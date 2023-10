Un programme de subventions pour les femmes entrepreneures noires bloqué par la cour d’appel fédérale

Un programme de subventions destiné aux entreprises dirigées par des femmes noires a été temporairement bloqué par une cour d’appel fédérale dans une affaire illustrant l’escalade de la bataille autour des politiques de diversité des entreprises.

La décision 2-1 de la 11e Cour d’appel des États-Unis, basée à Atlanta, empêche temporairement le Fearless Fund d’organiser le concours Strivers Grant, qui attribue 20 000 $ à des entreprises détenues à au moins 51 % par des femmes noires, entre autres exigences.

Dans un communiqué publié dimanche, le Fearless Fund, basé à Atlanta, a déclaré qu’il se conformerait à l’ordonnance, mais restait confiant de pouvoir finalement l’emporter dans le procès. L’affaire a été portée par l’Alliance américaine pour l’égalité des droits, un groupe dirigé par le militant conservateur Edward Blum, qui affirme que le fonds viole un article du Civil Rights Act de 1866, qui interdit la discrimination raciale dans les contrats. « Nous sommes fortement en désaccord avec la décision et restons résolus dans notre mission et notre engagement à remédier aux disparités inacceptables qui existent pour les femmes noires et les autres femmes de couleur dans le domaine du capital-risque », a déclaré le Fearless Fund.

L’ordre, émis samedi, a annulé un décision mardi du juge de district américain Thomas W. Thrash qui a rejeté la demande de l’Alliance américaine d’arrêter le programme. La majorité des trois juges ont écrit que le programme du Fearless Fund est « racialement exclusif » et que le groupe de Blum est susceptible de l’emporter.

« Les membres de l’Alliance américaine pour l’égalité des droits sont heureux que le 11ème Circuit ait reconnu la probabilité que le concours de subventions Fearless Strivers soit illégal », a déclaré Blum dans un communiqué. « Nous attendons avec impatience la résolution finale de ce procès. »

Dans sa dissidence, le juge Charles R. Wilson a déclaré que c’était une « perversion de l’intention du Congrès » d’utiliser la loi de 1866 contre le programme du Fearless Fund, étant donné que la loi de l’ère de la reconstruction visait à protéger les Noirs de l’exclusion économique. Wilson a déclaré que le procès avait peu de chances d’aboutir.

L’affaire est devenue un test car la bataille sur les considérations raciales déplacements vers le lieu de travail suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis Décision de juin mettre fin à l’action positive dans les admissions à l’université.

Le concours de subventions fait partie de plusieurs programmes gérés par le Fearless Fund, qui a été créé pour combler le fossé en matière d’accès au financement pour les femmes entrepreneures noires, qui reçoivent moins de 1 % du financement en capital-risque. Pour être éligible aux subventions, une entreprise doit être détenue à au moins 51 % par une femme noire, entre autres qualifications.

Le Fearless Fund a fait appel à d’éminents avocats des droits civiques, dont Ben Crump, pour se défendre contre le procès. Les avocats ont fait valoir que les subventions ne sont pas des contrats, mais des dons protégés par le premier amendement.

Dans son avis majoritaire, le comité d’appel n’était pas d’accord, écrivant que le premier amendement « ne donne pas aux défendeurs le droit d’exclure des personnes d’un régime contractuel basé sur leur race ».