Tesco. communications.

« Grâce à ces subventions, nous pouvons aider plus d’un million de jeunes à s’épanouir dans des milliers d’écoles, de clubs de petit-déjeuner, de clubs parascolaires et de clubs sportifs. »

Tesco s’est associé à The Sun pour aider davantage d’enfants à jouer au football

Les supermarchés Tesco constituent un centre d’intérêt pour chaque communauté dans laquelle ils sont situés, et Stronger Starts est avant tout conçu comme un programme local pour la population locale.

Il est géré par des magasins individuels, les clubs et les groupes étant libres de postuler directement ou d’être nommés par le personnel et les clients.

Des informations sont ensuite affichées sur chaque cause et les clients sont invités à voter en plaçant un jeton bleu dans la case appropriée aux caisses.

Un gagnant est annoncé tous les trois mois et un chèque d’un montant maximum de 500 £, 1 000 £ ou 1 500 £ est remis. Les gagnants sont invités dans les magasins pour célébrer leur moment.

Stronger Starts a déjà reçu plus de 5 000 candidatures pour le premier cycle, démontrant à quel point le besoin d’aide est répandu pendant la crise du coût de la vie.

La participation au sport est l’un des moyens les plus utiles et les plus positifs pour que les enfants puissent s’épanouir et être en bonne santé.

Pour identifier les clubs de base les meilleurs et les plus méritants, Tesco s’est associé à la campagne The Sun’s Footie for All afin que davantage d’enfants puissent jouer à ce jeu.

Le journal a lancé sa campagne après avoir révélé que 94 pour cent des clubs du pays étaient en difficulté et que de nombreux jeunes joueurs abandonnaient parce que leurs parents ne pouvaient pas couvrir les frais.

« Les demandes de soutien aux activités sportives que nous recevons dans le cadre de Stronger Starts sont très nombreuses », explique Christine. « Nous savons qu’il existe une forte demande dans de nombreuses régions du pays pour des ressources permettant d’aider les enfants à s’initier au football, et nous visons à soutenir cela grâce à notre partenariat avec The Sun. »

Pour un club en difficulté, une aide financière compterait comme la plus grande victoire de sa saison.

Stronger Starts est ouvert à tout club local ou programme caritatif. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Stronger Starts