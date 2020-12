Un programme de secours débattu au Congrès protège les entreprises de toute responsabilité, forçant les défenseurs des petites entreprises et des travailleurs à choisir entre aider les nécessiteux et tenir les grandes entreprises responsables.

Le deuxième paquet de secours aux coronavirus tant attendu, révélé lundi, est traversé d’aspects problématiques qui favorisent les grandes entreprises, y compris la protection en responsabilité civile si l’employeur l’était.essayer de se conformer aux normes et directives de santé publique.«Les opposants ont soutenu que cela signifie laisser les riches s’en tirer avec le meurtre tant qu’ils peuvent prétendre qu’ils ont de bonnes intentions.

Le bouclier de responsabilité pour les entreprises a été poussé par les républicains pendant des mois, même si la vague de poursuites liées à Covid-19 prédite par le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell et ses collègues pour justifier une telle mesure ne s’est pas matérialisée. Même le « faire des compromis»Du projet de loi permet au ministère de la Justice de poursuivre les avocats qui tentent de poursuivre au nom de clients exposés au virus, une mesure susceptible de freiner toute tentative des travailleurs à court d’argent de tenir leurs employeurs responsables.

Aussi sur rt.com Droits des travailleurs à DIE? Si les entreprises ne parviennent pas à protéger adéquatement le personnel de Covid-19, elles ne méritent pas d’être protégées contre les poursuites judiciaires

Au lieu de cela, les entreprises ne peuvent être tenues pour responsables qu’en cas de « négligence grave« – une norme, selon les défenseurs des travailleurs comme le National Employment Law Project, est presque garantie »conduire à plus de maladies et de décès. »

Le journal progressiste The Daily Poster a accepté, avertissant que la législation copiait presque mot pour mot la mesure controversée adoptée par le gouverneur de New York, Andrew Cuomo plus tôt cette année pour protéger son propre gouvernement de la responsabilité de dizaines de milliers de décès dans les maisons de retraite prétendument provoqués par un décret. obligeant les établissements à admettre des patients porteurs d’un coronavirus.

Répliquer ce paradigme à l’échelle nationale « protéger les employeurs et les dirigeants de l’industrie de la santé des conséquences juridiques lorsque leurs décisions commerciales blessent ou tuent des travailleurs, des clients et des patients»Pendant la pandémie, ont-ils prévenu mardi. L’ancien responsable du Conseil national des relations du travail, Michael Duff, a fait écho à l’avertissement, déclarant que le projet de loi «substantiellement immuniser[e] entreprises de conduite à risque. »

Alors que le temps presse pour l’aide de Covid-19, adoptée avec le sauvetage de la loi CARES en mars, les législateurs se bousculent pour obtenir un deuxième projet de loi de relance, mais les démocrates et les républicains n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la plupart de ce que ce projet de loi devrait inclure. Si l’année se termine sans plus de soulagement, un moratoire sur les expulsions expirera, jetant potentiellement des millions d’Américains à la rue, avec des allocations de chômage sévèrement réduites.

Aussi sur rt.com Les « bénéfices pandémiques » des milliardaires pourraient à eux seuls payer des chèques de relance de 3K $ à TOUS les Américains – rapport

Bien que taxer les riches ne soit pas envisageable pour les dirigeants des deux partis, les bénéfices réalisés par 651 milliardaires américains au cours de la seule pandémie paieraient pour un stimulus de 3000 dollars à chaque résident américain, puis à certains, laissant la fortune des super riches avant la pandémie. intact.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!